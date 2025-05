Indul a roham az osztrákoknál: rengeteg magyar melóst keresnek, busás fizetést adnak

Több mint 122 ezer magyar dolgozott Ausztriában 2025 áprilisában, és ez a szám a téli-nyári csúcsidőszakban még 127 ezer fölé is emelkedett – többségük a turizmus és vendéglátás területén helyezkedett el, ahol a nettó fizetések akár 2 000–2 800 euróig is terjedhetnek. A legkeresettebb pozíciók – például pincér, szobalány, szakács – nemcsak versenyképes bérezést, hanem ingyenes szállást és étkezést is kínálnak, így három hónap alatt akár 3–4,5 millió forintnyi jövedelem is összegyűlhet. Az adatok azt mutatják: Ausztria továbbra is kiemelt célpont a magyar munkavállalók számára.

Az osztrák munkaerőpiac évek óta erőteljesen támaszkodik a külföldi munkavállalókra, akik közül jelentős arányt képviselnek a magyar állampolgárok. A szezonálisan változó munkaerőigény – különösen a téli és nyári turisztikai csúcsidőszakokban – folyamatosan vonzza a magyar munkavállalókat, akik a nyelvismeret, a szakmai tapasztalat és a rugalmas alkalmazkodóképesség révén gyorsan be tudnak illeszkedni az osztrák vendéglátóipar gépezetébe.

Az osztrák turisztikai szezonális munkapiacon a pincérek, szobalányok és szakácsok iránt évről évre folyamatos a kereslet. A vendéglátóipari pozíciók jellemzően hivatalos, teljes munkaidős állást jelentenek, és a munkaadók gyakran szállást, étkezést és versenyképes fizetést is biztosítanak. Magyar munkavállalóként az egyik legfontosabb elvárás a német nyelvtudás – szinte minden álláshirdetés megköveteli a legalább középszintű (A2/B1) német tudást, sok helyen pedig szakmai angoltudást is kérnek. Emellett általánosan elvárják a releváns szakmai tapasztalatot vagy végzettséget. Mivel Magyarország EU-tag, külön munkavállalási engedélyre nincs szükség (EU-állampolgároknak azonnali belépés lehetséges). A referenciák szerint több pozícióban kötelező a bejelentett osztrák munkaszerződés és a helyi társadalombiztosítás igénybevétele is.

A pincéri munkakörben általában a vendégek udvarias kiszolgálása a fő feladat. A szállodai és éttermi hirdetésekben gyakori tevékenységként szerepel a vendégek kiszolgálása reggeli és menüszolgáltatás, a la carte éttermi műszakban, valamint rendezvényeken és szemináriumokon. Emellett gyakran beletartozik a háziszerviz (room service) és a bárpult kezelése is. A pincéreknek fontos a vendégközpontú, önálló munkavégzés, illetve például előny az angol nyelv alapfokú ismerete is. Az álláshirdetések általában hangsúlyozzák a több éves szakmai gyakorlatot vagy szakképesítést, valamint a rugalmas, csapatmunkára való alkalmasságot is.

A szobalány (Zimmermädchen) feladata hagyományosan a vendégszobák napi takarítása és rendben tartása. A munkaköri leírásokban szerepel az ágyneműcsere, a fürdőszobák tisztán tartása és szükség esetén a minibár feltöltése vagy esti műszakban a konyhai kisegítés. A szobalányoknál általában az alapfokú német (vagy angol) nyelvtudás elvárt, hiszen hallanak a vendégekkel kapcsolatos utasításokat, és gyakran szállodai kollektív szerződés szerinti fizetést kapnak. Mivel a szállodai személyzet gyakran együtt él az üdülőhelyeken, a megbízhatóság és a felelősségtudat is alapfeltételnek számít.

A szakács pozícióban a munkakör feladata a szálloda éttermeinek napi ételkészletének előállítása. Ez magában foglalja menüsorok, à la carte ételek, félpanziós menük és egyéb speciális fogások (például diétás étkezések) elkészítését, az előírt minőségi és higiéniai szabályok betartása mellett. A helyi hirdetések többnyire többéves szakmai tapasztalatot és magasabb szintű nyelvtudást követelnek meg (általában német középszinttől felfelé). A nagy konyhákban a feladatok közé tartozik a munkaállomás előkészítése, hozzávalók beszerzése, ételkészítés, valamint a konyhai kisegítők irányítása és a készülő fogások esztétikus tálalása. Összességében a szakácsok munkaköre a menütervezéstől a napi ételek elkészítéséig számos területet lefed, és csapatmunkát igényel.

Az álláshirdetések alapján a munkaadók általában vonzó feltételeket kínálnak. A pincérek havi nettó bére a leírások szerint 1 900–2 100 euró között mozog tapasztalattól függően, és a legtöbb helyen jár +13. és 14. havi (karácsonyi és nyugdíj-előtti) juttatás is. Ezen túlmenően a szállás ingyenes, és a teljes ellátást (étkezést) is fedezik – a példákban gyakran jelzik, hogy a munkavállalók napi 1 euróért juthatnak étkezéshez. A hirdetés szerint még wellness-használat és kedvezményes síbérlet is járhat a pincérnek.

A szobalányok esetében a munkaadó általában szintén ingyenes szállást és étkezést biztosít, így nincs lakhatási költségük – néhány hirdetés konkrétan említi, hogy a szálloda személyzeti szobákban helyezi el az alkalmazottat. Szakácsoknál a bértartomány magasabb: például egy osztrák felhívás 2 500–2 800 euró nettó fizetést ígér Sousa chef pozícióban, szintén ingyenes lakhatással és ellátással, más pozícióban 2 000–2 800 euró nettó szerepel a munkaleírásban. Általánosságban tehát azt lehet látni, hogy az ausztriai hirdetések szerint a csomag szállodai munkakörnyezetben bruttó (illetve nettó) versenyképes fizetést, szállást és ellátást egyaránt tartalmaz.

Tényleg megéri?

Mindezek fényében a várható jövedelmek és kiadások számszerűsítve a következők lehetnek. Vegyük például a pincér fizetését: havi nettó 2 000 euróval számolva három hónapra összesen 6 000 euró, plusz a harmadik hónap után járó 13. havi bónusz körülbelül további 2 000 euró, összesen kb. 8 000 euró lenne kifizetés. Ezt a munkavállaló 404,34-es árfolyamon átszámítva körülbelül 3,23 millió forintot jelent. A szállás és az étkezés költsége gyakorlatilag nullára csökken, hiszen ezeket ingyen kapja. Ha a rendelkezésre álló jövedelméből mondjuk 90 eurót (három hónapra) az étkezések miatt fizet, és további, például szabadidős kiadásokra is költ, akkor is marad kb.

Tehát a 7 900 euró „hazavitt” összeg (mintegy 3,20 M Ft).

Figyelembe véve, hogy Ausztriában nagyjából 20–30%-kal magasabbak az árak, a valódi vásárlóerő-paritás szerint ez az összeg olyan értékű lehet, mintha hazai viszonylatban mintegy 2 500–2 600 eurót keresett volna havonta, ami 1,0–1,1 millió Ft/hó feletti összeget jelentene a saját országában. Hasonlóan a szakács esetében, havi 2 700 eurós nettó bérrel három hónap alatt (plusz 13. havi) közel 10 800 euró gyűlhet össze, ami átszámítva nagyjából 4,36 millió Ft, és még a megemelt költségek levonása után is jóval meghaladná a magyarországi szakácsbérek háromhavi összegét. A szobalány havi 1 600 eurós keresettel 4800 eurót gyűjtene három hónap alatt, plusz 1 600 eurónyi bónusz 6 400 eurót (2,59 M Ft), ami megint sokszorosa a hasonló magyar bérnek, ráadásul ismét szállást és étkezést nem kell fizetni érte.

