Régi zsidó zsinagóga Szolnokon.
3 milliárdos lyuk tátong a vidéki nagyváros költségvetésében: fájdalmas megszorítások jöhetnek

2026. május 22. 10:15

Komoly pénzügyi válság körvonalazódik Szolnokon: a városvezetésnek egy hárommilliárd forintos hiányt kellene sürgősen kezelnie a 2026-os költségvetésben. A csütörtöki közgyűlésen kiderült, hogy a megyeszékhely büdzséjéből ekkora összeg „maradt ki”, a helyzet pedig annyira súlyos, hogy több képviselő szerint már a város működőképessége is veszélybe kerülhet.

A vita során elhangzott: fájdalmas megszorítások és politikailag is nehéz döntések nélkül aligha lehet egyensúlyba hozni Szolnok költségvetést - írta a Szoljon.hu. A mostani közgyűlésen Komáromy Csaba jegyző arról beszélt, hogy a hibát egy márciusi egyeztetés során fedezték fel, ezt követően pedig vizsgálat indult, valamint szakértői csapatot állítottak fel a helyzet kezelésére. A hivatal jelenleg a költségvetés újraszabásán dolgozik.

A probléma azonban nem csak a hárommilliárdos hiányról szól. Angyalné Gyetvai Andrea, a pénzügyi helyzet rendezésén dolgozó szakmai csoport vezetője szerint további kockázatok is terhelik a várost, például korábbi fejlesztési pénzek működési célú felhasználása, miközben az iparűzési adóbevételek is gyengébben alakulhatnak a gazdasági visszaesés miatt.

Nagyon fájdalmas lesz, nehéz politikai döntéseket kell meghozni ahhoz, hogy a költségvetést fegyelmezetten végrehajtsuk

– fogalmazott a szakember, aki szerint most elsődleges szempont Szolnok működőképességének megőrzése.

Óvodák, intézmények is érintettek lehetnek

Györfi Mihály polgármester a közgyűlés után arról beszélt, hogy a hivatal már dolgozik az átcsoportosításokon, és szerinte a helyzet kezelhető. Ugyanakkor ő is elismerte, hogy komoly döntések jöhetnek. A városvezető szerint át kell vizsgálni például:

  • szükség van-e három önkormányzati intézményszolgálatra,
  • fenntartható-e a jelenlegi óvodai és bölcsődei hálózat,
  • illetve milyen kiadásokat lehet visszafogni az önkormányzati cégeknél és intézményeknél.

Györfi Mihály azt is hangsúlyozta, hogy az önkormányzat az elmúlt időszakban már jelentős leépítéseket hajtott végre: a hivatal dolgozói létszáma 220 főről 184-re csökkent, és megszüntették a városfejlesztő céget is.

Központi segítségben bíznak

A polgármester arról is beszélt, hogy számítanak Rost Andrea új országgyűlési képviselő támogatására a kieső források pótlásában. A szolidaritási adó ügyében pedig tárgyalni szeretnének a kormánnyal, hogy a befizetett összegek egy részét célzott támogatásként visszakaphassa a város.

A közgyűlés végül nem fogadta el az előterjesztést, így a következő hetekben újabb egyeztetések és módosítások várhatók Szolnok költségvetése körül.
 
 
 
 
#kormány #önkormányzat #iparűzési adó #költségvetés #leépítés #szolnok #önkormányzatok #hellovidék #gazdasági visszaesés #költségvetési hiány #2026

POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

