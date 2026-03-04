A retail media lehet a digitalizáció harmadik hulláma. Ezért nem működik ma a tegnap módszere, új korszak jön a kiskereskedelemben.
Fontos infókat közölt a magyar boltlánc: erről minden magyarnak tudnia kell, aki húsvéti nagybevásárlásra készül
A húsvéti időszakban erős forgalomra készül a SPAR Magyarország: a saját tulajdonú Regnum húsüzemek összesen több mint 570 tonna füstölt termékkel látják el az üzleteket. A szezon slágere továbbra is a füstölt, főtt, kötözött lapocka, amelyből idén 250 tonnás mennyiséggel készül a vállalat. A húsvéti bevásárlás csúcsát 2026-ban is a nagypéntek előtti csütörtök hozhatja.
„A húsvét 2026-ban április elejére esik, a felkészülés idén is már hetekkel korábban elindult, a legnagyobb forgalmat pedig várhatóan a nagypénteket megelőző csütörtökön tapasztaljuk majd. A SPAR idejekorán feltöltötte az áruházak kínálatát a klasszikus ünnepi alapanyagokból és kedvelt késztermékekből, a zökkenőmentes kiszolgálás érdekében pedig a forgalomhoz igazítjuk a munkaerő-tervezést, szükség esetén plusz kisegítő órákkal is. A vásárlói igényekhez alkalmazkodva, az ünnepek előtti napokban meghosszabbított nyitva tartással működnek majd egyes üzleteink” - ismertette a cég közleményében Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.
Csúcsra járnak a Regnum húsüzemek
A kínálatot a SPAR a húsvéti időszakban 18 termékkel bővíti, így a vásárlók összesen több mint 30 féle füstölt húsáru közül választhatnak. A legkeresettebb termék továbbra is a SPAR Hazai.Szeretem füstölt, főtt, kötözött lapocka. A Regnum húsüzemek a 2026-os húsvéti időszakra az alábbi gyártási mennyiségekkel készülnek:
- kötözött sonka: 260 tonna
- darabolt lapocka: 28 tonna
- Regnum tarja: 32 tonna
- S-BUDGET tarja: 65 tonna
- füstölt csülök: 150 tonna
- egyéb füstölt (tarja, karaj, frikandó): 25 tonna
- egyéb sonka (Dolce Vita): 12 tonna
Az ünnepi időszakban a torma, a mustár és a majonéz iránti kereslet is jelentősen emelkedik. Tormából akár 70%-kal is több fogy, mint máskor. A húsvét előtti hetekben többféle torma is szerepel majd az akciós ajánlatokat bemutató szórólapban, hogy a vásárlók minél kedvezőbb áron juthassanak hozzá a húsvéti sonka elmaradhatatlan kiegészítőjéhez.
Megújuló kényelmi termékek a SPAR enjoy. üzemből
A SPAR enjoy. convenience üzeme már 80 féle terméket gyárt és szállít a hálózatba, köztük számos előre csomagolt majonézes salátát. A húsvéti időszakban az ezek iránti kereslet jelentősen nő, és az ünnepek előtt akár 40-50%-os emelkedés is várható ebben a szegmensben.
A húsvéti időszakra az alábbi mennyiségek készülnek a legnépszerűbb termékekből:
- franciasaláta: 12 000 kg
- almás-sajtos kukoricasaláta: 5 000 kg
- tojássaláta: 2 500 kg
- burgonyasaláta: 3 500 kg
- tormás sonkasaláta: 2 500 kg
- Idén húsvétkor újdonságként egy szezonális, tavaszi ihletésű termék jelenik meg a szendvicsek kínálatában:
- a tavaszi tormás bagett, amely különleges ízvilágával a megszokottól eltérő élményt ad. Emellett visszatér a
- korábbi év újítása, a tormás sonkasaláta, a szezonális vevői igényeknek megfelelő, 500 grammos kiszerelésben, díszítő címkével. Ez a termék 2026. március 25. és április 8. között szórólapos akció keretein belül még kedvezőbb áron lesz elérhető.
Az ünnepi kínálatban helyet kap egy, a speciális étrendet követők körében népszerű laktózmentes kényelmi termék is: a sajttal-sonkával töltött csirkemell vegán káposztasalátával, amely komplett főétkezést kínál az ételérzékenységgel élők számára.
Szezonális pékáruk, kalácsok és mentes újdonságok
A húsvéti időszakban szezonálisan megugrik a kereslet a sütési alapanyagok, sütemények és kalácsok iránt, és a négynapos hétvégéhez közeledve a kenyérfélék forgalma is jelentősen nő. A kínálatot a helyben sütött bejglik (diós, mákos, gesztenyés) mellett csomagolt újdonságok is gazdagítják: figurás sütemény, töltelékes kalácsfonatok és mákos kalács.
A mentes termékeket keresők számára a normál választék gluténmentes kenyerei, süteményei és kókuszkockája mellett szezonálisan elérhető lesz gluténmentes márványkalács is, az INTERSPAR áruházakban pedig kedvezményes áron megjelenik a minden allergéntől mentes No-No fahéjas keksz.
