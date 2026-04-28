Ez nagyon fájna több millió magyarnak: tényleg a kamatstop kivezetésére készül az új kormány?

A hazai jelzáloghitelek több mint negyedét érintő kamatstop kivezetése a legtöbb adós számára csupán enyhe, 10 százalék körüli törlesztőrészlet-emelkedést hozna. Egy kisebb, sérülékeny rétegnél azonban akár 30-40 százalékos ugrás is elképzelhető. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az intézkedés jelenleg 216 ezer szerződést véd. Mivel a jogszabályból kikerült a végső határidő, a sorsáról már az új kormány dönthet - jelentette a Portfolio.

A legfrissebb jogszabályi változások értelmében a kamatstop végdátuma kikerült a rendeletből, így az intézkedés fenntartása vagy esetleges kivezetése már a felálló új kormány feladata lesz. A jegybank adatai alapján a kamatsapka jelenleg 216 ezer szerződést, vagyis a hazai jelzáloghitelek 26 százalékát érinti. Ez összesen 848 milliárd forintnyi hitelállományt jelent, ami a teljes piac 11 százaléka. Az érintett ügyfelek átlagos fennálló tőketartozása jelenleg megközelíti a négymillió forintot.

Bár a piaci kamatkörnyezet az elmúlt évek csúcsaihoz képest mára enyhült, még mindig jelentősen meghaladja a kamatstop bevezetésekor rögzített szintet. Ha az intézkedés megszűnne, az érintett hitelek átlagos kamata a jelenlegi 5,7 százalékról nagyjából 9-10 százalékra emelkedne. Ez a legtöbb adós esetében nem okozna drasztikus sokkot.

Mivel a hitelek hátralévő futamideje jellemzően már csak öt év körül mozog, a havi törlesztőrészletük csupán mintegy 10 százalékkal, azaz néhány ezer forinttal nőne. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) stabilitási jelentése rávilágít, hogy létezik egy nagyjából 21 ezer főt számláló, sérülékenyebb réteg.

Náluk a nagyobb fennálló tőketartozás vagy a hosszabb futamidő miatt akár 30-40 százalékkal is megugorhat a havi törlesztőrészlet a kamatsapka kivezetésével.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az intézkedés fenntartása ugyanakkor hatalmas terhet ró a bankszektorra. A közvetlen banki költségek a jövő év végére elérhetik a 440 milliárd forintot. Bár a kamatstop kétségtelenül megvédett számos családot a fizetésképtelenné válástól, ezáltal a bankokat is megóvva a nemteljesítő hitelekből fakadó veszteségektől, a jegybank már korábban is határozottan kritizálta a rendszert.

Az MNB szerint a kamatsapka gyengíti a monetáris transzmisszió hatékonyságát, közvetlen veszteséget okoz a hitelintézeteknek, ráadásul rontja a hazai pénzügyi kultúrát is. Ezt azzal indokolják, hogy a rendszer indokolatlanul azokat az ügyfeleket jutalmazza, akik korábban a kockázatosabb, változó kamatozású hiteleket választották a biztonságosabb, fix kamatozású konstrukciók helyett. A bankok korábban az Alkotmánybírósághoz is fordultak a meghosszabbítások miatt, de érdemi döntés azóta sem született az ügyben.