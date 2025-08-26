Hivatalos, ekkor lehet népszavazás a december 24-i munkaszüneti napról: indul az aláírásgyűjtés

Indul az aláírásgyűjtés a december 24-i munkaszüneti nappal kapcsolatos népszavazásra. Ha összejön a 200 ezer érvényes szignó, akkor jövő tavasszal szavazhatunk a kérdésben.

Országos aláírásgyűjtés indult annak érdekében, hogy a népszavazáson lehessen dönteni arról: munkaszüneti nap legyen-e december 24. Magyarországon.

A szervezők hangsúlyozták, hogy pártoktól és ideológiáktól függetlennek tekintik akciójukat, ezért valamennyi politikai, civil és egyházi szereplőt megszólítanak támogatásért. A cél 200 ezer érvényes aláírás összegyűjtése december 23-ig, amely egy népszavazáshoz vezethet a jövő áprilisban - közölte a kérdést az NVB-hez benyújtó Jobbik.

A Kúria augusztus elején mondta ki, hogy lehet népszavazást tartani a kérdésben. Az ügy régóta vita tárgyát képezi a közéletben, törvényjavaslatot is benyújtottak annak érdekében, hogy munkaszüneti nap legyen, de az nem ment át az Országgyűlésen.

Elsöprő többség támogatja, hogy december 24-e hivatalosan is munkaszüneti nap legyen – derült ki a Pénzcentrum közel 40 ezer olvasó bevonásával készült felméréséből. A válaszadók 94,34 százaléka szavazott igennel, majdnem 35 ezer fő, és csak valamivel több mint 2 000-an (kb. 5,6%) voltak az ellen, hogy munkaszüneti nap legyen december 24.