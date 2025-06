Tényleg 600-800 ezer forintot keres egy 18 éves diák Budapesten? Megnéztük, mi az igazság

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Lázár János szerint akár 600–800 ezer forintot is megkereshet havonta egy 18 éves fiatal Budapesten, ám a valóság ennek közel sem felel meg. A Pénzcentrum szakértői elemzése alapján a diákok többsége jellemzően 1 700–3 000 forint közötti órabérért dolgozik, ami heti 20 órás munkával havi 200–280 ezer forint nettót jelent. Még a legjobban fizető IT vagy mérnöki pozíciók is maximum 3 500 forintos órabért kínálnak, így heti 40 órás munkavégzéssel is legfeljebb 500–560 ezer forintot lehet keresni – ami még mindig jócskán elmarad a miniszter által említett összegektől.

