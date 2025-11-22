Közeleg a következő szombati munkanap: ezek a parkolás szabályai a ledolgozós szombat, áthelyezett pihenőnap idején

2025-ben, illetve 2026-ban is lesznek olyan alkalmak, amikor a munkaszüneti napként számontartott ünnepek elhelyezkedése miatt áthelyezett pihenőnapokra és munkanapokra lesz szükség. Na de mi a helyzet a parkolással, mikor tehetjük le az autót ingyenesen és mikor kell fizetni? Nézzük, melyek a szombat munkanap parkolási szabályai, mire kell figyelnünk a ledolgozós szombatokon és az áthelyezett munkanapokon!

Cikkünkben annak jártunk utána, mi mindent érdemes tudnunk az ingyenes és a fizetős parkolás szabályairól Magyarországon. Szombat munkanap parkolás szempontjából milyen szabályok szerint zajlik és hány fizetős zónára van osztva a parkolás Budapesten? Budapest ingyen parkolás szempontjából milyen lehetőségeket biztosít, hol lehet még díjmentesen parkolni a fővárosban?

A parkolás szabályai Magyarországon

A parkolás szabályzása Magyarországon összetett kérdés, ugyanis minden településen a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik a parkolózónák határainak és az azokhoz tartozó kötelezettségeknek a megállapítása. Bár mindig akadnak kivételek, általánosságban elmondhatjuk, hogy a kisebb településeken arányában szabadabban parkolhatnak az autósok, és minél nagyobb, zsúfoltabb és forgalmasabb városba látogatunk el, annál dominánsabb a különböző fizetős zónák aránya az ingyenesekhez képest.

Általános szabály szerint a fizetős zónákban a parkolás munkanapokon (hétfőtől péntekig) díjköteles, hétvégén (szombat és vasárnap), illetve ünnepnapokon pedig ingyenes.

Tipikusan Budapesten, illetve vidéki nagyvárosokban olyan parkolóövezetekkel is találkozhatunk, melyekre egyedi szabályok vonatkoznak – ilyen helyszíneken előfordulhat, hogy még ünnepnapokon is díjköteles a parkolás. Külön szabályok vonatkoznak továbbá az őrzött parkolóudvarokra, P+R parkolókra és a parkolóházakra, melyekbe a behajtás időponttól függetlenül, állandó jelleggel fizetős.

Ha szombat munkanap, parkolás esetén más szabályok érvényesülnek

Munkaidő naptárunk nem csak munkanapokat, hétvégi pihenőnapokat és munkaszüneti napokat (ünnepnapokat) különböztet meg. Külön kategóriát képeznek az áthelyezett pihenőnapok, illetve az áthelyezett munkanapok, azaz a szombati munkanapok. Bár ebben az esetben is akadhatnak egyedi kivételek, az alapszabály szerint fizetős zónákban

a parkolás szombati munkanapokon ugyanúgy fizetős, mintha bármelyik hétköznapról lenne szó.

Parkolási szabályok áthelyezett pihenőnapokon

Áthelyezett pihenőnőnapokon (ezeket az alkalmakat kell ledolgoznunk 1-1 szombati munkanapon) a hétvégi, pihenőnapi szabályok érvényesek, vagyis fizetős zónákban

áthelyezett pihenőnapokon ugyanúgy ingyenes a parkolás, mintha hétvége lenne.

Parkolás 2025 decemberében: idén is ingyenes lesz a parkolás az ünnepek idején

A fővárosban, illetve a legtöbb vidéki városban kitüntetett időszakként kezelik az év végi ünnepeket. Bár ebben az esetben is akadnak kivételek (pl. Budapest legforgalmasabb belvárosi szakaszai), minden évben

december 24-től a következő év január 1-ig nem kell parkolási díjat fizetni a zónákban sem.

Ügyeljünk azonban 2025. december 13-a szombatra, ugyanis aznap áthelyezett munkanap lesz (ekkor dolgozzuk le december 24-e szentestét), ami a parkolás szempontjából fizetős napnak számít.

Figyeljünk a parkolási zónák egyedi szabályaira!

