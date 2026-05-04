2026. május 4. hétfő Mónika, Flórián
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Detail of Unicredit Tower in Milan, Italy. Tower was opened at 2012 and with 231 metres, it is the tallest building in Italy
Hitel

Itt az első fecske? Megemeli a lakáshitelek kamatát az egyik hazai nagybank: ennyivel nőnek a törlesztők

Pénzcentrum
2026. május 4. 15:10

Május 4-től módosítja a piaci kamatozású lakáshitelek kamatát hazánk egyik legnagyobb bankja. A kamatemelés mértéke 30 bázispont, de szerencsére nem minden ügyfél, érdeklődő érintett. A Bankmonitor szakértői összeszedték mely esetekben is drágulnak a hitelek és pontosan milyen hatása is lehet az adósok pénztárcájára a kamatemelésnek - szúrta ki a Bankmonitor.

Május 4-vel új lakáshitelekre érvényes hirdetmény jelent meg az UniCredit Bank oldalán, az abban foglaltak alapján a bank módosítja több jelzáloghitelének a kamatát. Sajnos ezen változásoknak nem fog örülni az érdeklődők egy jó része.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A változás a piaci kamatozású lakáshiteleket érinti: május 4-től számos esetben 30 bázisponttal, azaz 0,3 százalékponttal magasabb kamat mellett kaphat kölcsönt az érdeklődők egy része.

Nem minden érdeklődő tapasztalhat kamatemelkedést, a változás „csak” egyes kamatperiódusokat és kamatkedvezményeket érint. A módosításokat a Bankmonitor szakértői a bank használt lakás vásárlási célú Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelén keresztül mutatják be.

  • A 10 éves kamatperiódusú ás a futamidő végéig fix kamatozású fogyasztóbarát lakáshitelek normál kamatszintje jelenleg évi 7,81 százalék. Ez nem módosult az új hirdetmény megjelenésével.
  • A 10 éves kamatperiódusú fogyasztóbarát lakáshitelek kamata jelenleg évi 7,49 százalék abban az esetben, ha legalább havi 200 ezer forint jóváírás érkezik az adós UniCredit Banknál vezetett számlájára. A bankon belüli saját számlák közötti átvezetések nem felelnek meg ezen feltételnek. Ez sem változott az új hirdetmény megjelenésével.
  • A futamidő végéig fix kamatozású fogyasztóbarát lakáshitelek kamata jelenleg évi 6,92 – 7,49 százalék között alakul abban az esetben, ha legalább havi 200 ezer forint jóváírás érkezik az adós UniCredit Banknál vezetett számlájára. A bankon belüli saját számlák közötti átvezetések nem felelnek meg ezen feltételnek. A pontos kamatszint függ a futamidő hosszától. Ez sem változott az új hirdetmény megjelenésével.
  • A 10 éves kamatperiódusú és 10 éves futamidejű végig fix kamatozású fogyasztóbarát lakáshitelek kamata jelenleg évi 6,48 százalék. Ehhez feltétel, hogy a kölcsönösszeg elérje legalább a 15 millió forintot és havonta legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen az adós banknál vezetett számlájára, melybe a bankon belüli saját átvezetések nem számítanak bele. Emellett elvárás, hogy az adós partner számlacsomaggal rendelkezzen, vagy ilyet nyisson a hiteligénylés során. Ez a kamatszint május 4-e előtt 6,18 százalék volt.
  • A 15 éves és a 20 éves futamidejű végig fix kamatozású fogyasztóbarát lakáshitelek kamata jelenleg évi 6,64 százalék. Ehhez feltétel, hogy a kölcsönösszeg elérje legalább a 15 millió forintot és havonta legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen az adós banknál vezetett számlájára, melybe a bankon belüli saját átvezetések nem számítanak bele. Emellett elvárás, hogy az adós partner számlacsomaggal rendelkezzen, vagy ilyet nyisson a hiteligénylés során. Ez a kamatszint május 4-e előtt 6,34 százalék volt.
  • A 10 éves kamatperiódusú és 10 éves futamidejű végig fix kamatozású fogyasztóbarát lakáshitelek kamata jelenleg évi 6,48 százalék. Ehhez feltétel, hogy a kölcsönösszeg 10 és 15 millió forint között legyen és havonta legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen az adós banknál vezetett számlájára, melybe a bankon belüli saját átvezetések nem számítanak bele.

