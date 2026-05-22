3 milliárdos lyuk tátong a vidéki nagyváros költségvetésében: fájdalmas megszorítások jöhetnek
Komoly pénzügyi válság körvonalazódik Szolnokon: a városvezetésnek egy hárommilliárd forintos hiányt kellene sürgősen kezelnie a 2026-os költségvetésben. A csütörtöki közgyűlésen kiderült, hogy a megyeszékhely büdzséjéből ekkora összeg „maradt ki”, a helyzet pedig annyira súlyos, hogy több képviselő szerint már a város működőképessége is veszélybe kerülhet.
A vita során elhangzott: fájdalmas megszorítások és politikailag is nehéz döntések nélkül aligha lehet egyensúlyba hozni Szolnok költségvetést - írta a Szoljon.hu. A mostani közgyűlésen Komáromy Csaba jegyző arról beszélt, hogy a hibát egy márciusi egyeztetés során fedezték fel, ezt követően pedig vizsgálat indult, valamint szakértői csapatot állítottak fel a helyzet kezelésére. A hivatal jelenleg a költségvetés újraszabásán dolgozik.
A probléma azonban nem csak a hárommilliárdos hiányról szól. Angyalné Gyetvai Andrea, a pénzügyi helyzet rendezésén dolgozó szakmai csoport vezetője szerint további kockázatok is terhelik a várost, például korábbi fejlesztési pénzek működési célú felhasználása, miközben az iparűzési adóbevételek is gyengébben alakulhatnak a gazdasági visszaesés miatt.
Nagyon fájdalmas lesz, nehéz politikai döntéseket kell meghozni ahhoz, hogy a költségvetést fegyelmezetten végrehajtsuk
– fogalmazott a szakember, aki szerint most elsődleges szempont Szolnok működőképességének megőrzése.
Óvodák, intézmények is érintettek lehetnek
Györfi Mihály polgármester a közgyűlés után arról beszélt, hogy a hivatal már dolgozik az átcsoportosításokon, és szerinte a helyzet kezelhető. Ugyanakkor ő is elismerte, hogy komoly döntések jöhetnek. A városvezető szerint át kell vizsgálni például:
- szükség van-e három önkormányzati intézményszolgálatra,
- fenntartható-e a jelenlegi óvodai és bölcsődei hálózat,
- illetve milyen kiadásokat lehet visszafogni az önkormányzati cégeknél és intézményeknél.
Györfi Mihály azt is hangsúlyozta, hogy az önkormányzat az elmúlt időszakban már jelentős leépítéseket hajtott végre: a hivatal dolgozói létszáma 220 főről 184-re csökkent, és megszüntették a városfejlesztő céget is.
Központi segítségben bíznak
A polgármester arról is beszélt, hogy számítanak Rost Andrea új országgyűlési képviselő támogatására a kieső források pótlásában. A szolidaritási adó ügyében pedig tárgyalni szeretnének a kormánnyal, hogy a befizetett összegek egy részét célzott támogatásként visszakaphassa a város.
A közgyűlés végül nem fogadta el az előterjesztést, így a következő hetekben újabb egyeztetések és módosítások várhatók Szolnok költségvetése körül.
