A KSH előzetes adatai szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya 2025 első félévében.
Rengeteg dolgozót érint! Magyarország új munkaerőpiaci korszakba lépett: erről jó tudni
2025 második negyedévében a magyar munkaerőpiac egyszerre szembesült a demográfiai nyomás és a gazdasági lassulás hatásaival. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a 15–74 éves foglalkoztatottak száma 4 millió 661 ezer főre csökkent, ami 49 ezer fős visszaesést jelent egy év alatt.
Bár a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 74,9 százalékos, az érték stagnál, jelezve, hogy a piac elérte a demográfiai korlátait. A legkritikusabb korosztály a 25–54 éveseké, akik számának csökkenése egyre nagyobb kihívást jelent a vállalatoknak a toborzásban és a tehetségek megtartásában.
A vállalatok munkaerőigénye mérséklődik: az üres álláshelyek száma 68,7 ezerre esett vissza. A szűkülő kínálat és a keresletcsökkenés miatt a cégeknek egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a rugalmas foglalkoztatási modellekre, mint a részmunkaidő vagy a mellékállások biztosítása.
A részmunkaidőben dolgozók száma 9,3 százalékkal nőtt egy év alatt, ami jól mutatja a munkavállalói igények átalakulását. A rugalmasság nemcsak a kisgyermekes szülők, hanem a szélesebb dolgozói kör számára is versenyelőnyt jelenthet a munkaerő megtartásában.
Bérek: lassuló növekedés, de nő a nők fizetése
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 705 100 forint volt, ami 9,1 százalékos növekedést jelent, de elmarad a tavalyi ütemtől. A nemek közötti bérszakadék enyhül: a nők fizetése gyorsabban nőtt, de a férfiak még mindig 16,4 százalékkal magasabb átlagot érnek el.
A WHC szakértői szerint a szűkülő munkaerőpiacon a cégeknek stratégiai fókuszú HR-megoldásokra van szükségük, amelyek a megtartásra, belső képzésekre és rugalmasságra épülnek. Az adatalapú döntéshozatal és a tehetségekért folytatott verseny kulcsfontosságú lesz a sikerhez a következő években.
2025-ben is a gyártás, a logisztika és a műszaki szakmák számítanak a legnagyobb kihívást jelentő területeknek a hazai munkaerőpiacon.
2025 augusztusában a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 4 millió 676 ezer fő dolgozott Magyarországon, miközben 215 ezren voltak munkanélküliek.
A munkafüggőség, vagy munkaalkoholizmus egy olyan kényszeres munkavégzési forma, amely jelentős egészségügyi és társadalmi károkat okoz.
Egyre több neves amerikai kutató és tudós választja Kínát az Egyesült Államok helyett, miközben a Trump-adminisztráció kutatási támogatások csökkentését tervezi.
Három nappal az amerikai kormányzati leállás előtt egy érdekvédelmi csoport figyelmeztet, hogy közel 8 milliárd dollár kongresszusi támogatás maradhat felhasználatlanul.
Az európai munkavállalók hetente átlagosan fél munkanapnyi időt töltenek ingázással, miközben a hibrid munkavégzés terjedése némileg enyhíti a hosszú utazással járó terheket.
A Starbucks bejelentette, hogy bezárja alulteljesítő kávézóit, főként Észak-Amerikában.
Az SK On Hungary másfél hónapra felfüggeszti a termelést iváncsai akkumulátorgyárában.
A bértranszparencia nem azt jelenti, hogy bárki szabadon böngészheti a kollégája fizetését Szakértő mutatja be, mit jelent a bérek átláthatósága a gyakorlatban
Már most látszik, hogy Ausztriában elkezdődött a felkészülés a téli szezonra, a vendéglátóhelyek és a síparadicsomok tömegével keresik a magyar munkaerőt.
Durva fordulat a munkaerőpiacon: 36 ezerrel kevesebben dolgoznak, egyre többen ragadnak az út szélén
4 millió 676 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4%.
Milliós fizetést ígértek a svájci ötcsillagos szállodában, végül mentális és fizikai problémákkal tért haza.
NAV első házasok kedvezménye 2025: így történik az első házasok kedvezménye igénylése. Tudd meg, mennyi az első házasok adókedvezménye, milyen nyilatkozat kell hozzá!
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
Bár a KSH szerint 2025 júliusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 693 700, nettó 479 500 forint volt, a szállítószektorban pedig 632 800 forintot...
A BKK-nak takarító MasterClean Kft. vezetőségét a NAV őrizetbe vette, ami után a cég szolgáltatása ellehetetlenült.
Utánaszámoltunk, részmunkaidőben 25 év alatti diákként 210 ezer fölötti fizetést hoz akár már havi néhány éjszaka elvállalásával.
Megérkeztek az iPhone 17 hivatalos magyarországi árai, miközben a KSH a legfrissebb, júliusi kereseti adatokat is közzétette, nézzük hogy vehetünk-e új modellt magunknak.
A munkavállalók sokszor csak később szembesülnek azzal, hogy a többletmunka aránytalanul kevesebbet hoz a konyhára, mint gondolták.
