Hivatalos, ekkor lehet népszavazás a december 24-i munkaszüneti napról: indul az aláírásgyűjtés
Indul az aláírásgyűjtés a december 24-i munkaszüneti nappal kapcsolatos népszavazásra. Ha összejön a 200 ezer érvényes szignó, akkor jövő tavasszal szavazhatunk a kérdésben.
Országos aláírásgyűjtés indult annak érdekében, hogy a népszavazáson lehessen dönteni arról: munkaszüneti nap legyen-e december 24. Magyarországon.
A szervezők hangsúlyozták, hogy pártoktól és ideológiáktól függetlennek tekintik akciójukat, ezért valamennyi politikai, civil és egyházi szereplőt megszólítanak támogatásért. A cél 200 ezer érvényes aláírás összegyűjtése december 23-ig, amely egy népszavazáshoz vezethet a jövő áprilisban - közölte a kérdést az NVB-hez benyújtó Jobbik.
A Kúria augusztus elején mondta ki, hogy lehet népszavazást tartani a kérdésben. Az ügy régóta vita tárgyát képezi a közéletben, törvényjavaslatot is benyújtottak annak érdekében, hogy munkaszüneti nap legyen, de az nem ment át az Országgyűlésen.
Elsöprő többség támogatja, hogy december 24-e hivatalosan is munkaszüneti nap legyen – derült ki a Pénzcentrum közel 40 ezer olvasó bevonásával készült felméréséből. A válaszadók 94,34 százaléka szavazott igennel, majdnem 35 ezer fő, és csak valamivel több mint 2 000-an (kb. 5,6%) voltak az ellen, hogy munkaszüneti nap legyen december 24.
Hamarosan a Föld legnépesebb populációja lesz az úgynevezett Z-generáció, munkaerő-piaci súlyuk évről-évre nő.
Milliárdos lyukat üt a tb-kasszában az új adócsökkentés? A nyugdíjasok és az egészsgügy veszíthet az intézkedéssel
A szociális hozzájárulási adó (szocho) kulcsa 2026-tól újabb 1 százalékponttal, 13%-ról 12%-ra csökkenhet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint.
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.
A magyar munkavállalók gyakran a szabadságuk alatt sem tudják teljes mértékben letenni a munkahelyi teendőket és ennek nemcsak egyéni, hanem sokszor szervezeti okai is vannak.
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
2026 június 7-ig minden uniós tagállamnak életbe kell léptetnie az Európai Unió új bérátláthatósági irányelvét, amely alapjaiban alakítja át a fizetési gyakorlatot.
Ahogy a fesztiválszezon véget ér és sok család még kihasználja a hosszú hétvégét egy rövid nyaralásra, egyre nagyobb szükség van megbízható állatszitterekre és kutyasétáltatókra.
Megszólalt a Shell legendás, magyar ex-vezére: Az a jó vezető, aki a sofőrrel, takarítónővel nagy tisztelettel bánik
Kapitány István a valaha volt legmagasabbra jutott magyar vezető. A Shell kereskedelemért felelős globális alelnöke volt. 37 év után hagyta ott a világcéget.
A vállalati leépítések folytatódnak 2025-ben, miközben a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a munkaerőpiaci átalakulásban.
Moldova egy különleges, de ellentmondásos célpont azok számára, akik külföldön szeretnének munkát vállalni.
Magyarországon a Munka Törvénykönyve és az Egyenlő Bánásmód Törvénye határozza meg, meddig mehet el egy munkáltató az öltözködés, testdíszítés vagy hajviselet előírásában.
A KSH-nál sincsen kolbászból a kerítés: se prémium, se lakhatási támogatás vagy szolgálati lakás nem jár
A KSH munkatársai évek óta nem kapnak teljesítményalapú juttatásokat, miközben a szervezet fenntartja szolgálati gépjárműveit és jelentős összeget fordít kiküldetésekre.
A munkavállalók túlnyomó többsége távmunka-párti, és egyre többen is végeznék otthonról a feladataik jelentős részét, ha módjuk nyílna rá.
Hogyan lehet valakiből cukrász, mennyi idő és pénz szükséges a szakma kitanulásához, milyen kereseti lehetőségek vannak ma Magyarországon? Szétnéztünk a témában!
A Kulturális és Innovációs Minisztérium szerint az egyszeri támogatás célja, hogy segítse a fiatalok munkaerőpiacra történő belépését.
Otthonról végezhető diákmunka 2025: milyen home office diákmunka, avagy online diákmunka lehetőségek vannak és mennyi a home office diákmunka órabér 2025-ben?
Pethő 1998 óta dolgozott a cégnél, több vezetői pozíciót is betöltött, és kulcsszerepet játszott a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások teljes értékű szervezetté fejlődésében.
A magyar munkajog ismer olyan felmondási okokat, amikor a munkavállaló pereskedhet évekig, elmehet egészen a Kúriáig, ám nincs reális esélye a jogvita megnyerésére.
Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját
A 2025. 32. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.