További feltétel, hogy a piaci hitel mellé CSOK Pluszt is fel kell vennie az igénylőnek: a két hitel együttes összegének legalább a 30 százalékát a CSOK Plusznak kell kitennie.

Kapcsolódó cikkeink:

Emellett elvárás, hogy az adós partner számlacsomaggal rendelkezzen, vagy ilyet nyisson a hiteligénylés során. Ez a kamatszint május 4-e előtt 6,18 százalék volt.

  •  A 15 éves és 20 éves futamidejű végig fix kamatozású fogyasztóbarát lakáshitelek kamata jelenleg évi 6,64 százalék. Ehhez feltétel, hogy a kölcsönösszeg 10 és 15 millió forint között legyen és havonta legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen az adós banknál vezetett számlájára, melybe a bankon belüli saját átvezetések nem számítanak bele. További feltétel, hogy a piaci hitel mellé CSOK Pluszt is fel kell vennie az igénylőnek: a két hitel együttes összegének legalább a 30 százalékát a CSOK Plusznak kell kitennie. Emellett elvárás, hogy az adós partner számlacsomaggal rendelkezzen, vagy ilyet nyisson a hiteligénylés során. Ez a kamatszint május 4-e előtt 6,34 százalék volt.
  • A 10 éves kamatperiódusú és 10 éves futamidejű végig fix kamatozású fogyasztóbarát lakáshitelek kamata jelenleg évi 6,28 százalék. Ehhez feltétel, hogy a kölcsönösszeg elérje legalább a 15 millió forintot és havonta legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen az adós banknál vezetett számlájára, melybe a bankon belüli saját átvezetések nem számítanak bele. További feltétel, hogy az adós kössön a banknál Generali csoportos hitelfedezeti biztosítást és azt folyamatos díjfizetéssel rendezze. Emellett elvárás, hogy az adós partner számlacsomaggal rendelkezzen, vagy ilyet nyisson a hiteligénylés során. Ez a kamatszint május 4-e előtt 5,98 százalék volt.
  • A 15 éves és a 20 éves futamidejű végig fix kamatozású fogyasztóbarát lakáshitelek kamata jelenleg évi 6,44 százalék. Ehhez feltétel, hogy a kölcsönösszeg elérje legalább a 15 millió forintot és havonta legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen az adós banknál vezetett számlájára, melybe a bankon belüli saját átvezetések nem számítanak bele. További feltétel, hogy az adós kössön a banknál Generali csoportos hitelfedezeti biztosítást és azt folyamatos díjfizetéssel rendezze. Emellett elvárás, hogy az adós partner számlacsomaggal rendelkezzen, vagy ilyet nyisson a hiteligénylés során. Ez a kamatszint május 4-e előtt 6,14 százalék volt.
  • A 10 éves kamatperiódusú és 10 éves futamidejű végig fix kamatozású fogyasztóbarát lakáshitelek kamata jelenleg évi 6,28 százalék. Ehhez feltétel, hogy a kölcsönösszeg 10 és 15 millió forint között legyen és havonta legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen az adós banknál vezetett számlájára, melybe a bankon belüli saját átvezetések nem számítanak bele. További feltétel, hogy a piaci hitel mellé CSOK Pluszt is fel kell vennie az igénylőnek: a két hitel együttes összegének legalább a 30 százalékát a CSOK Plusznak kell kitennie. További feltétel, hogy az adós kössön a banknál Generali csoportos hitelfedezeti biztosítást és azt folyamatos díjfizetéssel rendezze. Emellett elvárás, hogy az adós partner számlacsomaggal rendelkezzen, vagy ilyet nyisson a hiteligénylés során. Ez a kamatszint május 4-e előtt 5,98 százalék volt.
  • A 15 éves és 20 éves futamidejű végig fix kamatozású fogyasztóbarát lakáshitelek kamata jelenleg évi 6,44 százalék. Ehhez feltétel, hogy a kölcsönösszeg 10 és 15 millió forint között legyen és havonta legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen az adós banknál vezetett számlájára, melybe a bankon belüli saját átvezetések nem számítanak bele. További feltétel, hogy a piaci hitel mellé CSOK Pluszt is fel kell vennie az igénylőnek: a két hitel együttes összegének legalább a 30 százalékát a CSOK Plusznak kell kitennie. További feltétel, hogy az adós kössön a banknál Generali csoportos hitelfedezeti biztosítást és azt folyamatos díjfizetéssel rendezze. Emellett elvárás, hogy az adós partner számlacsomaggal rendelkezzen, vagy ilyet nyisson a hiteligénylés során. Ez a kamatszint május 4-e előtt 6,14 százalék volt.
  • A 10 éves kamatperiódusú, a 10 éves és a 20 éves futamidejű végig fix kamatozású fogyasztóbarát lakáshitelek kamata jelenleg évi 6,08 százalék. Ehhez feltétel, hogy a fogyasztóbarát piaci hitel mellé Otthon Start kölcsönt is igényeljen az adós. Továbbá havonta legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen az adós banknál vezetett számlájára, melybe a bankon belüli saját átvezetések nem számítanak bele. Ez nem módosult az új hirdetmény megjelenésével.
  • A 10 éves kamatperiódusú, a 10 éves és a 20 éves futamidejű végig fix kamatozású fogyasztóbarát lakáshitelek kamata jelenleg évi 5,88 százalék. Ehhez feltétel, hogy a fogyasztóbarát piaci hitel mellé Otthon Start kölcsönt is igényeljen az adós. Továbbá havonta legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen az adós banknál vezetett számlájára, melybe a bankon belüli saját átvezetések nem számítanak bele. Ráadásként még az adósnak kötnie kell a banknál Generali csoportos hitelfedezeti biztosítást és azt folyamatos díjfizetéssel kell rendeznie. Ez nem módosult az új hirdetmény megjelenésével.

