A rezsiköltségeken múlik minden: ez dönti el, mi lesz a home office-szal télen?

A koronavírus-járvány kirobbanásakor egyik percről a másikra kellett átállni a home office-ra rengeteg magyar munkaadónak. Korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen széles körben terjedjen el itthon a távmunka, és nagyon úgy tűnik, hogy ha nem is teljes mértékben, de legalább részben meg is marad hosszú távon. A munkáltatók nagy része inkább azt választaná, hogy több időt töltsenek a beosztottjai az irodában, ezt azonban nagyban felülírhatják a megnövekedett rezsiköltségek az idei fűtési szezon alatt.

A koronavírus miatti lezárások, majd a különböző korlátozások miatt rengeteg munkahelyen vált megszokottá az utóbbi két és fél évben a távmunka Magyarországon is. A Covid alatt olyan gyorsan és széles körben terjedt el a home office Magyarországon, ahogy azt korábban senki nem tudta volna elképzelni. Ugyan a koronavírus miatti korlátozásokat már régen visszavonták, mégis sokan továbbra is otthonról dolgoznak. Bár a legtöbb munkahelyen elvárás legalább heti néhány napot az irodában dolgozni, az biztos, hogy a home office hosszú távon velünk marad, aki pedig nem engedélyezi az otthoni munkavégzést, az nagyon könnyen jól képzett szakembereket veszíthet emiatt.

Nem csak gazdaságos, szórakoztató is?

A home office-nak elég egyértelmű előnyei vannak munkavállalói szempontból: rengeteg időt és pénzt spórolunk meg azzal, hogy reggelente nem kell bejárni, majd a késődélutáni csúcsforgalom idején hazautazni, és persze se benzint, se bérletet nem kell vásárolni, ha home office-ban dolgozik valaki. Az így megspórolt időben pedig rengeteg mindent lehet csinálni: a Yahoo cikke szerint például azok a fiatalok, akik részben vagy teljesen otthonról dolgoznak, jóval aktívabb társasági életet élnek, úgyhogy ez alapján mondhatjuk, hogy távmunka szórakoztató is lehet. A gyermeket nevelőknek pedig több idejük marad a családra, a háztartásra és a főzésre. Mindemellett az összes korosztályban megfigyelhető, hogy többet tudtak aludni, mikor otthonról dolgoztak.

Arról már mi is írtunk korábban, hogy az irodai bejárás akár komoly tízezreket húzhat ki a munkavállalók zsebéből havonta, különösen a mostani árak mellett. Aki tömegközlekedéssel utazik, annak bérletet kell vásárolnia, az autóval közlekedőknek viszont nem csak a benzinköltségekkel kell számolni, hanem a parkolással is, ami ráadásul ősztől sok városban jelentősen emelkedett. Ehhez mg hozzájön az is, hogy a munkába járás mellett sokaknak nincs ideje otthon főzni, így kénytelenek a munkahelyük közelében ebédelni, vagy ételt rendelni. A megnövekedett élelmiszer- és energiaárak miatt ez szintén komoly költségeket jelenthez azoknak, akiknek be kell járni az irodába.

A távmunkával nagyon sokan nem csak időt spórolnak, amit aztán szórakozással vagy a családjukkal tölthetnek, de komoly összegeket is.

Hirtelen jött, sokáig marad?

A járvány előtt valóban rengeteg cégnél elképzelhetetlennek tűnt, hogy a munkavállalók havi 1-2 napnál többet otthonról dolgozhassanak, mivel sok magyar munkáltató úgy tekintett korábban a home office-ra, mint egyfajta nem hivatalos szabadságra.

Ugyan a Covid miatt rengeteg cég volt kénytelen bevezetni a távmunkát egyik napról a másikra, ez még nem feltétlenül jelenti, hogy változik a hazai munkaadói hozzáállás is az otthoni munkavégzéshez.

Az otthonról dolgozók száma egyértelműen 2020 április és alatt volt a csúcson, mikor a teljes foglalkoztatottak 15,4%-a dolgozott részben vagy telejsen otthonról, azonban idén július és szeptember közöttt is 7% volt ez az arány. Ráadásul idén csak nagyon kis mértékben csökkent a távmunkában dolgozók aránya, úgyhogy sok munkahelyen mindenképpen rutinná vált az otthoni munkavgézés

Felmerül ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy a távmunka megítélése hogyan változott az utóbbi két és fél évben, illetve szerinte részévé válhat-e a home office a magyar kultúrának hosszú távon is. Ezzel kapcsolatban Toldi Gábor HR-szakértő egy korábbi interjúban úgy nyilatkozott a Pénzcentrumnak, biztosan hogy velünk marad a távmunka.

Természetesen néhány ikonikus vállalat, ahol az első számú vezető teljesen tiltja a home office-t, munkavállalói oldalról viszont akkora a nyomás, hogy ebből nem lehet visszalépni. Nagyon sok vállalat ismerte fel, hogy már más típusú működés kell, ebben pedig a hibrid lehet az új, megfelelő működés

– mondta a szakértő a Pénzcentrumnak a távmunka jövőjével kapcsolatban.

A rezsiárak dönthetnek el mindent

Ugyan a munkavállalók számára anyagilag és időben is megéri otthonról dolgozni, a végső szó továbbra is a munkáltatóké azzal kapcsolatban, kötelezővé teszik-e az irodába járást, és ha igen, akkor heti hány napra. A munkahelyi jelenlétnek természetesen komoly előnyei vannak, például a könnyebb kommunikáció, a munkahelyi kapcsolatok építésének lehetősége, és a nagyobb kreativitás a közös ötleteléseken.

Könnyen lehet viszont, hogy idén nem ezek az érvek fognak dönteni azzal kapcsolatban, be kell-e járnunk a munkahelyünkre, hanem a megemelkedett rezsiszámlák.

A rezsidíjak emelkedése minden nem lakossági fogasztóként lényegében minden munkáltatót érint itthon, és sok cég most ősszel szembesül csak azzal, mennyivel többet kell majd fizetnie az áramért is a fűtésért idén télen. Sorra hallunk olyan híreket, hogy uszodák, múzeumok és más intézmények kénytelenek bezárni a brutális, akár hatszoros energiaszámlák miatt, ezt a drágulást pedig a munkáltatók is érezni fogják a megnövekedett irodai és telephelyi költségeken. Könnyen lehet, hogy míg 2020 márciusban az emberi élet biztonsága miatt kezdtek százezrek otthonról dolgozni, addig 2022 telén azért fognak rengeteg home office-ban maradni, hogy ezzel a munkaadójuk spórolhasson a brutális rezsiköltségeken.

