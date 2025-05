Postásként dolgozik Ausztriában a magyar tinisztár: tömegek rajongtak érte itthon

Skrapits Erik, a No Thanx egykori énekese, aki a 2010-es években nagy népszerűségnek örvendett, jelenleg Ausztriában dolgozik postásként.

A 34 éves zenész a Palikék Világa by Manna Szóló című műsorában beszélt jelenlegi életéről. Elmondása szerint a zenei karrierje mellett több lábon áll, amit két kislánya - egy 3 és egy 6 éves - érdekében tesz.

Pályafutása során kezdetben Budapesten helyezkedett el marketingesként egy bevásárlóközpontban, azonban a hazai fizetésekkel elégedetlenül külföldre távozott. Először egy ausztriai McDonald's-ban vállalt munkát.

"Többet kerestem, mint itthon marketingesként" - nyilatkozta tavaly az énekes, aki később az osztrák postánál talált állást, ahol nemcsak a bérezést, hanem a munkával járó szabadságot is értékeli.

A beszélgetés során Skrapits őszintén mesélt arról is, milyen tapasztalatokat szerzett tizenévesen a hírnévvel, valamint véleményt formált a jelenlegi sikeres zenei formációkról is. Zenei karrierjét sem hanyagolja el: gyerekzenekarával tavaly 134 fellépést tudhat maga mögött, ami jelentős sikernek számít a műfajban - írta meg a Kiskegyed.

Rengeteg magyar dolgozik Ausztriában

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, 2024-ben új rekordot ért el az Ausztriában dolgozó magyarok száma: decemberre meghaladta a 127 ezret, szemben a 2023. októberi 121 ezerrel. A növekedés különösen a téli idényhez kötődik, amikor sokan vállalnak munkát a síparadicsomok vendéglátásában és turizmusában. Az osztrák társadalombiztosítási adatok szerint a magyarok hosszú ideje meghatározó szerepet töltenek be a külföldi munkaerőpiacon, különösen a határ menti térségekben, ahol az ingázás is jellemző. A kedvezőbb fizetések, bónuszok és munkafeltételek miatt egyre többen választják Ausztriát.

Ausztria munkaerőpiaca 2019 óta folyamatos bővülést mutat, 2024 májusában először lépte át az 1 millió főt a külföldi munkavállalók száma. Évente átlagosan közel 68 ezerrel nő a külföldi dolgozók száma, és ha ez a trend folytatódik, 15 éven belül elérheti a 2 milliót is. A magyarok Németország után a második legnagyobb arányban képviseltetik magukat, de lakosságarányosan Horvátország vezeti a listát. A szezonális foglalkoztatás mellett egyre többen vállalnak hosszabb távú pozíciókat is, különösen az egészségügyben, az idősellátásban és a logisztikában.

Az osztrák munkaerőhiány tartós, így továbbra is erős a kereslet a magyar munkavállalók iránt. Az előnyös juttatások – például a 13. és 14. havi fizetés, adókedvezmények vagy az osztrák családi pótlék – tovább növelik Ausztria vonzerejét. A szezonális munkavállalók is jogosultak lehetnek családi támogatásra, ha megfelelnek bizonyos feltételeknek. Habár az üres álláshelyek száma néhány területen csökkent, a vendéglátásban, egészségügyben és szociális munkákban továbbra is kiemelkedő a munkaerő-kereslet, és a magyarok ebben meghatározó szerepet töltenek be.