Alapvetően vegyük irányadónak a fenti szabályokat, azonban tartsuk szem előtt, hogy mindig akadnak olyan esetek, amelyek felülírják az ingyenes parkolás szabályait. Hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket, bírságokat, parkolás előtt mindig ellenőrizzük, hogy milyen feltételek vonatkoznak az adott zónára (mettől meddig, mennyit kell fizetni). Ezt egyszerűen megtehetjük a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. országos közterületi parkolási zónatérképén, ahol településre szűrve láthatjuk, hogy pontosan hol milyen fizetési zónát találunk és milyen egyedi parkolási feltételek vonatkoznak az adott körzetre.

Parkolás Budapesten: Budapest ingyen parkolási lehetőségei

Országos szinten is külön kategóriát képez a parkolás Budapesten, ahol jelentősen összetettebb szabályok érvényesülnek, mint bármelyik vidéki nagyvárosban. A budapesti parkolózónákra vonatkozó díjfizetési kötelezettségek feltételrendszerét Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete szabályozza, melynek értelmében 2025-ben 4 zónát különítünk el egymástól – a zónákon kívül eső területeken egész évben, minden nap ingyenes a parkolás.

A budapesti parkolózónák esetében is a fenti szabályok az irányadók, azaz munkanapokon és áthelyezett munkanapokon fizetni kell, ünnepnapokon, hétvégi pihenőnapokon és áthelyezett pihenőnapokon viszont ingyenes a parkolás. Példa: a parkolás Budapest október 24-e (péntek, áthelyezett pihenőnap) esetében ingyenes volt.

2025-ben az alábbi budapesti parkolási szabályok az irányadók:

A zóna: 8:00 és 22:00 között 600 Ft/óra

B zóna: 8:00 és 20:00 között 450 Ft/óra

C zóna: 8:00 és 18:00 között 300 Ft/óra

D zóna: 8:00 és 18:00 között 200 Ft/óra

Most pedig nézzük, hogyan alakul az idei és a 2026-os munkaidő naptár, melyek azok a napok, amelyekre az alapértelmezettől eltérő parkolási szabályok vonatkoznak!

Munkaidő naptár 2025

Munkaszüneti napok

2025. január 1. (szerda)

2025. április 18. (péntek)

2025. április 21. (hétfő)

2025. május 1. (csütörtök)

2025. június 9. (hétfő)

2025. augusztus 20. (szerda)

2025. október 23. (csütörtök)

2025. december 25. (csütörtök)

2025. december 26. (péntek)

Áthelyezett munkanapok (szombati munkanapok)

2025. május 17. (szombat)

2025. október 18. (szombat)

2025. december 13. (szombat)

Áthelyezett pihenőnapok

2025. május 2. (péntek)

2025. október 24. (péntek)

2025. december 24. (szerda)

Munkaidő naptár 2026

Munkaszüneti napok

január 1. (csütörtök)

március 15. (vasárnap)

április 3. (péntek)

április 6. (hétfő)

május 1. (péntek)

május 25. (hétfő)

augusztus 20. (csütörtök)

október 23. (péntek)

november 1. (vasárnap)

december 25. (péntek)

december 26. (szombat)

Áthelyezett munkanapok (szombati munkanapok)

2026. január 10. (szombat)

2026. augusztus 8. (szombat)

2026. december 12. (szombat)

Áthelyezett pihenőnapok

2026. január 2. (péntek)

2026. augusztus 21. (péntek)

2026. december 24. (csütörtök)

Összegzés gyanánt elmondhatjuk, hogy a 2025-ös év végén két esetben kell ügyelnünk rendhagyó parkolási szabályokra. December 13-án, szombaton, mivel áthelyezett munkanap lesz, a fizetős közterületi zónákban díjköteles lesz a parkolás. December 24-én nem kell fizetni, ugyanis szentestét áthelyezett pihenőnappal ünnepeljük, ráadásul az egész ünnepi időszakban, december 24-től 2026. január 1-ig ingyenesen parkolhatunk Budapesten és mindenhol, ahol a helyi önkormányzat engedélyezi azt. Január 2-án, pénteken az áthelyezett pihenőnapok szabályai lesznek érvényesek és nem kell fizetni a parkolásért.

Parkolás előtt mindig ellenőrizzük a parkolótérképen az adott zónára vonatkozó egyedi szabályokat! Tartsuk szem előtt, hogy minden településen a helyi önkormányzat szabja meg, hogy hol húzódnak a fizetős közterületi zónák határai és minden zónára más-más díjszabás és díjköteles időszak vonatkozik. A parkolási zónák határa és az azokhoz tartozó parkolási díjak mértéke 2026-ban változhatnak.