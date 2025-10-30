Kilencvenöt év után bezárt a Kasper's Hot Dogs utolsó két étterme, véget vetve egy ikonikus kaliforniai gyorsétterem-lánc történetének.
Gazdasági vihar közeleg: csak ezek a magyar cégek élhetik túl a következő éveket
Európa és ezen belül Magyarország gazdaságának növekedési kilátásai az elmúlt időszakban mérséklődtek, a strukturális problémák pedig középtávon megnehezítik a gyors kilábalást. Ebben a gazdasági környezetben a hazai vállalatok fejlődése elsősorban új dimenzióban képzelhető el: az extenzív növekedési modell helyett sokkal inkább a hatékonyabb működésen múlik a vállalatok sikeressége a következő években – derül ki az Equilor Corporate Advisory kutatásából, mely szerint a következő időszak nyertesei azok a vállalatok lesznek, amelyek tudatosan nyomon követik működésük hatékonyságát, és fejlesztik azokat a területeket, amelyek közvetlenül befolyásolják versenyképességüket.
A vállalati hatékonyság kérdéskörét vizsgálta az Equilor Corporate Advisory kutatása, melynek célja az volt, hogy feltárja, mely funkcionális területeken maradnak el leginkább a hazai cégek a kívánatos hatékonysági szinttől és milyen tényezők akadályozzák a fejlődést.
A felmérésben 50 hazai közép- és nagyvállalat vett részt, amelynek keretében felsővezetők értékelték a vállalatuk teljesítményét. Az elemzés a vállalati működés hat egymásra épülő, de mégis elkülönülő területét vizsgálta: értékesítési, HR, operációs, IT, pénzügyi, valamint a beruházási és stratégiai folyamatokat. A legtöbb vállalatnál e területek köré szerveződnek a főbb feladatok és döntéshozatali logikák, azaz ezekben a funkciókban mutatkoznak meg legélesebben a hatékonyság hiányosságai és fejlesztési lehetőségei. A vizsgálat nem csak az egyes részfolyamatokat értékelte, hanem arra is választ keresett, hogy hogyan kapcsolódnak ezek a területek egymáshoz, és miként hat a szervezeti működés egészére, ha egy-egy funkció nem működik megfelelően.
A sales és a HR területek jelentik a legnagyobb kihívást
A válaszok alapján a vállalatok jól ismerik üzleti partnereik igényeit, azonban az értékesítést támogató háttérstruktúrák, mint például a marketing, a sales ösztönző rendszer és a CRM nem működnek kellő hatékonysággal. A válaszadók szerint az új ügyfélakvizíciók hátráltató tényezői közé tartoznak stratégiai hiányosságok (kijelölt célpiac hiánya, nem megfelelő külső kommunikáció), sales folyamatbeli problémák, emberi tényezők (motivációs problémák, magas fluktuáció) és a technológiai elmaradás (elavult vagy hiányzó CRM) is. Ezek együttesen oda vezetnek, hogy az értékesítési folyamatok alacsonyabb hatékonyságúak, a teljesítmény nem mérhető objektíven, amelyek így akadályozzák az új ügyfelek elérését és a megrendelések növekedését.
Sok vállalatnál – különösen a kisebb cégeknél – az értékesítési feladatok és a kapcsolatrendszer egyetlen munkatárs kezében összpontosul, ami a kapacitáskorlátból kifolyólag nehezíti a megrendelések skálázását.
A HR terület folyamatait szintén kiemelt kihívásként értékelték a vállalatok, ami elsősorban az automatizált adminisztratív folyamatok és a megfelelő egyéni kulcs-teljesítménymutatók (KPI-ok) hiányával magyarázható. Bár a munkavállalói elégedettség és képzések hangsúlyosak, a teljesítményértékelés és az egyéni célkitűzések átláthatósága sokszor hiányzik. Ennek következménye, hogy a vezetők nem kapnak valós idejű visszajelzést, a munkavállalói motiváció pedig nem épül rendszerszinten – derül ki az Equilor csoporthoz tartozó Equilor Corporate Advisory kutatásából.
Az automatizáció kulcskérdés
A felmérésben résztvevő vállalatok egy 5 pontos skálán átlagosan mindössze 2,42 pontra értékelték az adminisztrációs folyamataik automatizáltságát, ami a teljes kutatás legalacsonyabb mutatója lett. Ez azt jelzi, hogy bár a technológiai lehetőségek és a digitalizáció előnyei ma már mindenki számára ismertek, a gyakorlati megvalósítás még gyerekcipőben jár, valamint sok vállalat esetében az sem egyértelmű, hogy a rendelkezésre álló eszközöket miként és milyen területeken tudnák hatékonyan alkalmazni.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy olyan rendkívüli előnyök származhatnak az egyes operációs és adminisztratív folyamatok automatizálásából, mint az idő- és költségmegtakarítás, a hibák gyakoriságának csökkenése, valamint a naprakész adatokból származó adatvezérelt, gyorsabb döntéshozatal. Az adminisztrációban továbbra is jellemző a manuális munkavégzés, mivel a szükséges háttérinfrastruktúra kiépítése sokszor módszertani és szervezeti ellenállásba ütközik. Éppen ezért a sikeres átálláshoz elengedhetetlen a vezetők példamutatása és aktív elköteleződése a változás iránt. Mindez pedig arra utal, hogy a vállalatok technológiai felkészültsége önmagában nem elegendő a vállalati hatékonyság növeléséhez.
Operáció és beruházások
A kutatás szerint a legnagyobb kihívást a megbízható, naprakész készletgazdálkodás hiánya jelenti a termelő vállalatoknál, ami sok esetben az alapja lenne a vállalati tervezésnek és az eredményesség megfelelő mérésének is. A probléma hátterében sokszor a nem sztenderdizált folyamatok, a nem megfelelő fizikai infrastruktúra, valamint módszertani hiányosságok állnak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ehhez kapcsolódó probléma, hogy amennyiben a vállalatok nem tudják megfelelően mérni az erőforrásfelhasználást (mind anyag, mind kapcsolódó humán erőforrás tekintetében), úgy az árazási problémákhoz és ezáltal alacsonyabb eredményességhez vezethet. Hasonló minta figyelhető meg a beruházások esetében is. Bár a tervezési szakasz kiemelkedően erős (82%), és a projektmenedzsment is fejlett (78%), a kivitelezés során már csak 67 százalékos átlagos felkészültségi szint mérhető. Ennek legfőbb oka, hogy a részletes projekt-előkészítés ellenére a vállalatok gyakran alábecsülik a tényleges idő- és költségigényeket, valamint a humán erőforrás korlátait. A kisebb vállalatok esetében ez különösen jellemző, mivel szűkebb kapacitással dolgoznak, és a feladatokat sokszor túl kevés emberre osztják szét.
ERP-bevezetés
Az ERP-rendszer a hatékony vállalatvezetés kulcskérdése, megteremti az adatalapú döntéshozatal lehetőségét, miközben számos folyamat automatizálható általa. Ennek ellenére a válaszadók jelentős része nem tartja kellőképpen hatékonynak az alkalmazott ERP rendszert: többen arról számoltak be, hogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, főként, ha figyelembe veszik a bevezetés költségeit. A problémák mögött sokszor azonban nem technikai, hanem szervezeti és emberi tényezők állnak. A vállalatirányítási rendszerek leképezik a vállalatok folyamatait, ezért, ha a bevezetés nem kellően előkészített, azaz, ha a folyamatok nincsenek kellően feltérképezve és sztenderdizálva, az erőforrásokat alábecsülik, a kapcsolódó oktatás nem megfelelő, a menedzsment elköteleződése pedig hiányos, úgy a bevezetés és a működtetés könnyen kudarcba tud fulladni. Összefoglalva tehát
az ERP-bevezetés nem pusztán IT feladat, hanem teljes szervezetet érintő változás.
Pénzügyi folyamatok és finanszírozási ismeretek
Ugyan a pénzügyi terület a legjobb eredményt (4,1 pont) érte el, a részletes adatokból kiderül, hogy sok vállalat gyűjt pénzügyi adatokat, de nem épít fel egységes KPI alapú kontrollingrendszert, így az információk nem válnak valódi döntéstámogató eszközzé. Ennek oka, hogy a mutatók túl sokfélék vagy épp túl korlátozottak, az adatfeldolgozás pedig jellemzően lassú és manuális, ami miatt az információk késve jutnak el a vezetőkhöz. Mindez azt jelzi, hogy bár a folyamatok rendezettek, a pénzügyi terület hatékonyságának következő szintjét már nem a szűken vett pénzügyi és számviteli feladatok pontos elvégzése, hanem az adatok gyors és célzott felhasználása fogja meghatározni. A vállalatok többsége jól ismeri a konvencionális finanszírozási formákat (lízing, banki hitelek, támogatások), ezek átlagos ismertsége 4,4-4,8 pont, ugyanakkor a tőkepiaci finanszírozás (nyilvános kötvénykibocsátás, tőkeemelés részvénykibocsátás útján) átlagosan csak 2,9-3,2 pontot ért el. Ez azt mutatja, hogy bár a cégek pénzügyi működése stabil, a növekedési források diverzifikációja még nem általános gyakorlat, pedig ez a következő években versenyelőnyt is jelenthet.
Svoób Ágnes, az Equilor Corporate Advisory vezérigazgatója a felmérés eredményeit értékelve elmondta: a következő években nem a növekedési ütem, hanem a működés minősége határozza meg a vállalatok sikerét. Azok a vezetők, akik időt és figyelmet szánnak a folyamatok finomhangolására, mérik a hatékonyságot és beépítik a fejlesztéseket a napi döntéshozatalba, hosszú távon stabilabb és versenyképesebb működést érhetnek el. A gyakorlatban ez nem feltétlenül jelent nagy átalakításokat: sokszor már az is jelentős előrelépést hoz, ha a vállalat pontosabban látja, hol szivárog el az idő, az adat vagy az érték. Mindemellett szükséges objektíven feltárni azokat a fejlesztési pontokat, ahol a legnagyobb hatás érhető el: éppen ez jelenti a hatékonyság fejlesztésének valódi értelmét: nem költségcsökkentésről, hanem tudatos értékteremtésről van szó – tette hozzá a vezérigazgató.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 151,53 ponttal, vagyis 0,14 százalékkal gyengült csütörtökön, és 106 989,61 ponton zárt.
Vegyesen mozgott a forint árfolyama csütörtökön késő délután a főbb devizákkal szemben.
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatszintet a Fed októberi ülésén, ám a döntés korántsem volt egyhangú.
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
Európa gazdasági présbe került: miközben technológiai téren egyre jobban lemarad az USA mögött.
2025 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal meghaladta a 2024. III. negyedévi, az előző negyedévhez képest stagnált a gazdaság.
A megszokottól eltérően ezúttal csütörtök reggel 8 órakor kezdődik a Kormányinfó, amelyet élőben követhetnek nálunk.
A klímaváltozás következtében a hazai konyha egyik fő alapanyaga, a burgonya számára egyre kedvezőtlenebb hazánk éghajlata.
Navracsics Tibor a közösségi médiában jelentette be, hogy januártól 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét.
Az NGM közölte, hogy változik a Demján Sándor Program keretein belül felvehető maximális összeg.
Orbán attól tart, hogy az amerikai szankciók miatt az energiaárak jelentősen emelkednének.
Számos praktikus megoldás létezik, amelyekkel jelentősen csökkenthető az energiafogyasztás anélkül, hogy az a komfortunk rovására menne.
A hosszú távú, fegyelmezett befektetés még a válságok idején is komoly vagyonnövekedést eredményezhet.
Ismét szokatlan időpontban hirdetettek meg Kormányinfót, ezúttal csütörtök reggel lesz a sajtótájékoztató.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és kormányhivatalok az elmúlt hónapokban több ezer üzletben tartott vizsgálatot.
Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője előrejelzésében kiemelte, új csúcson járt napközben a BUX index kedden, szerdán iránykereséssel indulhat a kereskedés.
Már az is valami, ha nem zuhan tovább: súlyos ítélet született a magyar gazdaságról, erre számíthatunk 2025 hátralévő részében
A magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben is stagnálhatott az előző negyedévhez képest a Portfolio elemzői felmérése szerint.
Karácsony Gergely szerint az az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp, hanem már halálos döfés.
Szeptemberben 589 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet; a kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatalé 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.