Felmerülhet a kérdés, hogy ki felelhet meg a partner számlára vonatkozó előírásoknak. A bank hirdetménye alapján az alábbi csomagok felelnek meg ezen feltételnek: Partner Aktív Plusz, Partner Ikon Plusz Számlacsomag, Partner Aktív Zéró Csomag, Partner Aktív TOP Számlacsomag, VDCS TOP számlacsomag, UniCredit Partner Prestige számlacsomag, UniCredit Partner Uno Plusz számlacsomag, Partner Bónusz, Partner Plusz, Partner Bónusz Extra, Partner Plusz Extra számlacsomagok, UniCredit Partner Aktív és Partner Ikon számlacsomag, UniCredit Partner Uno számlacsomag, UniCredit Partner Aktív Pro és Partner Ikon Pro számlacsomag, UniCredit Partner Trendy Csomag, valamint Partner Aktív Nulla számlacsomag.

Kijelenthető, hogy a banknál elérhető alap konstrukciók kamata nem változott. Illetve az Otthon Start mellé igénylt piaci hitelekhez kapcsolódó kedvezményeken sem módosítottak. A partneri csomagokkal elérhető kamatok mértéke azonban 30 bázisponttal emelkedett. A további részletekért érdemes megnézni a bank hirdetményeit.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mennyivel emelkedik a kölcsönök törlesztőrészlete?

