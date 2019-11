Évtiezedes karácsonyi mítosz dőlt meg: a legtöbb magyar messze elkerüli ezt vásárláskor

A személyi hitelek iránti kereslet idén rekordot fog dönteni - ez már majdnem biztos. Ehhez nagyban hozzájárul a karácsonyi időszak, amikor az ajándékvásárlással járó kiadásainkat személyi hitelből fedezzük - gondolhatjuk. De igazunk van? Nagyon nincs: a személyi hitelek iránti kereslet évről évre bezuhan az év utolsó hónapjaiban. De hogy lehetséges ez? Alábbi cikkünkben elmagyarázzuk.

Fogyasztási láz tombol Magyarországon - 2019. szeptemberében 51,79 milliárd forint személyi hitelt vettek fel a magyarok, ezzel pedig szinte biztosnak tűnik, hogy ebben az évben rekordot dönt a személyi hitelek iránti kereslet. Okkal gondoljuk azt, hogy a karácsonyi vásárlási lázban sokan nyúlnak személyi hitelért: ilyenkor a kiadások is megugranak, főleg azért, mert sokan ajándékoznak elektronikai cikkeket ilyenkor. A vélelmünk azonban hibás.

Az igazság ugyanis az, hogy a karácsonyi időszak előtt minden évben markánsan visszaesik a személyi hitelek iránti kereslet.

Ha megnézzük az MNB adatsorát, akkor az látszik, hogy a szeptemberi csúcs után októberben és novemberben rendre visszaesik a kereslet a személyi hitelek iránt, decemberben pedig egyenesen bezuhan, hogy aztán januárban és februárban megint elkezdjen magára találni. A kora tavaszi és nyári hónapok jelentik a csúcsot a személyi hitelezésben immár évek óta.

A fenti ábrán még nem szerepelnek a 2019-es adatók, de aligha lenne meglepő, ha a tendencia hasonló lenne. Az a mítosz tehát, hogy karácsony előtt az eladósodottság jelentősen megnő az év további részéhez képest, egyszerűen nem igaz.

Nem kell ezen csodálkozni egy percet sem. A személyi hitelek esetén a hitelcél a legtöbb esetben a lakhatáshoz vagy autóvásárláshoz kötődik, ráadásul ezt a hiteltípust nem is kapjuk meg olyan alacsony összegben, amennyi összegben jellemzően karácsonyi ajándékokat vásárolunk. Ha erre nem áll rendelkezésünkre saját forrás, akkor a legmegfelelőbb hiteltípus az áruhitel (a folyószámlahitel a magas THM miatt már kedvezőtlenebb). Most is igaz azonban, hogy az ajándékvásárláskor is csak addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér.