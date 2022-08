Csúnya lesz az ősz rengeteg magyar dolgozónak: tízezreket húz ki a zsebükből a saját munkahelyük

Nem csak az iskola kezdődik hamarosan, de sokan most térnek vissza az irodába, vagy kezdenek minden nap bejárni két és fél év távmunka utána. Ugyan a járványügyi helyzet nem ad okot arra, hogy továbbra home office-ban maradjunk, azonban az irodai bejárás komoly változást hozhat sokak életében. Nem csak az utazással mehet el naponta több óránk, de az utóbbi évben akkora drágulás volt itthon, hogy most jóval nagyobb terhet ró a pénztárcánkra, ha a főnökünk elvárja, hogy minden nap a munkhelyünkről dolgozzunk. A Pénzcentrumnál most megnéztük, mennyi megy el az utazásra és az ebédre, ha az irodában dolgozunk.

Mindjárt itt a szeptember, és idén ősszel nem csak az diákok térnek vissza az iskolapadba: sokan kezdenek újra bejárni, vagy több napot az irodában tölteni. Ugyan az utóbbi két és fél évben sokan megszokhatták, hogy részben vagy teljesen otthonról dolgoztak, ami több időt hagyott a munkavállalóknak, hiszen nem kellett az irodába ingázni. Azonban nem csak időt lehetett spórolni a távmunkával, hanem pénzt is. Ha belegondolunk, milyen költségeket vonz maga után a napi bejárás: a bérlet, vagy az autósoknak a benzin és a parkolás, az ételrendelés vagy ebédvásárlás, és az esetleges kávézás komolyabb összeggé adódhat össze egy hónap alatt.

Ugyan a távmunka a járvány alatt biztonságot adott és lehetőséget a munkavégzés folytatására a fizikai kapcsolatok minimalizálása mellett, lényegégben tavasz óta nincsenek itthon lezárások, így valóban sok munkáltató gondolhatja feleslegesnek, vagy túl soknak a most engedélyezett home office-ban töltött napok számát. Arról pedig korábban is írtunk, hogy az otthoni munka mellett kiesnek az irodai élet személyes aspektusai. Nem csak a kollégákkal való beszélgetést és a napi szintű társaságot jelenti, de azt is, hogy online nehezebb együtt ötletelni, ami lassíthatja a cégek fejlődését. Emiatt a vezetőknek gazdasági érdeke is lehet, hogy a besoztottaik visszatérjenek az irodába. Most összeszedtük, mennyibe kerülhet 2022. ősszel az irodába járás, ugyanis az utóbbi egy évben tapasztalt rekordmagas infláció miatt jóval többe kerülhet a munkahelyi jelenlét, mint a járvány előtt.

EZ IS ÉRDEKELHET Kevés magyar dolgozó tud erről a juttatásról: kinek jár pluszpénz a home office-ért 2022-ben? A home office ma is több százezer munkavállalót érint, így fontos tudni, milyen törvényi szabályozás van érvényben a távmunkával kapcsolatban.

Közlekedés

Talán a távmunka egyik legnagyobb előnye munkavállalói szempontból, hogy nem kell időt szánni a beutazásra, ezzel pedig az ingázók akár napi 2-3 órát is spórolhatnak. Ráadásul minél messzebbről jön valaki, annál többe kerül az utazás, attól függetlenül, hogy autózik vagy tömegközlekedéssel jár. Ezek közül leginkább a benzin ára emelkedett: 2019. decemberében még 398 forint volt a 95-ös benzin literenkénti ára, a járvány első éve alatt pedig 300 forint körül is járt, azonban tavaly ősszel a globális energiakrízis miatt olyan emelkedésnek indult, hogy a kormány hatósági árat kellett, hogy bevezessen a benzinre és a gázolajra.

Most egységesen 480 forint/literáron tankolhatunk, azonban ez is 20%-kal magasabb üzemanyagköltséget jelent a járvány előttihez képest. Ráadásul aki céges autóval közlekedik, annak ennél jóval többet kell fizetnie. A hatósági ár nem vonatkozik már az ilyen fenntartású gépjárművekre, így jelenleg a 95-ös benzin 678,9 Ft/literbe, a gázolaj 771,9 Ft/liter be kerül a céges autóknál.

Ez azt is jelenti, hogy azok a munkáltatók, akik szeptembertől visszahívják az irodába az alkalmazottaikat úgy, hogy biztosítanak céges autót, lényegében a saját költségeit tolják fel, mivel a benzin piaci ára most 41%-kal magasabb a lakossági hatósági árnál.

Ezt a helyzetet nehezítheti, hogy jelenleg nem érkezik elég kőolaj az országba, így könnyen alakulhat ki benzinhiány a kutakon. Ráadásul a benzinárstop a mostani szabályok szerint október 1-én véget ér, így az autóval munkába járóknak könnyen lehet, hogy ugrásszerűen megemelkednek a költségei egy hónap múlva.

Nem csak tankolni kell, parkolni is

Aki vezet a munkahelyére, annak valahol hagynia is kell az autót. Azoknak pedig, akiknek nincs lehetőségük a munkahelyükön ingyen parkolni, nagyon komoly költségekkel kell számolniuk, ugyanis jövő hónaptól Budapesten és több vidéki városban is változnak a parkolás szabályai. A fővárosban a jelenlegi 27 körzet helyett csak 4 lesz, amivel a rendszer áttekinthetőbbé válik. A belvárosi A-zónában pedig 600 forintra emelkedik az óránkénti parkolás, ami több helyen is 50% feletti drágulást jelent. Ha valaki 8 órát dolgozik valamelyik belső kerületben, akkor akár egy nap 4 800 forintja is elmehet erre, havi szinten minden napos bejárás mellett ez 96 ezer forintot tesz ki. Ez alapján tényleg brutálisan sokba kerülhet az irodai munka.

A tömegközlekedés sem olcsó

Ilyen benzinárak és parkolási díjak mellett érdemes lehet a tömegközlekedést választani, illetve a vidékről beutazóknak is kedvezőbb lehet a város szélén lerakni az autót. Ha Budapestet nézzük, akkor itt a BKK havi bérleteinek ára nem emelkedett, továbbra is havonta 9 500 forintba kerül a teljes árú bérlet. Máshol viszont szeptembertől a BKK is drágít: a havi bérletek ára nem változik, de a napi jegyek 1650 forint helyett 2500-ba kerülnek majd, és a bliccelők sem ússzák meg olcsón: akár 50 ezer forintba is fájhat, ha valaki jegy nélkül utazik. Valószínűleg így is a tömegközlekedés marad a legolcsóbb opció, de ez is minimum havi 10 ezer forintba kerül, ha nem vagyunk jogosultak valamilyen kedvezményre.

Már az ebéd sem annyi, mint régen

A munkahelyi rutin elkerülhetetlen része az ebéd, a bejárással pedig könnyen elmegy annyi idő, hogy a főzésre már pont nem jut. Ilyenkor marad az ételrendelés, a munkahelyi menza, esetleg egy közeli étterem. Itt is kellemetlen meglepetés érheti a munkavállalókat: már év elején valószínűsíthető volt, hogy a vendéglátásában komoly áremelések jönnek 2022-ben. Ennek egyik oka, hogy a járvány alatt egyrészt óriási volt az éttermek és a kifőzdék bevételkiesése, ugyanakkor árat sem tudtak emelni. Erre jött még rá a 10% feletti infláció, ami az élelmiszerek esetében még nagyobb volt, itt 27%-kal drágultak a termékek. Mégis talán a legkomolyabb tétel ezek közül a rezsiköltségek emelkedése: sok vendéglátóhely már korábban is kiesett a rezsicsökkentéstől, augusztustól viszont mindenhol a korábbi duplája az áram költsége, a gázé pedig a hatszorosa lesz. Ugyan ez a költségnövekedés nem fog azonnal lecsapódni az árakban, de az már most látható, hogy az idén elindult éttermi drágulás még közel sem jár a végénél.

