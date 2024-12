Szavaztak a december 24-i munkaszüneti napról: a döntés nem kérdés, készülhetnek a dolgozók

Idén is sok dolog történt, melyekben ki is kértük az olvasóink véleményét. Így év végére összegyűjtöttünk pár leginkább megosztó és népszerű témát, amelyekkel foglalkoztunk és az olvasóink döntöttek. Nem meglepő módon az idén is legfőképpen a megélhetés, az élet és munkakörülmények voltak a leginkább releváns kérdések. Azonban a leggtöbbek által kitöltést nyerő téma az a december 24-ei munkaszüneti nap kérdése volt idén. Ezt elletően már közel 40 ezren gondolták, hogy véleményt nyilvánítanak, bár nem meglepő módon nem mutatkoznak nagy ellentétek a magyar társadalomban a téma kapcsán.

A Pénzcentrum idén is számos dologban kérte ki az olvasói véleményét, legyen szó élelmiszer drágulásról, az önkiszolgáló kassza rendszerekről vagy az idősek jogosítványáról. Ebben a mostani év végi cikkünkben azokat a szavazásokat gyűjtöttük össze, amelyek a legnépszerűbbnek és legmegosztóbbnak bizonyultak.

1. Szerinted nyilvánítsák munkaszüneti nappá december 24-ét Magyarországon?

Elsöprő többség támogatja, hogy december 24-e legyen munkaszüneti nap - derült ki a Pénzcentrum felméréséből, amelyen közel 40 ezer olvasónk mondta el a véleményét. Bár az ügy rendre előkerül - és az utóbbi években mindig elkaszálták a vonatkozó törvénymódosításokat -, 2024-ben már új szintre lépett: a hét közepén derült ki, hogy a Nemzeti Választási Bizottság népszavazási kérdést is hitelesített az ügyben. Ha 15 napon belül nem érkezik panasz ellene, akkor a kezdeményezők elkezdhetik az aláírásgyűjtést, ha pedig összejön a 200 ezer támogató szignó - erre nagy esély van, ha csak a mi felmérésünket vesszük alapul -, akkor 2025-ben tényleg népszavazás lehet az újabb munkaszüneti napról.

Az ábrán látható, hogy a válaszadók 94,34 százaléka szavazott igennel, majdnem 35 ezer fő, és csak valamivel több mint 2 000-an (kb. 5,6%) voltak az ellen, hogy munkaszüneti nap legyen december 24.

EZ IS ÉRDEKELHET Szavaztak a december 24-i munkaszüneti napról: egyértelmű a döntés, készülhetnek a dolgozók Elsöprő többség támogatja, hogy december 24-e legyen munkaszüneti nap - derült ki a Pénzcentrum felméréséből, amelyem több mint 34 ezer olvasónk mondta el a véleményét.

2. Ti hová helyeznétek el üvegvisszaváltó automatákat?

2024 július óta minden boltban hivatalosan is elindult a DRS, azaz üvegvisszaváltó automaták működése hazánkban. Érthető módon a sajtó sokat foglalkozott a a témával, mivel a rendszer debütálása számos hiányosságra hívta fel a figyelmet. Ezek közzé tartozik az automaták korlátozott száma és helyszíni kihelyezése is, melynek eredményeképpen, ahogy azt a Pénzcentrum is megírta ősztől már benzinkutakon is elérhetővé váltak ezek a re-pontok.

De a bevezetés óta egyébként egyre jobban adja magát a kérdés: miért nem lehetne sokkal több helyen üvegvisszaváltó automata? Sokan ugyanis azért nem hajlandók a visszaváltásra, amivel évente egyébként brutális pénzeket bukhatnak, mert a különböző üzletekben kialakult tumultust a hátuk közepére sem kívánják. Ahogy azt sem, hogy málhás vándorokként, óriási zacskókkal kelljen járni az utcákat, keresve a legközelebbi visszaváltó pontot.

EZ IS ÉRDEKELHET Máris megszületett a döntés: óriási változás jöhet az új üvegvisszaváltási rendszerben? A Pénzcentrum olvasói elsősorban nagyobb lakóparkokba, pályaudvarokra és plázákba helyeznének el üvegvisszaváltó automatákat.

Azzal is foglalkoztunk több ízben is, hogy milyen a lakosság hozzáállása magához az üvegvisszaváltáshoz, erről több kutatást is megjelenítettünk, valamint azt is kiszámoltuk, hogy mennyit buknak azok, akik nem váltják vissza az általában 50 forintot érő palackokat. A 'Te visszaváltod az üres palackokat?'- szavazásunk szintén igen népszerű volt, közel 10 ezer ember adott választ a kérdésre.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült az új visszaváltási rendszer sötét titka: így buksz évi 60-70 ezer forintot az automatákon Idén januárban lépett életbe a kötelező visszaváltási rendszer, a DRS, amely keretén belül szinte valamennyi italtermék doboza, csomagolása 50 forint betétdíjjal terhelt.

3. Szerinted milyen állapotban vannak a magyar közutak 2024-ben?

Egyre többször látni, hogy ha egy autós eltéveszt egy autópálya-kijáratot, és azt látja, hogy nem ment le ott, ahol le kellett volna mennie, egyszerűen visszatolat vagy megfordul - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Magyar Közút. A cég szerint a szembehajtást már csak a jelzések miatt is érzékelnie kellene az autósnak, de a fel- és lehajtó ágak íve is más, a sofőrnek éreznie kell mielőtt még felhajtana szabálytalanul a pályára, hogy valami nem stimmel. Ugyanakkor egyre kevesebb az olyan tévesztés, amikor valaki a forgalommal szemben hajt fel. A téma kapcsán olvasóink véleményét is kikértük és a téma fontosságát bizonyítja, hogy megközelítőleg 11 ezer ember nyilvánított véleményt a témában.

EZ IS ÉRDEKELHET Sokkoló manőverek a hazai sztrádákon: egyre többen hajtanak forgalommal szembe, ezt nézik be Egyre többször látni, hogy ha egy autós eltéveszt egy autópálya-kijáratot, és azt látja, hogy nem ment le ott, ahol le kellett volna mennie, egyszerűen visszatolat vagy megfordul.

4. Te támogatod, hogy szigorúbban vizsgálják, hogy az idősek alkalmasak-e a vezetésre?

Már évről-évre visszatérő kérdés az idősek jogosítványa és a szigorúbb vizsgálat bevezetése. Ugyan tavaly óta a 4.helyre csúszott a top szavazások listáján, így is a stabil 4. pozíciót foglalja el a listában. Ugyanis újra fellángolt a vita arról, kell-e szigorítani az idősek jogsihosszabbításának feltételein. A Pénzcentrum megkérdezte az ügyben olvasóit is, majdnem 10 ezren mondták el véleményüket, és az eredmény egyértelmű. A szigorítás mellett csak valamivel több mint 10 százalék voksolt, a válaszadók majdnem fele ellenzi azt.

EZ IS ÉRDEKELHET Bukhatja a jogosítványát sokezer magyar idős? Nincs mese, döntöttek a szigorításról, lement a szavazás Újra fellángolt a vita, kell-e szigorítani az idősek jogsihosszabbításának feltételein. A Pénzcentrum megkérdezte az ügyben olvasóit is, majdnem 10 ezren mondták el véleményüket.

5. Szerinted be kellene vezetni az eurót Magyarországon?

Noha sokan gondolják azt, hogy az euró bevezetése rögtön megoldja egy nemzet összes problémáját, ez egyáltalán nem így van. Az európai közös valuta segítheti a felzárkózást, segít egyenlő feltételeket teremteni az egyes piacokon, és befolyást is szerez a világgazdaságban, ugyanakkor a valuta bevezetése nem a végcélt kell, hogy jelentse, hanem a gazdasági színtéren elvégzendő további munkát kell segítenie. Úgy ahogyan azt a horvát és a szlovák piacon több-kevesebb sikerrel tette, vagy ahogyan a magyar gazdaságban még várat magára. Felmértük, hogy hányan gondolják úgy, hogy jót tenne hazánknak az euró bevezetése.

EZ IS ÉRDEKELHET Megváltást, vagy lecsúszást hozhat a magyar euró? Ezt tette a horvátokkal, szlovákokkal a közös valuta Noha sokan gondolják azt, hogy az euró bevezetése rögtön megoldja egy nemzet összes problémáját, ez nem így van. A valuta ugyanis nem célt, hanem egy eszközt jelent.

Ami igazán pikánssá teszi ezt az eredményt, hogy a fent közölt szavazásunk idén év elején, egészen pontosan 2024 január 16-án tettük ki oldalunkra. Amikor még 1 euró 380,66 forint volt és akkor még nem gondoltuk volna, hogy őszre ez az érték közel 30 forinttal nő. Október 2-án debütált először az euró árfolyam a 400 forintos egységárnál és azóta az elmúlt 1,5 hónapban már azt is visszasírjuk és örülünk, ha 410 forint alatt látjuk az árfolyamot. A témában megjelent cikkeink, melyekben szakértőket kérdeztünk ide gyűjtöttük: