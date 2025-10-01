Rengeteg dolgozót érint! Magyarország új munkaerőpiaci korszakba lépett: erről jó tudni

2025 második negyedévében a magyar munkaerőpiac egyszerre szembesült a demográfiai nyomás és a gazdasági lassulás hatásaival. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a 15–74 éves foglalkoztatottak száma 4 millió 661 ezer főre csökkent, ami 49 ezer fős visszaesést jelent egy év alatt.

Bár a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 74,9 százalékos, az érték stagnál, jelezve, hogy a piac elérte a demográfiai korlátait. A legkritikusabb korosztály a 25–54 éveseké, akik számának csökkenése egyre nagyobb kihívást jelent a vállalatoknak a toborzásban és a tehetségek megtartásában.

A vállalatok munkaerőigénye mérséklődik: az üres álláshelyek száma 68,7 ezerre esett vissza. A szűkülő kínálat és a keresletcsökkenés miatt a cégeknek egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a rugalmas foglalkoztatási modellekre, mint a részmunkaidő vagy a mellékállások biztosítása.

A részmunkaidőben dolgozók száma 9,3 százalékkal nőtt egy év alatt, ami jól mutatja a munkavállalói igények átalakulását. A rugalmasság nemcsak a kisgyermekes szülők, hanem a szélesebb dolgozói kör számára is versenyelőnyt jelenthet a munkaerő megtartásában.

Bérek: lassuló növekedés, de nő a nők fizetése

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 705 100 forint volt, ami 9,1 százalékos növekedést jelent, de elmarad a tavalyi ütemtől. A nemek közötti bérszakadék enyhül: a nők fizetése gyorsabban nőtt, de a férfiak még mindig 16,4 százalékkal magasabb átlagot érnek el.

A WHC szakértői szerint a szűkülő munkaerőpiacon a cégeknek stratégiai fókuszú HR-megoldásokra van szükségük, amelyek a megtartásra, belső képzésekre és rugalmasságra épülnek. Az adatalapú döntéshozatal és a tehetségekért folytatott verseny kulcsfontosságú lesz a sikerhez a következő években.