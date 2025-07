Már szórják a gigabírságokat a horvát tengerparton: kevesen tudják, ezt tilos!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A horvát tengerparton sétálva sokan elcsábulnak: egy szép kagylóhéj, egy különleges kavics, egy apró tengeri emlék – mi baj lehet belőle? Nos, akár komoly bírság is. Horvátországban szigorúan tilos kagylót gyűjteni és hazavinni, még akkor is, ha az üresen hever a parton. A szabályozás nemcsak a természet védelmét szolgálja, hanem a turisták pénztárcáját is próbára teheti, ha nem veszik komolyan.