Fontos kihangsúlyozni, hogy a változás csak az új hiteligényléseket érinti. Azon lakáshitelek kamata nem fog módosulni, amelyeket még 2026.05.04-e előtt igényeltek, felvettek.

Az új érdeklődők egy része azonban 0,3 százalékponttal magasabb kamat mellett kaphat május 4-től piaci lakáshitelt, mint korábban. De mit is jelent ez a kamatemelkedés, a Bankmonitor szakértői hoztak erre egy példát.

Tegyük fel, hogy egy partner csomagra jogosult érdeklődő 20 millió forint lakáshitelt venne fel - 10 éves kamatperiódussal és 20 éves futamidővel - egy használt lakás megvásárlására. Az igénylő jövedelme nettó 700 ezer forint, melyet a banknál vezetett számlára érkeztetne. Hitelfedezeti biztosítást nem kötne a kölcsön mellé.

Jelenleg az adós ezt a hitelt az UniCredit Banktól évi 6,48 százalékos kamat mellett kapná meg, a havi törlesztőrészlet pedig 149 800 forint körül alakulna. Május 4. előtt ezt a hitelt az adós 6,18 százalékos kamat mellett is fel tudta volna venni, a törlesztőrészlet pedig 145 300 forint körül alakult volna. Vagyis havi szinten durván 3500 forintot, összességében a 20 év alatt 840 ezer forint plusz kiadást jelent a kamatemelés.

A támogatott hiteleket a változás nem érinti

Természetesen a támogatott kölcsönök – így az Otthon Start és a CSOK Plusz - kamata nem emelkedhet a jogszabályban rögzített színt, azaz évi 3 százalék fölé. Az UniCredit Bank ráadásul az Otthon Start esetében még az előírt plafon alatti kamatot is kínál, náluk ugyanis évi 2,80 százalékos kamat mellett elérhető a kérdéses támogatott hitel. Ezt a kedvezményes kamatszintet a bank továbbra is fenntartja, ez az első lakásszerzők számára kifejezetten jó hír. Ráadásul akkor sincs baj, ha az Otthon Start mellé piaci hitelre is szükség lenne, az ilyen együttes igényléseknél ugyanis a piaci hitelt továbbra is kedvező kamat mellett lehet igényelni.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #lakáshitel #lakásvásárlás #bank #kamat #hitelek #csok plusz #unicredit bank #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:04
15:43
15:31
15:19
15:10
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Portfolio Checklist
2026. május 1. 09:45
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában  
MEDIA1  |  2026. május 4. 15:23
Nem állunk kapcsolatban Nyasinellával - Álhírt terjeszt a HírTV és az Origo a Szivárvány TV-ről
A Fidesz-közeli HírTV és az Origo azt állította, hogy egy, a TISZA Párthoz közelálló homoszexuális a...
Holdblog  |  2026. május 4. 11:18
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de font...
Összkép  |  2026. május 2. 17:26
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 1. 17:09
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc....
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 4.
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
2026. május 4.
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
2026. május 4.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
NAPTÁR
Tovább
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2
3 hete
Ráfázhatnak a magyar lakástulajdonosok: jön a fordulat, rengetegen inthetnek búcsút a busás profitnak
3
2 hete
Több mint tízmillió forintot buknak a magyar családok a lakáshiteleken: kiderült, miért fizetnek töredékannyit a szomszédok
4
2 hete
Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar pénzzel: napokon belül bűvös határt léphet át a forint
5
3 hónapja
Küszöbön az újabb hitelvészhelyzet? Rekordszinten a háztartások adóssága: már Magyarországon vannak jelek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 16:04
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 15:00
Leálltak a nagyösszegű utalások Magyarországon: késhetnek a fizetések, az összes bank érintett
Agrárszektor  |  2026. május 4. 15:31
Kiderült az igazság a magyar boltokban kapható UHT tejekről: ezt nem sokan tudják
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm