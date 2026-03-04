Fontos infókat közölt a magyar boltlánc: erről minden magyarnak tudnia kell, aki húsvéti nagybevásárlásra készül

A húsvéti időszakban erős forgalomra készül a SPAR Magyarország: a saját tulajdonú Regnum húsüzemek összesen több mint 570 tonna füstölt termékkel látják el az üzleteket. A szezon slágere továbbra is a füstölt, főtt, kötözött lapocka, amelyből idén 250 tonnás mennyiséggel készül a vállalat. A húsvéti bevásárlás csúcsát 2026-ban is a nagypéntek előtti csütörtök hozhatja.

„A húsvét 2026-ban április elejére esik, a felkészülés idén is már hetekkel korábban elindult, a legnagyobb forgalmat pedig várhatóan a nagypénteket megelőző csütörtökön tapasztaljuk majd. A SPAR idejekorán feltöltötte az áruházak kínálatát a klasszikus ünnepi alapanyagokból és kedvelt késztermékekből, a zökkenőmentes kiszolgálás érdekében pedig a forgalomhoz igazítjuk a munkaerő-tervezést, szükség esetén plusz kisegítő órákkal is. A vásárlói igényekhez alkalmazkodva, az ünnepek előtti napokban meghosszabbított nyitva tartással működnek majd egyes üzleteink” - ismertette a cég közleményében Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Csúcsra járnak a Regnum húsüzemek

A kínálatot a SPAR a húsvéti időszakban 18 termékkel bővíti, így a vásárlók összesen több mint 30 féle füstölt húsáru közül választhatnak. A legkeresettebb termék továbbra is a SPAR Hazai.Szeretem füstölt, főtt, kötözött lapocka. A Regnum húsüzemek a 2026-os húsvéti időszakra az alábbi gyártási mennyiségekkel készülnek:

kötözött sonka: 260 tonna

darabolt lapocka: 28 tonna

Regnum tarja: 32 tonna

S-BUDGET tarja: 65 tonna

füstölt csülök: 150 tonna

egyéb füstölt (tarja, karaj, frikandó): 25 tonna

egyéb sonka (Dolce Vita): 12 tonna

Az ünnepi időszakban a torma, a mustár és a majonéz iránti kereslet is jelentősen emelkedik. Tormából akár 70%-kal is több fogy, mint máskor. A húsvét előtti hetekben többféle torma is szerepel majd az akciós ajánlatokat bemutató szórólapban, hogy a vásárlók minél kedvezőbb áron juthassanak hozzá a húsvéti sonka elmaradhatatlan kiegészítőjéhez.

Megújuló kényelmi termékek a SPAR enjoy. üzemből

A SPAR enjoy. convenience üzeme már 80 féle terméket gyárt és szállít a hálózatba, köztük számos előre csomagolt majonézes salátát. A húsvéti időszakban az ezek iránti kereslet jelentősen nő, és az ünnepek előtt akár 40-50%-os emelkedés is várható ebben a szegmensben.

A húsvéti időszakra az alábbi mennyiségek készülnek a legnépszerűbb termékekből:

franciasaláta: 12 000 kg

almás-sajtos kukoricasaláta: 5 000 kg

tojássaláta: 2 500 kg

burgonyasaláta: 3 500 kg

tormás sonkasaláta: 2 500 kg

Idén húsvétkor újdonságként egy szezonális, tavaszi ihletésű termék jelenik meg a szendvicsek kínálatában:

a tavaszi tormás bagett, amely különleges ízvilágával a megszokottól eltérő élményt ad. Emellett visszatér a

korábbi év újítása, a tormás sonkasaláta, a szezonális vevői igényeknek megfelelő, 500 grammos kiszerelésben, díszítő címkével. Ez a termék 2026. március 25. és április 8. között szórólapos akció keretein belül még kedvezőbb áron lesz elérhető.