A rendelkezésre álló összegek átváltva forintra – és még a magasabb osztrák árszínvonal ellenére is – messze meghaladják azt, amit azonos idő alatt hazai viszonylatban keresnének ezekben a pozíciókban.

A szakirodalomban és gazdasági statisztikákban szereplő vásárlóerő-paritást is alapul véve látszik, hogy az osztrák bérek nominálisan magasabbak, és még a költségszínvonal-különbségek után is jóval kedvezőbbek, mint egy hasonló magyarországi fizetés. Figyelembe véve tehát az utazási költségeket, adókat, és az esetleges szabadidős kiadásokat is, a számítások szerint a háromhónapos nyári munkavállalás Ausztriában jelentős nettó jövedelem-különbséget eredményez, vagyis anyagilag egyértelműen megéri ezekben a szakmákban kimenni dolgozni.

Mennyi magyar választja Ausztriát?

Az osztrák munkaerőpiacon dolgozó külföldi munkavállalók száma az elmúlt években látványos növekedést mutatott. Míg 2020-ban még „csak” 777 284 külföldi állampolgár dolgozott Ausztriában, addig 2024-re ez a szám meghaladta az 1 millió főt (egészen pontosan 1 005 848 fő). Ez közel 29,4%-os növekedést jelent mindössze négy év alatt, ami jól mutatja, hogy Ausztria egyre inkább támaszkodik a külföldi munkaerőre – különösen az olyan szezonálisan érzékeny ágazatokban, mint a turizmus, vendéglátás vagy az építőipar.

A havi bontás szerint jól látszik, hogy a külföldi munkavállalók száma nem egyenletes az év során, hanem jelentős szezonalitást mutat. Például 2024 decemberében 1 005 462 fő dolgozott Ausztriában, majd a téli (sí)szezon csúcspontján, 2025 februárjában ez a szám 1 034 857 főre ugrott. Ez 29 395 fős többletet jelent decemberhez képest, ami különösen a téli turizmusban tapasztalható megnövekedett munkaerő-igényhez köthető. Ezt követően a tavaszi időszakban – 2025 áprilisára – a külföldi dolgozók száma 1 020 136 főre mérséklődött, ami azonban még mindig jóval magasabb a korábbi évek bármelyik azonos hónapjához képest.

Magyar munkavállalók tekintetében különösen figyelemre méltó, hogy 2025 áprilisában több mint 122 000 magyar állampolgár dolgozott Ausztriában. Ez azt jelenti, hogy az összes külföldi munkavállaló körülbelül 12%-át magyarok teszik ki. Ez az arány különösen magas, és azt mutatja, hogy Magyarország továbbra is az egyik legjelentősebb munkaerőforrás Ausztria számára. Mivel 2024 decemberében ez a szám még 127 000 körül volt, az is jól látható, hogy a magyarok is nagymértékben reagálnak a szezonális keresletre: télen sokan dolgoznak a síparadicsomokban (pl. szobalányként, pincérként, konyhai személyzetként), majd a tavasz végén, nyár elején újabb hullámban érkeznek vissza a balatoni szezon lezárulta után.

A trendek alapján kijelenthető, hogy Ausztria továbbra is rendkívül vonzó célpont a közép- és kelet-európai munkavállalók számára. A külföldi munkavállalók számának folyamatos emelkedése azt jelzi, hogy a nyugati szomszédunk gazdasága erősen támaszkodik a külföldi munkaerőre, különösen az alacsonyabb végzettséget igénylő, ám fizetőképes szektorokban. A magyar munkavállalók mobilitása és nyelvi/szakmai alkalmazkodóképessége pedig különösen alkalmassá teszi őket arra, hogy rugalmasan reagáljanak a szezonalitás és a regionális munkaerőigény változásaira.