2025. október 1. szerda Malvin
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Férfi technikus digitális táblagépet mutat női munkatársának. Mérnök dolgozik kollégájával a munkahelyén. A szerverszobában vannak.
HRCENTRUM

Rengeteg dolgozót érint! Magyarország új munkaerőpiaci korszakba lépett: erről jó tudni

Pénzcentrum
2025. október 1. 15:01

2025 második negyedévében a magyar munkaerőpiac egyszerre szembesült a demográfiai nyomás és a gazdasági lassulás hatásaival. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a 15–74 éves foglalkoztatottak száma 4 millió 661 ezer főre csökkent, ami 49 ezer fős visszaesést jelent egy év alatt.

Bár a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 74,9 százalékos, az érték stagnál, jelezve, hogy a piac elérte a demográfiai korlátait. A legkritikusabb korosztály a 25–54 éveseké, akik számának csökkenése egyre nagyobb kihívást jelent a vállalatoknak a toborzásban és a tehetségek megtartásában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalatok munkaerőigénye mérséklődik: az üres álláshelyek száma 68,7 ezerre esett vissza. A szűkülő kínálat és a keresletcsökkenés miatt a cégeknek egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a rugalmas foglalkoztatási modellekre, mint a részmunkaidő vagy a mellékállások biztosítása.

Kapcsolódó cikkeink:

A részmunkaidőben dolgozók száma 9,3 százalékkal nőtt egy év alatt, ami jól mutatja a munkavállalói igények átalakulását. A rugalmasság nemcsak a kisgyermekes szülők, hanem a szélesebb dolgozói kör számára is versenyelőnyt jelenthet a munkaerő megtartásában.

Bérek: lassuló növekedés, de nő a nők fizetése

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 705 100 forint volt, ami 9,1 százalékos növekedést jelent, de elmarad a tavalyi ütemtől. A nemek közötti bérszakadék enyhül: a nők fizetése gyorsabban nőtt, de a férfiak még mindig 16,4 százalékkal magasabb átlagot érnek el.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A WHC szakértői szerint a szűkülő munkaerőpiacon a cégeknek stratégiai fókuszú HR-megoldásokra van szükségük, amelyek a megtartásra, belső képzésekre és rugalmasságra épülnek. Az adatalapú döntéshozatal és a tehetségekért folytatott verseny kulcsfontosságú lesz a sikerhez a következő években.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #átlagkereset #ksh #foglalkoztatás #munkanélküliség #munkaerőpiac #bérek #cégek #demográfia #munkavállalók #toborzás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:30
15:15
15:01
14:42
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2025.10.01 07:35
Mit együnk, ha hosszú életet szeretnénk?
Vannak olyan területei a Földnek, ahol jóval több százéves kort is megélő ember él, mint máshol. Az...
laskainelli  |  2025.09.30 12:51
10 gyakori konfliktuspont, ami váláshoz vezet
Tudod, hogy mi veszélyes egy párkapcsolatban? Mi az, ami a válás felé viszi a történéseket? Ha szere...
vezetoi-coaching  |  2025.09.20 12:02
"Ha bárki kifejleszti, mindenki meghal..."
Ez a cime egy szeptember 15-én megjelent könyvnek, megvettem Audible kiadásban, és tegnap ki is olva...
coachco  |  2025.08.05 18:51
Mádról-Mádra bicajjal, Tokajjal és gólyákkal
Idén másodszor bicajoztuk körbe Mádról indulva a Tokaj-hegyet. Ez háztól-házig nekünk 54 kilométer v...
kovacstunde  |  2025.07.05 08:00
Másokhoz való viszonyunk kisgyermekkorunktól alakul – Miért és kitől, mitől félünk ennyire?
Hosszú évek óta Angliában bébiszitterként dolgozó kliensem panaszolta; hogy kisiskolás unokáját a me...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 1.
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell
2025. október 1.
Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?
2025. szeptember 30.
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
2025. szeptember 30.
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
NAPTÁR
Tovább
2025. október 1. szerda
Malvin
40. hét
Október 1.
Az idősek világnapja
Október 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 1.
Vegetáriánus világnap
Október 1.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Október 1.
A zene világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ledöbbensz: ennyit keres egy stewardess a Ryanairnél
2
1 hónapja
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
3
2 hónapja
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
4
1 hónapja
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
5
1 hónapja
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
PÉNZÜGYI KISOKOS
MRP
Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program. Ehhez kapcsolódik egy hitelfajta, ami lehetővé teszi, hogy a munkavállalók tulajdonossá váljanak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 15:30
Győrben rendezi üzleti csúcstalálkozóját a Portfolio: mutatjuk az előadók névsorát
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 14:37
Súlyos anyagi gondokkal küzd Galla Miklós? A Facebbokon kér segítséget a legendás humorista
Agrárszektor  |  2025. október 1. 15:31
Nagy a baj Magyarországon: itt már a jövő is kérdéses