A magyarok AI-felkészültsége ugyan javult, de mindössze 4,44-es értéket ért el a tízfokú skálán a 2024-es 3,94-hez képest.
Nem a mesterséges intelligencia veszi el a munkád: hanem a terjedő ‘workslop’ jelenség
A Stanford és BetterUp Labs kutatása szerint a mesterséges intelligencia által generált, tartalmatlan munkák egyre nagyobb problémát jelentenek a vállalatok számára, amit a szakértők "workslop"-nak neveznek - tudósított a CNN.
A Harvard Business Review-ban megjelent tanulmány szerint a "workslop" olyan AI-generált tartalom, amely első ránézésre kész munkának tűnik, valójában azonban értelmetlen szöveg, amely nélkülözi a valódi tartalmat és a lényegi elemeket.
A kutatásban részt vevő 1150 amerikai alkalmazott 40%-a számolt be arról, hogy az elmúlt hónapban ilyen minőségtelen anyagot kapott. Ezek az esetek átlagosan közel két órányi plusz munkát jelentenek a fogadó félnek, ami a kutatók számításai szerint havonta 186 dolláros "láthatatlan adót" jelent alkalmazottanként.
Egy 10.000 fős vállalat esetében ez évi több mint 9 millió dolláros veszteséget eredményezhet a termelékenység csökkenése miatt. Ez különösen aggasztó annak fényében, hogy egy nemrég megjelent MIT-tanulmány szerint az AI-eszközök általánosságban nem növelték a vállalatok bevételeit.
A probléma mélyebb rétege, hogy miközben a vállalati vezetők az AI használatára ösztönzik alkalmazottaikat, sőt gyakran azzal fenyegetnek, hogy a technológia átveheti a munkájukat, valójában elvárják tőlük, hogy ellenőrizzék és javítsák az AI által generált tartalmakat.
A "workslop" jelenség a szakértők szerint elkerülhető következménye annak, hogy a vállalatok vakon vezetnek be olyan eszközöket, amelyek valójában nem működnek megfelelően, pusztán azért, mert a technológiai szektor vezetői az AI-t a jövő meghatározó technológiájaként népszerűsítik.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
