Elindult a szavazás: legyen munkaszüneti nap december 24-e Magyarországon?

Az NVB hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést. Az ügy régóta borzolja a kedélyeket a magyar közéletben, rengeteg alkalommal nyújtottak már be törvénymódosító javaslatot az új munkaszüneti nap kapcsán, de azt eddig mindig elkaszálták, és egy népszavazási kérdést is visszadobott már idén a Kúria. Most a Pénzcentrum olvasói is elmondhatják véleményüket.

