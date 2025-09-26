Nem a mesterséges intelligencia veszi el a munkád: hanem a terjedő ‘workslop’ jelenség

A Stanford és BetterUp Labs kutatása szerint a mesterséges intelligencia által generált, tartalmatlan munkák egyre nagyobb problémát jelentenek a vállalatok számára, amit a szakértők "workslop"-nak neveznek - tudósított a CNN.

A Harvard Business Review-ban megjelent tanulmány szerint a "workslop" olyan AI-generált tartalom, amely első ránézésre kész munkának tűnik, valójában azonban értelmetlen szöveg, amely nélkülözi a valódi tartalmat és a lényegi elemeket.

A kutatásban részt vevő 1150 amerikai alkalmazott 40%-a számolt be arról, hogy az elmúlt hónapban ilyen minőségtelen anyagot kapott. Ezek az esetek átlagosan közel két órányi plusz munkát jelentenek a fogadó félnek, ami a kutatók számításai szerint havonta 186 dolláros "láthatatlan adót" jelent alkalmazottanként.

Egy 10.000 fős vállalat esetében ez évi több mint 9 millió dolláros veszteséget eredményezhet a termelékenység csökkenése miatt. Ez különösen aggasztó annak fényében, hogy egy nemrég megjelent MIT-tanulmány szerint az AI-eszközök általánosságban nem növelték a vállalatok bevételeit.

A probléma mélyebb rétege, hogy miközben a vállalati vezetők az AI használatára ösztönzik alkalmazottaikat, sőt gyakran azzal fenyegetnek, hogy a technológia átveheti a munkájukat, valójában elvárják tőlük, hogy ellenőrizzék és javítsák az AI által generált tartalmakat.

A "workslop" jelenség a szakértők szerint elkerülhető következménye annak, hogy a vállalatok vakon vezetnek be olyan eszközöket, amelyek valójában nem működnek megfelelően, pusztán azért, mert a technológiai szektor vezetői az AI-t a jövő meghatározó technológiájaként népszerűsítik.