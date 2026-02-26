Spanyol focicsapat negyedét vette meg C. Ronaldo: tényleg a visszavonulásra készül a portugál szupersztár?

Cristiano Ronaldo 25 százalékos tulajdonrészt szerzett a spanyol másodosztályban szereplő UD Almería együttesében - régi álmát váltva ezzel valóra, írja az ESPN.

A portugál klasszis a CR7 Sports Investments nevű cégén keresztül vásárolta meg az andalúz klub negyedét. Bár a tranzakció pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra, az üzletet hosszú távú stratégiai befektetésként kezelik.

Az Almería élén 2025 májusa óta egy szaúdi befektetői csoport áll. A gárda 2024 áprilisában esett ki az élvonalból, jelenleg azonban a harmadik helyen áll a másodosztályban, mindössze két ponttal lemaradva a listavezető Racing Santander mögött.

Spanyolország Almeria Piaci érték: 46,40M Edző: Rubi Bajnokság: Spanish Segunda Division Jelenlegi helyezés: #3 Spanish Segunda Division helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 2. Castellon 27 14 7 6 45 26 19 49 3. Almeria 27 14 6 7 52 39 13 48 4. Deportivo La Coruna 27 13 7 7 41 29 12 46 Adatlap létrehozva: 2026.02.26.

A 41 éves Ronaldo, aki tavaly nyáron 2027 júniusáig hosszabbított az al-Naszrral, korábban többször jelezte: visszavonulása után futballklubot szeretne birtokolni. Idén nyáron várhatóan hatodik világbajnokságán vezeti majd a portugál válogatottat, ami történelmi rekordnak számítana.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA