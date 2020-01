51 milliót kaphatnak a kormánytól ezek a magyarok: nem kell visszafizetni

A kormány a háromgyerekesnek kedvezett eddig is a családtámogatási elemekkel. Ha azonban megvalósul Orbán Viktor terve, és a háromgyerekes anyák is szja-mentességet kapnak, nagyra fog duzzadni ez a különbség - írja a Portfolio. Kilenc családtámogatási forma összesítése alapján 51 millió forintnyi vissza nem térítendő állami támogatással és 15 millió forintnyi kamattámogatott hitellel gyarapodhatnak azok az átlagkeresetű kétgyermekes szülők, akik a harmadik gyermeket is bevállalják.

A miniszterelnök elmondta, hogy a tervezet még nem végleges, a megvalósításra azonban jó esély van. Ezzel minden eddiginél jobban járhatnak a háromgyerekes párok. A portál az alábbi esetet hozza fel példaként:

a családban két gyermek van,

a második gyermek 2019. július 1-je előtt született,

de a 2019. július 1-jéig elérhető családtámogatásokat és kedvezményeket már mind igénybe vették rájuk,

a gyermekek egyike sem lép ki 19 éven belül a (felső)oktatásból, a 40 éves édesanya 19 év múlva megy nyugdíjba,

a szülők átlagkeresettel (bruttó 360 ezer forint) rendelkeznek, és a következő 19 évben évi átlagban 4 százalékkal nő a keresetük (ha ez túl konzervatívnak tűnik, becsléseink akár reálértékként is értelmezhetők).

A gyermek születéséhez járó átmeneti egyéb juttatásoktól (GYED, GYES) eltekintettek, de ez a végső számok nagyságrendjéhez képest szinte elhanyagolható egyszerűsítés. Azt feltételezték továbbá, hogy az adókörnyezet és a családtámogatások rendszere a háromgyerekeres nők szja-mentességének bevezetését követően változatlan marad.

A szémítás azt mutatja, hogy e kétgyermekes család 51 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatással és 15 millió forintnyi kamattámogatott hitellel gyarapodhat 19 év alatt, ha harmadik gyermeket is vállal.

A 2,6 milliós Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) július 1-je előtt már igénybe vette a család, így a harmadik gyermek révén elérhetővé váló 10 millió 7,4 millióval gyarapíthatja a családot. Ezt új lakásra, illetve kistelepülésen használt lakásra is igénybe vehetik.

A jelzáloghitel-elengedés ugyan július 1-je óta már a második gyermeket vállalók számára is elérhető, de a példában szereplő család ezt még nem tudta igénybe venni, mert 2019. július 1-je előtt született a 2. gyermeke, amikor még nem járt a 2. gyermek után a kedvezmény. A 3. gyermek után járó 4 millió forintos tartozás-elengedést (akár az újonnan felvételre kerülő hitelből utólag) azonban most már igényelhetik.

Az anya diákhitelének az elengedése korábbi szabályok szerint 2. gyermek születése esetén a tartozás felét, 3. gyermek esetén a fennálló tartozás egészét érinti. Azt feltételezték, hogy 2 millió forint volt a 2. gyermek születésekor az anya diákhitel-tartozása, amelyből 1 millió forintot akkor elengedtek neki. Jelenleg 900 ezerrel tartozik, amit a harmadik gyermek születésének köszönhetően teljes egészében elengednek neki.

Július 1-je óta él az újautó-vásárlási támogatás 7 személyes autókra, legfeljebb 2,5 millió forint erejéig, az autó értékének 50 százalékáig. A harmadik gyermeket vállaló szülők ezt egy az egyben igénybe vehetik.

A babaváró hitel szintén július 1-je óta elérhető. A példánkban szereplő házaspár (bár a feleség 41 év alatti) nem vette még fel, mert nem tervezett új gyermeket. Az új intézkedések hatására betervezett harmadik gyermek születése előtt azonban érdemes felvennie a hitelt (ehhez számításaink szerint elegendő a jövedelmük is), hiszen a magzati lét 12. hete után nemcsak kamatmentesé válik a futamidő végéig a hitel, de 3 évre a törlesztését is felfüggesztik. A babaváró hitel egyesek számára ugyan részben (két új gyermeket vállalók) vagy egészben (három úgy gyermeket vállalók) támogatássá válhat, a példában szereplők azonban csak egy új gyermeket vállalnak, így esetükben visszatérítendő támogatásról, hitelről van szó.

Ugyanígy visszatérítendő a "CSOK-hitel" is, amely egy maximum 3 százalékos kamatozású kamattámogatott lakáshitel-típus. A példában szereplő pár korábban élt minden támogatási formával, ezért két gyermekre már igénybe vette a CSOK-hitel 10 millió forintos maximális összegét. Három gyermek után azonban 15 millió forintos hitelösszeg jár, ami 5 millió forinttal többet jelent. Az említett 4 milliós jelzáloghitel-elengedést ezen hitel terhére is igénybe lehet venni.

Új elemként számoltunk a női szja-mentességgel, ami Orbán Viktor szavai szerint a háromgyermekes anyák számára is igénybe vehető lesz. Az említett átlagkereset (bruttó 360 ezer forint), a hosszú távon feltételezett 15 százalékos szja és a feltételezett 4 százalékos átlagos bérnövekedés mellett 19 év alatt 18 millió forinttal gazdagodhat ebben a formában a háromgyermekes család.

Közel ekkora pluszt hozhat a konyhára a családi adó- és járulékkedvezmény (amit részben vagy egészben a férj is igénybe vehet) és a családi pótlék emelkedése összesen, hiszen három gyermek után sokkal több jár ezekből is, mint kettő után, lásd táblázatainkat.

Címlapkép: Getty Images