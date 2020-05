Egyre több magyar vállalkozó adja zaciba értékeit: sokan a túlélésre játszanak

A banki hitelezési gyakorlat átalakulása, az adósvizsgálati módszerek összetettsége miatt nem csak a lakossági ügyfelek, de a vállalkozások körében is előtérbe kerültek a hitelképességi vizsgálat nélkül, egyszerűen és gyorsan felvehető zálogkölcsönök. A vállalkozók egy része már a járvány időszaka előtt is pénzügyi problémáinak átmeneti megoldását látta a rövidtávú, akár pár millió forintos zálogkölcsönben. Az utóbbi hetekben pedig egyre nagyobb lett az érdeklődés a vállalkozók körében a zálogkölcsönök iránt. Vannak, akik a jelenlegi helyzetben túlélésére használják, de akadnak olyanok is, akik az újranyitás kapcsán új üzleti lehetőségeket látnak, és ehhez készpénzért folyamodnak - ezt támasztják alá az ország legnagyobb zálogfiók-hálózatával rendelkező BÁV Zrt. tapasztalatai.

Nyugat-Európában már régóta megszokott, de az elmúlt években már hazánkban is egyre több vállalkozó fordul meg a zálogfiókokban. A lakossági ügyfelekhez hasonlóan ők is átmeneti pénzügyi problémákat orvosolnak a kölcsönnel, igaz, néha jóval nagyobb, több százezres vagy akár milliós tételek jellemzik ezeket.

A tipikus vállalkozó ügyfél 500 000 - 1 millió forinttól akár 10-15 milliós összegig igényel rövidtávú zálogkölcsönt a gyűjteményében lévő nagyértékű karórára, briliáns-ékszerre, műtárgyra vagy festményre. Jellemzően ezeket nem akarja eladni, csupán gyorsan és a banki hitelek hosszas ügyintézése nélkül, azonnal akar pénzhez jutni. Talán meglepő, hogy míg a lakossági ügyfelek bizonyos esetekben némi szégyenérzettel gondolnak a zálogkölcsönre, addig a vállalkozók az átlátható és gyors pénzügyi megoldást látják ebben a lehetőségben

- világítja meg a helyzetet Dandé Imre, az országban közel 100 fiókot üzemeltető BÁV zálogigazgatója.

A vendéglátásból, rendezvényszervezésből vagy turizmusból élő vállalkozók a járványt megelőzően jellemzően árukészleteik megvásárlására, felmerülő költségeik megelőlegezésére igényeltek zálogkölcsönt, később befolyó bevételükre számítva. Nem volt ritka az sem, aki egy új üzleti megbízás teljesítése érdekében vásárolt teherautót vagy más nagyértékű eszközt, majd későbbi profitjából váltotta ki zálogban lévő értékeit. Ezek az ügyfelek egy-egy látogatáskor az akár tízmillió forint értékű márkás karórájukra, aranyékszereikre kértek milliós kölcsönöket. A koronajárványt kísérő intézkedések és pénzügyi rendelkezések a zálogpiac ezen szegmensére is hatással voltak. A veszélyhelyzet kihirdetése után a vállalkozások legtöbbje ideiglenesen bezárt, legtöbbjük vagy gyorsan kiváltotta zálogtárgyait vagy élt a fizetési moratórium nyújtotta lehetőséggel, és kivárt.

Az építőiparban vagy mezőgazdaságban működő vállalkozók, akik nem kényszerültek leállásra, a járvány időszaka alatt is a korábban megszokott problémákkal fordultak a zálogfiókokhoz. Ők jellemzően a beszállítók késedelmes fizetése miatt kerülnek átmeneti pénzzavarba, rövidtávon, jellemzően a bérek kifizetéséhez van szükségük 1-2 millió forint készpénzre. Elmondásuk szerint nem éri meg nekik a bankokhoz fordulni és vállalkozói hitelt igényelni, hiszen csak egy néhány hetes likviditási problémát akarnak áthidalni, aminek sokkal gyorsabb és egyszerűbb módja, ha nagyértékű karóráikhoz vagy ékszereikhez nyúlnak.

A kereskedelemben érdekelt vállalkozók a kisebb-nagyobb ügyleteikhez szükséges tőkét finanszírozzák meg előre a zálogkölcsönből, ezzel minimalizálva a pénzügyi kockázatokat. Tipikusan ők is márkás karórát vagy nagyértékű briliáns-ékszereket adnak zálogba néhány hónapos futamidőre, hogy a kölcsönből készleteket vásároljanak, majd a később befolyó bevételeikből kiváltsák értékeiket. Ők azok, akik hosszútávon rendezkednek be erre a megoldásra. Ha lehetőségük van rá, befektetési aranytömböt vásárolnak, és a későbbiekben ezt használják erre a célra. Esetükben az értéktárgyak gyorsan mobilizálható forgótőkét jelentenek, amelyek hosszútávon nyújtanak pénzügyi biztonságot, és segítenek egy hirtelen jött változás okozta időszak kezelésére.

Erre jó példa annak az ügyfelünknek az esete, akinek a járvány kitörésekor be kellett zárnia a boltját. Ő azonban újragondolta az értékesítési csatornáit, digitális fejlesztésbe kezdett, a zálogkölcsönt egy webshop kialakítására és az ott megvásárolt áruk kiszállításához szükséges gépjármű vásárlására fordította, így a korlátozások ellenére is, a mai napig képes tovább működtetni vállalkozását

- hoz a valódi életből vett példát Dandé Imre. A járványügyi helyzet okozta korlátozások ettől a héttől országosan is oldódnak, olyan szektorok is elindulnak, amelyeknek az utóbbi hónapokban egyáltalán nem, vagy csak kevés bevétele volt.

Az utóbbi hetekben érezhetően megnőtt a vállalkozói kör érdeklődése a zálogkölcsönök iránt. Elindul a gazdaság újraindítása, egyre többen szabadítanak fel készpénzt, hogy ebből finanszírozzák a költségeiket vagy készleteket vásároljanak. Fiókjainkban a legtöbben zálogkölcsönt kérnek, de vannak, akik az árfolyamnyereséget kihasználva korábban megvásárolt befektetési aranytömbjeiket értékesítik. Már most látszik, hogy a vállalkozók számára a nyitás és az első, lassabb hónapok finanszírozása lesz az egyik alapfeltétele a talpon maradásnak, ezért a zálogkölcsönre egyre több vállalkozó tekint úgy, mint a gyors pénzügyi reagálás egyik hatékony eszközére

- tette hozzá a BÁV zálogigazgatója.

