3 milliárdos lyuk tátong a vidéki nagyváros költségvetésében: fájdalmas megszorítások jöhetnek

Komoly pénzügyi válság körvonalazódik Szolnokon: a városvezetésnek egy hárommilliárd forintos hiányt kellene sürgősen kezelnie a 2026-os költségvetésben. A csütörtöki közgyűlésen kiderült, hogy a megyeszékhely büdzséjéből ekkora összeg „maradt ki”, a helyzet pedig annyira súlyos, hogy több képviselő szerint már a város működőképessége is veszélybe kerülhet.

A vita során elhangzott: fájdalmas megszorítások és politikailag is nehéz döntések nélkül aligha lehet egyensúlyba hozni Szolnok költségvetést - írta a Szoljon.hu. A mostani közgyűlésen Komáromy Csaba jegyző arról beszélt, hogy a hibát egy márciusi egyeztetés során fedezték fel, ezt követően pedig vizsgálat indult, valamint szakértői csapatot állítottak fel a helyzet kezelésére. A hivatal jelenleg a költségvetés újraszabásán dolgozik.

A probléma azonban nem csak a hárommilliárdos hiányról szól. Angyalné Gyetvai Andrea, a pénzügyi helyzet rendezésén dolgozó szakmai csoport vezetője szerint további kockázatok is terhelik a várost, például korábbi fejlesztési pénzek működési célú felhasználása, miközben az iparűzési adóbevételek is gyengébben alakulhatnak a gazdasági visszaesés miatt.

Nagyon fájdalmas lesz, nehéz politikai döntéseket kell meghozni ahhoz, hogy a költségvetést fegyelmezetten végrehajtsuk

– fogalmazott a szakember, aki szerint most elsődleges szempont Szolnok működőképességének megőrzése.

Óvodák, intézmények is érintettek lehetnek

Györfi Mihály polgármester a közgyűlés után arról beszélt, hogy a hivatal már dolgozik az átcsoportosításokon, és szerinte a helyzet kezelhető. Ugyanakkor ő is elismerte, hogy komoly döntések jöhetnek. A városvezető szerint át kell vizsgálni például:

szükség van-e három önkormányzati intézményszolgálatra,

fenntartható-e a jelenlegi óvodai és bölcsődei hálózat,

illetve milyen kiadásokat lehet visszafogni az önkormányzati cégeknél és intézményeknél.

Györfi Mihály azt is hangsúlyozta, hogy az önkormányzat az elmúlt időszakban már jelentős leépítéseket hajtott végre: a hivatal dolgozói létszáma 220 főről 184-re csökkent, és megszüntették a városfejlesztő céget is.

Központi segítségben bíznak

A polgármester arról is beszélt, hogy számítanak Rost Andrea új országgyűlési képviselő támogatására a kieső források pótlásában. A szolidaritási adó ügyében pedig tárgyalni szeretnének a kormánnyal, hogy a befizetett összegek egy részét célzott támogatásként visszakaphassa a város.

A közgyűlés végül nem fogadta el az előterjesztést, így a következő hetekben újabb egyeztetések és módosítások várhatók Szolnok költségvetése körül.







