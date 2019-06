Lecserélnéd az autód? Itt van 3 módszer, amivel fillérekből sikerülhet

Rengeteg autót vesznek a magyarok, és ehhez számos esetben folyamodnak kölcsönhöz. Sok lehetőség van, és nem mindegy, hogy melyiket választod! A döntés ugyanakkor nem egyszerű, ezért most a Pénzcentrum összeszedte a legfontosabb dolgokat, hogy könnyebb legyen a választás.

Újra virágzását éli az autófinanszírozás Magyarországon: korábbi cikkünkben az egyik legnagyobb hazai kereskedő is azt mondta, hogy a válság hatásai immáron teljesen lecsengtek. Visszatért az ügyfelek bizalma, és a tapasztalatok szerint a magyarok már viszonylag tudatosan nyúlnak a hitelhez, így pedig egy egészséges egyensúly alakult ki a finanszírozott és a készpénzre vásárolt kocsik között.

Nem is csoda, hogy újból fellendült a hitelezés az autószektorban, hiszen egy-egy új autóért akár több évet is kellene dolgoznia egy átlagos magyarnak. Ugyanis a KSH szerint a hazai nettó átlagkereset márciusban 244 200 forint volt. Tehát, ha valaki mondjuk egy olyan zsírúj, fullextrás Lada Vestát akarna venni, amit mi is teszteltünk, ahhoz több mint 17 havi átlagfizetést kellene félretenni - a kocsi 4,2 millióba kerül.

A bivalyerős Dacia Dusterhez, több mint 21 hónapig kellene gürizni, ugyanis az a verda verda 5,2 millió forintért vihető. A magyarok kedvenc autója, a Suzuki Vitara pedig 19,2 havi átlagfizetést emésztene fel újonnan - legalábbis az a 4,7 milliós tesztautó, amit mi is gyűrtünk egy hétig. A majdnem fullextrás Citroen Berlingóért pedig háromévi magyar átlagfizetést kellene eltenni: a tesztkocsink ugyanis 8,7 millió forintba került.

Nagyot megy a lízing



Természetesen autót sem kell csak és kizárólag készpénzre vásárolni, hiszen itt is reális lehetőség, hogy hitelből vegyük meg a gépkocsit, esetleg lízingeljük azt. Utóbbival jelentős mértékben élnek is a magyarok: a Magyar Lízingszövetség adatai szerint évről évre kétszámjegyű százalékpontos a növekedés, és ezt csak fokozzák a különféle állami kedvezmények - például az elektromos autókra adott 1,5 millió, és a júlustól induló hétszemélyes kocsikra szóló 2,5 millió forintos támogatás.

Nem meglepő, hogy az autóvásárlás is a legjellemzőbb hitelcélok között van. Persze ha szerencsénk van, akkor találhatunk akár 0 százalékos kamattal felvehető autóhitelt is, ehhez azonban jellemzően magas önrész kell. Gyors Google-keresés alapján most a többi között egy Opel-kereskedés, illetve egy Nissan-viszonteladó is kínál ilyet, ahogyan Suzuki-kereskedőből is akadt, aki 0-ás THM-re hirdeti a lízingcsomagot. De ezekhez általában nagyobb önerő kell.

A kereskedőkön kívül több bank is kínál különféle lízingcsomagokat: összességében az a jellemző, hogy minél hosszabb időre veszed fel a kölcsönt, annál alacsonyabb a kamat és a THM. Fontos azonban, hogy az autó vételárának legalább 20 százalékával rendelkezzünk: jellemzően ez az a minimális önerő, amit minden hitelintézet megkövetel az ügyfelektől. Tehát ha mondjuk egy 3 millió forintos autót szeretnénk megvásárolni, akkor mindenképpen rendelkeznünk kell legalább 600 ezer forintnyi önerővel.

Lízingelésénél az autó nem kerül egyből a tulajdonodba. A vállalt futamidő alatt rendszeresen fizeted a vételár kamattal terhelt törlesztőjét, majd a futamidő végén választhatsz, hogy kifizeted a vételár fennmaradó részét és a tulajdonodba kerül a már használt autó, vagy visszaadod a lízingcégnek és esetleg egy új autó lízingelésébe kezdesz, vagy más megoldás után nézel. Ez a nyílt végű pénzügyi lízing. A zárt végű pénzügyi lízing esetében a futamidő végén ki kell fizetned a maradványértéket és az autó a tulajdonod lesz.

A lízing futamidejét annyira nem tudjuk elhúzni: jellemzően 84 hónap a maximális futamidő, amelyre még szerződést kötnek a lízingcégek. Emellett a casco biztosítást is előírják a kocsira: azaz, nem kötelező, de anélkül magasabb THM-el adnak köcsönt.

A személyi hitel ezzel szemben szabadon elkölthető, így aztán önrészként is felhasználható autóvásárláskor - ha tudjuk, érdemes is kombinálni a kettőt, és a személyi hitelt csak az önrésznek megfelelő összegig felvenni, a maradékot pedig - ha az elérhető - 0 százalékos lízingből fedezni. Ebben az esetben értelemszerűen két törlesztőt kell fizetnünk.

A lízingelés előnyei

A futamidő végén saját autód lehet.

Ha nem szeretnéd megtartani az autót, elkezdheted egy másik lízingelését.

Jellemzően gyors elbírálás.

Használt és új autót is lízingelhetsz, a finanszírozás már 300 000 forinttól is kezdődhet.

Idősebb autókat is lízingelhetsz, legfeljebb 18 éves korig.

A lízingelés hátrányai

Kell hozzá önerő, ami legalább az autó árának 20 százaléka.

A futamidő maximum 7 év lehet, így a törlesztőrészlet egy nagyobb összegű autó esetében igen magas.

Nem feltétlenül kerül a tulajdonodba az autó, így el sem tudod adni, ha már nem használod.

Bizonyos esetekben az autó fedezetként szolgál.

Tartós bérlés

A tartós bérlés, vagy más néven operatív lízing magánszemélyek részére az utóbbi években vált egyre népszerűbbé a céges térnyerés után. Ebben az esetben tényleg csak havi díjat fizetsz egy új autó használatárét, majd visszaadod a flottakezelő cégnek, akitől bérelted. A bérleti díj alapja jellemzően az autó nettó vételára. Ugyanakkor ez a konstrukció elég ritka, főképpen magánszemélyek esetében. Nem is feltétlenül lehet összehasonlítani a lízinggel és a személyi hitellel, de ez is egy lehetőség, így belevettük a felsorolásba.

A tartós bérlés előnyei

Akár rövidtávon, pár hónapra is bérelhetsz egy új autót, azaz tényleg úgy cserélgetheted az autódat, mint egy mobiltelefont.

Nem te fizeted a biztosítást.

Kárrendezést is a flottakezelő intézi.

A szervizek és a gumicsere és a flottakezelő feladata.

Nem kell önerő.

Kicsi a rajtad lévő felelősség.

A tartós bérlés hátrányai

Az autó sohasem lesz a tulajdonod.

Akár kaucióra is szükség lehet.

Átlagos fizetéshez képest kifejezetten magas a bérleti díj.

Évente megtehető kilométerek számát korlátozzák.

Személyi hitel

Természetesen akkor sincs veszve semmi, ha valakinek nincs több millió forintja autóvásárlásra. A bankok kínálatában számtalan szabad felhasználású hitel áll rendelkezésre, amelyek kamata szintén nem magas. Nagy előny, hogy ebben az esetben már a vásárláskor a tulajdonunkká válik a gépjármű, és önerő sem szükséges a vásárláshoz. Emellett nincs kötelező casco sem, és a gépjármű életkora sem számít - lízingeknél a bankok ki szoktak kötni egy maximális életkort, amely felett már nem lehet finanszírozást igényelni a kocsira.

Azt is fontos kiemelni, hogy a lízing esetén rendre megszabott, hogy milyen futamidővel igényelhetjük a részletfizetést, a banki hiteleknél viszont mi szabjuk meg azt. Így aztán ha nem bírunk el magas törlesztőt, a futamidőt kitolva már havi 60-80 ezer forintért is tudunk egy kb. 4 millió forintos autót vásárolni - önerő nélkül. Fontos azonban tudni, hogy ennek ára lesz, így ha rosszul választunk hitelt, akkor akár a hitelösszeg 20-30 százalékát (vagy többet is) visszafizethetjük kamatköltségekre.

A személyi kölcsön előnyei

nincs szükség önerőre

nincs szükség fedezetre

akár 10 millió forintot is igényelhetsz

mindössze jövedelemigazolásra van szükséged

használt vagy új autót is vehetsz

a kocsi a saját tulajdonod



ha marad a hitelből a vásárlás után, a fennmaradó összeget a forgalomba helyezésre költheted

nagyon olcsók lettek a személyi kölcsönök

A személyi kölcsön hátrányai

Meg kell felelned a hitelminősítésen

Az autóval kapcsolatos összes költség téged terhel, mint tulajdonost

Az autó eladása is a te feladatod

Az összehasonlításból látszik, hogy a legnagyobb szabadságot és kockázatmentességet a tartós bérlés adja, igaz, borsosan meg kell fizened az árát. Ráadásul, ha ragaszkodsz ahhoz, hogy a kocsi a tulajdonodban legyen és később el tudd adni, csak a lízing vagy a személyi kölcsön jöhet szóba. A két finanszírozási forma nagyjából megegyező költségek mentén vehető igénybe, azonban a személyi kölcsönök mellett szól, hogy jóval rugalmasabban felhasználható a hitelösszeg, hiszen nem csak az autóra költheted, illetve nincs szükség több százezer forintos önerőre.

Konklúzió



Az előnyökből és a hátrányokból látszik, hogy a három finanszírozási forma között az egyik legfontosabb eltérés a konstrukciók rugalmasságban van. Míg a tartós bérléssel gyakorlatilag szinte minden felelősség alól mentesülsz,

a magyarok számára valamiért a biztonság egyet jelent a saját tulajdonnal, így inkább a lízing és a hitelből történő autóvásárlás terjedt el itthon.

Természetesen az árérzékenység is sokat számít, elsöprő többség keresi például a használt autókat nagyjából 3 millió forintig és ehhez mérten keresnek pénzügyi lehetőségeket. Nézzünk néhány példát ehhez az összeghez:

Lízing esetén a 3 millió forintos vételárnál például a Budapest Banknál 600 000 forintos önerőre is szükséged lesz. A futamidő 72 hónap, az autó gyártási éve 2010, a CASCO pedig beépített a konstrukcióba. A kalkuláció szerint így a havi törlesztőrészlet 56 715 forint lesz, a THM 21,05 százalék. Hasonló konstrukciót néztünk meg a CIB lízingkalkulátorával: az önerő 600 000 forint, a törlesztőrészlet pedig 59 680 forint havonta CASCO-val változó kamatozás mellett, ha 72 hónapra fixálsz, akkor már 62 620 forint. Érdemes körülnézni a különböző autómárkáknál is, hiszen időről időre belefuthatsz akcióba, és 0 százalékos THM mellett lízingelhetsz a gyártótól új autót.



Tartós bérlés esetén magasabb díjakra számíthatsz, hiszen itt új autót kapsz és gyakorlatilag minden költség bele van építve a havi díjba. Az általunk megvizsgált néhány szolgáltatónál modelltől és futamidőtőé függően havi nettó 59 990 forinttól egészen a több százezer forintos bérleti díjig terjedt a skála, de átlagosan 100 000 forint körül tudsz bérelni alsó-közép kategóriás autót.



A legjobb személyi kölcsön felkutatásához érdemes a Pénzcentrum kalkulátorát használnod. A szintén 3 millió forintos hitelösszegre és 72 hónapos futamidőre leadott kalkuláció alapján látható a rangsoron, hogy a legjobb ajánlatot jelenleg a CIB Bank nyújtja, itt a THM 8,17, a törlesztőrészlet havonta 52 421 forint. Érdemes lehet még megfontolni a Raiffeisen ajánlatát: személyi kölcsöne 8,82 százalékos THM és 52 527 forintos törlesztőrészlet mellet vehető igénybe. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, futamidő, stb.) keresd fel a Pénzcentrum autóhitel-kalkulátorát.