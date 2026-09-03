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Close-up of Hungarian forint banknotes, focusing on a 20,000 forint note with a detailed portrait of a historical figure. The intricate designs, colors, and security features are prominently displayed, highlighting the currencys artis
Hitel

Elképesztő, mi folyik a bankokban: kapkodnak a milliók után a magyarok, itt a hivatalos adat

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 17:02

Történelmi csúcsot döntött a személyi kölcsönök piaca Magyarországon idén júliusban, amikor több mint 43 ezer szerződést kötöttek, ami a jegybank 2017 óta vezetett statisztikáinak eddigi legmagasabb értéke. Bár a folyósított összeg minimálisan elmarad a júniusi rekordtól, a kihelyezett volumen így is 43 százalékkal meghaladja a tavalyi év azonos időszakának adatait, amit a csökkenő hitelkamatok, az emelkedő reálbérek és az egyszerűsödő banki ügyintézés együttesen hajt előre - írta meg a Bankmonitor.

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A hitelfelvételi kedv nyári fellendülése megszokott jelenség, a mostani szezon azonban jócskán felülmúlta a korábbi évek teljesítményét. Idén júliusban összesen 43 508 személyi kölcsönszerződést írtak alá, ami közel hatezerrel több a tavalyi adatnál. A kihelyezett 152,63 milliárd forint ugyan hajszálnyival elmarad a júniusi 156,5 milliárdos csúcstól, nagyságrendjét azonban jól mutatja, hogy a személyi hitelek piaca jelenleg azon a szinten mozog, ahol egy évvel ezelőtt a jóval nagyobb összegeket mozgató lakáshitelek jártak.

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A megugró szerződésszám mellett az egy igénylőre jutó átlagos hitelösszeg is jelentősen emelkedett. Míg tavaly nyáron egy átlagos ügyfél 2,9 millió forintot vett fel, idén ez az érték már meghaladta a 3,5 millió forintot, ami egyetlen év alatt csaknem 20 százalékos, nagyjából 600 ezer forintos növekedést jelent.

A robbanásszerű bővülés hátterében több tényező áll. Az alacsonyabb inflációs környezet mellett a leginkább meghatározó hajtóerő a kamatok csökkenése. Az átlagos kamatláb az egy évvel ezelőtti 15,82 százalékról idén júliusra 14,01 százalékra mérséklődött, a legkedvezőbb banki ajánlatok pedig már 10 százalék alatti THM-mel is elérhetők. Emellett a keresetek továbbra is lendületesen, az inflációt jóval meghaladó mértékben növekednek. A magasabb jövedelem stabilabb hátteret nyújt, így a lakosság bátrabban vállal nagyobb hitelösszegeket és magasabb törlesztőrészleteket.

A pénzintézetek szintén alkalmazkodtak a megnövekedett kereslethez. A sok esetben teljesen online lebonyolítható hiteligénylés és az akár 15 millió forintra emelt, ingatlanfedezet nélküli hitellimitek jelentősen megkönnyítik az ügymenetet. Egyre gyakoribb az is, hogy a bankok maguk keresik meg ügyfeleiket a régi, drágább hiteleik kiváltásának lehetőségével, amihez gyakran szabadon felhasználható pluszforrást is kínálnak.

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Mindezen feltételek eredményeként a személyi kölcsönöket ma már egyre komolyabb célokra használják, így az autóvásárlás, a lakásfelújítás vagy épp az ingatlanvásárlás finanszírozására is gyakran ezt a megoldást választják a lakossági ügyfelek. Mivel azonban a kínálat rendkívül széles és a kondíciók jelentősen eltérhetnek, a szerződéskötés előtt elengedhetetlen a különböző banki ajánlatok alapos összehasonlítása.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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