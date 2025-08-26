2025. augusztus 26. kedd Izsó
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Karácsonyfa a luxusszállodában karácsonykor.
HRCENTRUM

Hivatalos, ekkor lehet népszavazás a december 24-i munkaszüneti napról: indul az aláírásgyűjtés

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 17:50

Indul az aláírásgyűjtés a december 24-i munkaszüneti nappal kapcsolatos népszavazásra. Ha összejön a 200 ezer érvényes szignó, akkor jövő tavasszal szavazhatunk a kérdésben.

Országos aláírásgyűjtés indult annak érdekében, hogy a népszavazáson lehessen dönteni arról: munkaszüneti nap legyen-e december 24. Magyarországon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szervezők hangsúlyozták, hogy pártoktól és ideológiáktól függetlennek tekintik akciójukat, ezért valamennyi politikai, civil és egyházi szereplőt megszólítanak támogatásért. A cél 200 ezer érvényes aláírás összegyűjtése december 23-ig, amely egy népszavazáshoz vezethet a jövő áprilisban - közölte a kérdést az NVB-hez benyújtó Jobbik.

A Kúria augusztus elején mondta ki, hogy lehet népszavazást tartani a kérdésben. Az ügy régóta vita tárgyát képezi a közéletben, törvényjavaslatot is benyújtottak annak érdekében, hogy munkaszüneti nap legyen, de az nem ment át az Országgyűlésen.

Elsöprő többség támogatja, hogy december 24-e hivatalosan is munkaszüneti nap legyen – derült ki a Pénzcentrum közel 40 ezer olvasó bevonásával készült felméréséből. A válaszadók 94,34 százaléka szavazott igennel, majdnem 35 ezer fő, és csak valamivel több mint 2 000-an (kb. 5,6%) voltak az ellen, hogy munkaszüneti nap legyen december 24.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #munkaszüneti nap #december #népszavazás #december 24 #aláírásgyűjtés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:03
17:50
17:47
17:31
17:01
HR BLOGGER
laskainelli  |  2025.08.22 20:17
Az intimitás újraélesztése
Gyakran hallani, hogy a kapcsolat elején minden olyan természetes. A vágy, a figyelem, az ölelés, a...
hrdoktor  |  2025.08.18 15:59
Pihentető alvás nyáron – 7 tanács, hogy melegben is jól aludjon
Nyáron sokunknak megváltoznak az alvási szokásai: később fekszünk le, kevesebbet alszunk, a hőség mi...
vezetoi-coaching  |  2025.08.15 19:43
Ezt csak ideteszem...
Gondoltam rá, hogy az AI-vel csináltatok egy magyar összefoglalót erről a 2 napos videóról, de lecsu...
coachco  |  2025.08.05 18:51
Mádról-Mádra bicajjal, Tokajjal és gólyákkal
Idén másodszor bicajoztuk körbe Mádról indulva a Tokaj-hegyet. Ez háztól-házig nekünk 54 kilométer v...
kovacstunde  |  2025.07.05 08:00
Másokhoz való viszonyunk kisgyermekkorunktól alakul – Miért és kitől, mitől félünk ennyire?
Hosszú évek óta Angliában bébiszitterként dolgozó kliensem panaszolta; hogy kisiskolás unokáját a me...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
2025. augusztus 26.
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
2
3 hete
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
3
3 hete
Bérükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyiért veszik el magyar melósok munkáját
4
2 hónapja
Ő maga mondta el: ezeket a munkákat veszi el elsőként a mesterséges intelligencia, pár év is elég
5
3 hete
Hivatalos! 4 napos munkahetet vagy 6 órás munkaidőt kapnak a nyugdíj előtt álló dolgozók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási érdeket
a biztosítási szerződés keretei között a biztosított vagyontárgyak értéke fejezi ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 18:03
Kvíz: Mire emlékszel az Üvegtigris című kultfilmből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a tesztet!
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 17:47
Százezernyi magyar beteg maradhat diagnózis nélkül: ez okozza a súlyos egészségügyi válságot
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 17:29
Titkos ellenőrzés indul itthon: bármikor lecsaphatnak ezekre a cégekre