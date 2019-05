Robbannak az ingatlanárak: lassan Budapest környéke is megfizethetetlen lesz

Budapesttel párhuzamosan az agglomerációban is folyamatosan emelkednek az ingatlanárak, érdemes azonban körültekintően körbenézni, mert jelentős különbségek mutatkoznak. A legdrágább szektorban az átlagos négyzetméterár már a 400 ezer forintot súrolja, ezzel szemben a legolcsóbb településeken még csak 250 ezer forint környékén mozog az ár négyzetméterenként a Duna House elemzése szerint.

A korábbi évekhez hasonlóan az északnyugati szektor bizonyul a legdrágábbnak, amelyet a nyugati agglomerációs körzet követ, minimális különbséggel. A skála másik végére a keleti szektor szorult, ahol a legalacsonyabb négyzetméteráron elérhető Isaszeg is található. A főváros környéki települések közül Budaörs bizonyult a legdrágábbnak, ahol már csaknem 500 ezer forintot kell fizetni az ingatlanok négyzetméteréért.

A legnagyobb drágulást a nyugati szektorban mérte a Duna House, ahol 2018 elejéhez viszonyítva több mint 30 százalékkal nőttek az árak. Hasonló mértékű volt az emelkedés az északi szektorban is, de 20 százaléknál többet nőtt az átlagos négyzetméterár a déli és a délkeleti körzetben. A keleti szektor elmaradt az átlagtól, egy év leforgása alatt csupán minimális volt az áremelkedés, így továbbra is potenciális környék azok számára, akik olcsón szeretnének a főváros közelében ingatlant vásárolni.

A fővárosi, növekvő ingatlanárak elől sokan az agglomerációba kényszerülnek, amelynek következtében a népszerű településeken is erőteljes emelkedésnek indultak az árak. Emiatt a kisebb kerettel rendelkezők olyan településekre is hajlandók kiköltözni, amelyek korábban háttérbe szorultak. Maglód és az egész délkeleti, valamint a keleti szektor ennek a folyamatnak az egyik nyertese lehet és várhatóan egyre több lakót fog vonzani. Ezzel a pesti oldal települései is elkezdenek felzárkózni a közkedvelt budai elővárosi árakhoz

- nyilatkozta Benedikt Károly, elemzési vezető, a Duna House maglódi irodájának megnyitása kapcsán.

Az agglomerációs trendekre az ingatlanközvetítő hálózatunk is folyamatosan reagál, amelynek köszönhetően újabb irodával bővítettük hálózatunkat Maglódon. Az ingatlant eladni vagy vásárolni kívánó ügyfeleink így már lakóhelyükhöz közel, a környéket jól ismerő kollégáinktól tudnak segítséget kérni ingatlanügyeik során.

Az elemzés 2018 és 2019 májusa között megvalósult ingatlantranzakciók alapján készült. Az agglomerációban vizsgált települések listája: