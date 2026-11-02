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Közelkép egy férfi kezéről, aki egy régészeti lelőhelyen ecsettel porolja le a kerámiát
HelloVidék

Leesett a régészek álla: 16. századi fegyvereket kerestek, de 3000 éves kincsre bukkantak a híres magyar csatatéren

HelloVidék
2026. november 2. 11:15 2 perc

Egészen másra számítottak a régészek, amikor a mezőkeresztesi csatatér környékén fémkereső műszerekkel kutattak: az 1596-os ütközet nyomait, fegyvereket kerestek, ám egy több mint háromezer éves bronzkori kincsre bukkantak. A különleges leletegyüttes egy bronzedényből és két ékszerből áll, a tárgyakat pedig olyan körülmények között emelték ki a földből, amelyek lehetővé teszik a részletes laboratóriumi vizsgálatot is.

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A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének szakemberei, partnereik és a közösségi régészeti csapat önkéntesei a Mezőkeresztesi csatatérkutatás projekt keretében végeztek műszeres leletfelderítést. A több mint tíz éve zajló kutatás célja az 1596. október 22–26. közötti mezőkeresztesi csata emlékeinek feltárása. A legutóbbi terepi munka azonban egy jóval korábbi korszak emlékeit is felszínre hozta.

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A fémkereső jelzésére Vágó Zoltán régészeti önkéntes figyelt fel. A földben egy nagyméretű bronzcsésze és két, csavart díszítésű karspirál rejtőzött. A tárgyak formája és díszítése alapján a szakemberek a késő bronzkorra, a Krisztus előtti 13–11. század közötti időszakra keltezik a leletegyüttest. Vagyis a kincset nagyjából 3100–3200 évvel ezelőtt helyezhették a földbe, mintegy két és fél évezreddel a mezőkeresztesi csata előtt - adta hírül az RTl Híradó.

Nem mindennapi módon emelték ki a bronzkori kincset

A leletegyüttes azért is különleges, mert a régészek nem egyszerűen kiemelték a tárgyakat a földből: eredeti helyzetükben, úgynevezett in situ állapotban emelték ki őket, hogy a teljes kibontást és dokumentálást már laboratóriumi körülmények között végezhessék el.

A bronzedénybe rejtett kincsek elhelyezése ismert jelenség a késő bronzkorból, az ilyen leletegyüttesek szakszerűen dokumentált, ellenőrzött körülmények közötti feltárása azonban ritkaságnak számít. A múzeum tájékoztatása szerint a borsodi régióban ez az első alkalom, hogy hasonló leletegyüttest mikrofeltárás keretében vizsgálhatnak meg a szakemberek.

A laboratóriumi munka azért is fontos, mert a bronzcsésze belső felületén és a tárgyakon olyan, szabad szemmel nem látható szerves maradványok is megőrződhettek, amelyekből a kutatók következtetni tudnak arra, mit tárolhattak vagy fogyaszthattak az edényből, mielőtt a földbe került.

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Egy egész csatatér történetét kutatják

A Mezőkeresztesi csatatérkutatás projekt nemcsak az 1596-os ütközet emlékeit vizsgálja. A levéltári források alapján kijelölt, több mint száz négyzetkilométeres területen szisztematikus terepbejárást és műszeres leletfelderítést végeznek. A kutatások során a csata korszakánál jóval korábbi időkből származó régészeti emlékek is előkerültek.

A mezőkeresztesi ütközet a tizenötéves háború egyik legjelentősebb, egyben legnagyobb csatája volt. 1596 októberében III. Mehmed oszmán szultán serege csapott össze a Habsburg Miksa főherceg vezette keresztény hadakkal, amelyekhez erdélyi csapatok is csatlakoztak. A több napon át tartó összecsapás döntő ütközete október 26-án volt.
Címlapkép: Getty Images
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