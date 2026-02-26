2026. február 26. csütörtök Edina
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hamburg, 2024. július 5.A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntõjében játszott Portugália - Franciaország mérkõzés elõtt a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.MTI/Koszti
Sport

Spanyol focicsapat negyedét vette meg C. Ronaldo: tényleg a visszavonulásra készül a portugál szupersztár?

Pénzcentrum
2026. február 26. 13:22

Cristiano Ronaldo 25 százalékos tulajdonrészt szerzett a spanyol másodosztályban szereplő UD Almería együttesében - régi álmát váltva ezzel valóra, írja az ESPN.

A portugál klasszis a CR7 Sports Investments nevű cégén keresztül vásárolta meg az andalúz klub negyedét. Bár a tranzakció pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra, az üzletet hosszú távú stratégiai befektetésként kezelik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Almería élén 2025 májusa óta egy szaúdi befektetői csoport áll. A gárda 2024 áprilisában esett ki az élvonalból, jelenleg azonban a harmadik helyen áll a másodosztályban, mindössze két ponttal lemaradva a listavezető Racing Santander mögött.

Spanyolország
Almeria
Piaci érték: 46,40M
Edző: Rubi
Jelenlegi helyezés: #3
Spanish Segunda Division helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
2.
Castellon
27
14
7
6
45
26
19
49
3.
Almeria
27
14
6
7
52
39
13
48
4.
Deportivo La Coruna
27
13
7
7
41
29
12
46
Adatlap létrehozva: 2026.02.26.

A 41 éves Ronaldo, aki tavaly nyáron 2027 júniusáig hosszabbított az al-Naszrral, korábban többször jelezte: visszavonulása után futballklubot szeretne birtokolni. Idén nyáron várhatóan hatodik világbajnokságán vezeti majd a portugál válogatottat, ami történelmi rekordnak számítana.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
#befektetés #foci #sport #spanyolország #világbajnokság #futball #válogatott #cristiano ronaldo #sportgazdaság #spanyol foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:55
13:44
13:30
13:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 26.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
2026. február 26.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence 2026-ban: elképesztő ütemben fejlődik
2026. február 26.
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 26. csütörtök
Edina
9. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
2
4 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
3
1 hete
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
4
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
5
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 13:30
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 13:02
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence 2026-ban: elképesztő ütemben fejlődik
Agrárszektor  |  2026. február 26. 13:33
Elfogadták a baromfihúsra vonatkozó rendeletet: változás jön az EU-ban
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel