Spanyol focicsapat negyedét vette meg C. Ronaldo: tényleg a visszavonulásra készül a portugál szupersztár?
Cristiano Ronaldo 25 százalékos tulajdonrészt szerzett a spanyol másodosztályban szereplő UD Almería együttesében - régi álmát váltva ezzel valóra, írja az ESPN.
A portugál klasszis a CR7 Sports Investments nevű cégén keresztül vásárolta meg az andalúz klub negyedét. Bár a tranzakció pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra, az üzletet hosszú távú stratégiai befektetésként kezelik.
Az Almería élén 2025 májusa óta egy szaúdi befektetői csoport áll. A gárda 2024 áprilisában esett ki az élvonalból, jelenleg azonban a harmadik helyen áll a másodosztályban, mindössze két ponttal lemaradva a listavezető Racing Santander mögött.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
2.
Castellon
|
27
|
14
|
7
|
6
|
45
|
26
|
19
|
49
|
3.
Almeria
|
27
|
14
|
6
|
7
|
52
|
39
|
13
|
48
|
4.
Deportivo La Coruna
|
27
|
13
|
7
|
7
|
41
|
29
|
12
|
46
A 41 éves Ronaldo, aki tavaly nyáron 2027 júniusáig hosszabbított az al-Naszrral, korábban többször jelezte: visszavonulása után futballklubot szeretne birtokolni. Idén nyáron várhatóan hatodik világbajnokságán vezeti majd a portugál válogatottat, ami történelmi rekordnak számítana.
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