Az ünnepi kínálatban helyet kap egy, a speciális étrendet követők körében népszerű laktózmentes kényelmi termék is: a sajttal-sonkával töltött csirkemell vegán káposztasalátával, amely komplett főétkezést kínál az ételérzékenységgel élők számára.

Szezonális pékáruk, kalácsok és mentes újdonságok

A húsvéti időszakban szezonálisan megugrik a kereslet a sütési alapanyagok, sütemények és kalácsok iránt, és a négynapos hétvégéhez közeledve a kenyérfélék forgalma is jelentősen nő. A kínálatot a helyben sütött bejglik (diós, mákos, gesztenyés) mellett csomagolt újdonságok is gazdagítják: figurás sütemény, töltelékes kalácsfonatok és mákos kalács.

A mentes termékeket keresők számára a normál választék gluténmentes kenyerei, süteményei és kókuszkockája mellett szezonálisan elérhető lesz gluténmentes márványkalács is, az INTERSPAR áruházakban pedig kedvezményes áron megjelenik a minden allergéntől mentes No-No fahéjas keksz.

Fókuszban a szezonális zöldségek és a hazai források

Húsvét előtt jelentősen nő a friss zöldség-gyümölcs forgalma, különösen a tavaszi zöldségeké: piros retek, vajretek, csemegehagyma, valamint a paprika- és paradicsomfélék iránt is erős a kereslet.

Édesség: bővülő választék, fókuszban a minőség és a mentes alternatívák

Húsvétkor az édesség kategória forgalma kiemelkedő: karácsony után ez a második legfontosabb szezon. A SPAR az idei évben is még szélesebb választékkal készül, a szezonális kínálat termékelem-száma az előző évhez képest 5%-kal bővül. A slágertermékek továbbra is a húsvéti nyuszik és csokoládé tojások, emellett a gyermekek körében népszerű rajzfilmfigurás termékek is megjelennek. A választékban a hozzáadott cukor nélküli és laktózmentes opciókat kereső vásárlók is találnak alternatívákat.

Tavaszi kerti kínálat az INTERSPAR-ban

A tavaszi katalógus 2026. március 12. és március 25. között érvényes, és az ültetéshez szükséges termékek – vetőmagok, virághagymák, virágföldek, cserepek, kaspók, balkonládák – mellett kerti szerszámokat, kerti gépeket, permetezési és locsolási eszközöket, valamint kerti világítást és dekorációt is kínál. Újdonságként pedig a megújult akkumulátoros kerti gép választék is hangsúlyosan jelenik meg, jelentős árcsökkentéssel támogatva.

A kínálatot tovább erősítik a SPAR saját márkás kertészeti termékei, amelyek - például a virágföldek és tápoldatok - kedvező ár‑érték arányukkal kínálnak elérhető megoldást a tavaszi kerti munkákhoz.

Akciók több csatornán

A SPAR húsvétkor is széles körű akciós kínálattal várja a vásárlókat: kiemelt szerepet kapnak a húsvéti füstölt áruk, az ünnepi sütés-főzéshez szükséges alapanyagok és a szezonális ínyencségek. Az aktuális ajánlatok elérhetőek a heti akciós szórólapokban, a Húsvéti Ínyenc katalógusban, az online húsvéti választék katalógusban, valamint a MySPAR applikációban is.

A kedvezményes vásárlást az akciók mellett mind papír alapon, mint digitálisan elérhető kuponakciók is támogatják majd. A MySPAR alkalmazás felhasználói pedig kifejezetten az ünnephez kapcsolódó extra kedvezményekkel is találkozhatnak, egyes termékeknél akár 40%-os árengedménnyel.

Ünnepi nyitvatartás

A vásárlói igényekhez igazodva, az ünnepet megelőző napokban a SPAR egyes egységeiben meghosszabbított nyitva tartással várja vásárlóit. A SPAR, City SPAR és INTERSPAR áruházak nagypénteken (2026. április 3.), valamint húsvétvasárnap és húsvéthétfőn (2026. április 5–6.) zárva tartanak.