Fókuszban a szezonális zöldségek és a hazai források
Húsvét előtt jelentősen nő a friss zöldség-gyümölcs forgalma, különösen a tavaszi zöldségeké: piros retek, vajretek, csemegehagyma, valamint a paprika- és paradicsomfélék iránt is erős a kereslet.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Édesség: bővülő választék, fókuszban a minőség és a mentes alternatívák
Húsvétkor az édesség kategória forgalma kiemelkedő: karácsony után ez a második legfontosabb szezon. A SPAR az idei évben is még szélesebb választékkal készül, a szezonális kínálat termékelem-száma az előző évhez képest 5%-kal bővül. A slágertermékek továbbra is a húsvéti nyuszik és csokoládé tojások, emellett a gyermekek körében népszerű rajzfilmfigurás termékek is megjelennek. A választékban a hozzáadott cukor nélküli és laktózmentes opciókat kereső vásárlók is találnak alternatívákat.
Tavaszi kerti kínálat az INTERSPAR-ban
A tavaszi katalógus 2026. március 12. és március 25. között érvényes, és az ültetéshez szükséges termékek – vetőmagok, virághagymák, virágföldek, cserepek, kaspók, balkonládák – mellett kerti szerszámokat, kerti gépeket, permetezési és locsolási eszközöket, valamint kerti világítást és dekorációt is kínál. Újdonságként pedig a megújult akkumulátoros kerti gép választék is hangsúlyosan jelenik meg, jelentős árcsökkentéssel támogatva.
A kínálatot tovább erősítik a SPAR saját márkás kertészeti termékei, amelyek - például a virágföldek és tápoldatok - kedvező ár‑érték arányukkal kínálnak elérhető megoldást a tavaszi kerti munkákhoz.
Akciók több csatornán
A SPAR húsvétkor is széles körű akciós kínálattal várja a vásárlókat: kiemelt szerepet kapnak a húsvéti füstölt áruk, az ünnepi sütés-főzéshez szükséges alapanyagok és a szezonális ínyencségek. Az aktuális ajánlatok elérhetőek a heti akciós szórólapokban, a Húsvéti Ínyenc katalógusban, az online húsvéti választék katalógusban, valamint a MySPAR applikációban is.
A kedvezményes vásárlást az akciók mellett mind papír alapon, mint digitálisan elérhető kuponakciók is támogatják majd. A MySPAR alkalmazás felhasználói pedig kifejezetten az ünnephez kapcsolódó extra kedvezményekkel is találkozhatnak, egyes termékeknél akár 40%-os árengedménnyel.
Ünnepi nyitvatartás
A vásárlói igényekhez igazodva, az ünnepet megelőző napokban a SPAR egyes egységeiben meghosszabbított nyitva tartással várja vásárlóit. A SPAR, City SPAR és INTERSPAR áruházak nagypénteken (2026. április 3.), valamint húsvétvasárnap és húsvéthétfőn (2026. április 5–6.) zárva tartanak.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 20 márka 83 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható páraelszívóját tesztelte nemzetközi együttműködésben.
A globális technikai sportmárka első hazai üzlete 2026. március 31-én nyílik meg a budapesti Fashion Streeten
Országos vizsgálatot indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a húsvéti szezonális élelmiszerek kapcsán.
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
Ki ne örülne, ha harmadáron juthatna ugyanahhoz a minőséghez?
Rengeteg tételszám érintett az újabb visszahívásban, most mi is közöljük a listát.
Árrésstopra sincs szükség, komoly árcsökkentést jelentett be a magyar diszkont: itt az olcsósított termékek listája
A vállalat közlése szerint ezzel 2026 első negyedévében az állandó kínálat közel felét érinti valamilyen mértékű ármérséklés.
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak az öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
Nyugdíjasok, illetve szociálisan rászorulók kérhetik a 9 ezer forintos utalványt: mutatjuk a pontos részleteket!
A magyar vásárlók egyszerre próbálnak takarékoskodni és engednek a mindennapi kísértéseknek: derül ki egy kutatásából.
Egyre gyakrabban kuponoznak a magyar vevők, amivel a legtöbben 5000 forint feletti összeget spórolnak meg egy-egy bevásárlás során.
Bár a virágcsokor továbbra is a nőnap központi eleme, a vásárlói szokások egyértelműen átalakulóban vannak.
Magyarországon a csomagautomaták térnyerése folytatódik, a válaszadók 41%-a választotta ezt az átvételi módot
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
Miközben a vágócsirke termelői ára csökkent, a csirkemellfilé drágult, a comb és az egész csirke ára viszont mérséklődött.
Fordulóponthoz érkezett az akciós reklámújságok fogyasztása Magyarországon: először vált a digitális formátum a leggyakrabban használt tájékozódási móddá.
Az online vásárlás világa újabb fordulóponthoz érkezhet.
Az elemzés szerint az árrésstop látványosan átrendezte az üzlettípusok forgalmát.
A digitális polccímkék túlmutatnak az árak egyszerű frissítésén. A technológia kulcsszerepet játszik a bolti működés hatékonyságának növelésében.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.