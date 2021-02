Lemondtak a magyarok a külföldi használt autókról: már nem biznisz fillérekért behozni?

Közel negyedével esett vissza a használtautó-import tavalyhoz képest. A piaci aktivitást jelenleg elsősorban a vírushelyzet fogja vissza, de a piac várakozásai szerint, amennyiben az év közepére megszűnnek a gazdasági és társadalmi korlátozások, a most bevezetett vizsgáztatási szigorítások ellenére a használtautó-behozatal akár meg is haladhatja az előző évi szintet.

Idén januárban a DataHouse adatai szerint 9 893 import használt személyautó került hazai forgalomba, ami az előző év januárjához képest 23,3 százalékos visszaesést jelent. A korlátozott határforgalom mellett a honosítási szabályok szigorítása is visszafogta a volument. A január hagyományosan aktív időszaka szokott lenni a használtautó-importnak: az elmúlt években rendre 12 500 és 13 000 közötti mennyiségben helyeztek forgalomba Magyarországon külföldi használt személygépkocsikat. Idén ez az érték a 10 ezres szint alatt maradt.

A magánforgalom számára szeptember óta le vannak zárva a határok, ami érezhetően gátolja a használt autók magánimportját. Az év elejétől emellett különösen az idős használt autók forgalomba helyezését nehezíti a honosítási szabályok szigorítása, amely egyrészt megköveteli az uniós típusigazolást vagy az autón elhelyezett típustáblát, másrészt a hat évnél idősebb, illetve a több mint 160 ezer kilométert futott autóknak immár külön környezetvédelmi vizsgán kell átesniük. Azt majd a gyakorlat fogja megmutatni, elegendő lesz-e ez az adminisztratív eszköz ahhoz, hogy az idős, környezetszennyező autókat hatékonyan kiszűrjék

- fogalmazott Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Tavaly éves szinten több mint 130 ezer import használt autót helyeztek forgalomba Magyarországon. A portál várakozása szerint, amennyiben az év közepére megszűnnek a gazdasági és társadalmi korlátozások, a most bevezetett vizsgáztatási szigorítások ellenére a használtautó-behozatal - a gyenge kezdés ellenére - akár meg is haladhatja az előző évi szintet. Az autópiaci aktivitást jelenleg elsősorban a vírushelyzet fogja vissza, amit az is mutat, hogy nem csupán a használt, hanem az új autók forgalomba helyezésének üteme is visszafogott volt az elmúlt hónapban: mindössze 8 867 új autót értékesítettek, ami több mint 12 százalékkal marad el az egy évvel korábbi szinttől.