Ha csak egy kisebb drágulással számolunk, akkor is vehetjük alapul, hogy a korábbi 1000-1500 forintos árak helyett egy ebéd 2000 forint lesz, illetve hamarosan eléri ezt a szintet a további költségnövekedések miatt. Ha minden nap bejárunk rendelünk vagy a munkahelyen ebédelünk, akkor kalkulálhatunk azzal, hogy havi szinten 40 ezer forint elmegy csak az ebédre. Ebbe még nem is számoltuk bele, hogyha valaki reggel vesz magának kávét, vagy egy péksüteményt, esetleg napközben lemegy a boltba egy üdítőért vagy valami harapnivalóért.

Nem csak a rezsi lesz több

A már korábban említett drágulás még magasabb lehet az ételkiszállítás esetében: szeptembertől lép életbe a kata módosítása, miszerint csak magányszemélyeknek dolgozhatnak az így adózok, ami óriási ütés lesz az ételkiszállító cégeknek. A legtöbb futár katás volt, azóta pedig nem sikerült megoldást (vagy kiskaput) találni arra, hogy azok is maradhassanak. Ez alapján valószínűleg a legtöbben az átalányadózásra fognak áttérni, ami mindenképp magasabb lesz a katánál, ráadásul a cégek munkáltatói költségei is nőni fognak. Az ilyen költségeket pedig nagyon könnyen lehet, hogy a cégek, még ha nem is azonnal, de hosszú távon áthárítják a vásárlókra. Így lehet, hogy aki ősztől újra a munkahelyén dolgozik, annak nem csak a menzán kell jóval többet fizetnie, de az ebédrendeléskor is borsos árakkal és szállítási díjakkal találkozhat.

EZ IS ÉRDEKELHET Ilyen nincs: ennyit keres egy Woltos ételfutár 2022 tavaszán Pesten Egyre többen dolgoznak itthon biciklis futárként, de vajon mennyit lehet így keresni egy forgalmas és egy átlagos napon?

Mégis mennyibe kerül bejárni?

Ha a benzin drágulását nézzük, akkor nyilvánvalóan távolságtól és forgalomtól függ, mennyi lesz valakinek a havi üzemanyagköltsége, de a benzin lakossági ára is 20%-kal magasabb a járvány előttinél, így aki esetleg 2020. tavasz óta nem járt be rendszeresen, az ilyen költségnövekedéssel számolhat. Ehhez adódik még hozzá, hogyha parkolási díjat kell fizetni, vagy jegyet vásárolni a tömegközlekedésre, ha valaki nem akar a belvárosba kocsival jönni. A kettő együtt pedig havonta több tízezres tételt tehet ki.

Ha például valaki például Budapesten jár be dolgozni minden nap tömegközlekedéssel, és mondjuk a munkahelyére rendel vagy menzán eszik ebédet, akkor az havi szinten 49 500 forintba kerül, egy évben pedig 594 ezer forintba.

Ugyan sokan részlegesen már visszatértek az irodai munkához, azonban aki esetleg a teljes távmunkából most szeptemberben vált a munkahelyi rutinra, azt komoly meglepetések érhetik, hogy mennyivel nőnek a mindennapi költségei. Talán sovány vigasz, hogy aki az irodában dolgozik, az otthon így kevesebb áramot fogyaszt, hiszem nem kell otthon tölteni a laptopot a munkához, vagy bekapcsolnia a légkondit. Ezzel pedig valamennyit biztosan spórolhat, hiszen augusztus óta az átlagfogyasztás feletti áramhasználat duplájába kerül a korábbinak.