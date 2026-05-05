Megtört egy évek óta tartó tendencia a hazai munkaerőpiacon.
Varga Mihály: jelentősen megugrottak az inflációs kockázatok, az új kormány gazdaságpolitikája kiemelt jelentőségű lesz
A magyar bankrendszer stabil tőkehelyzete lehetővé tenné a jelenlegi hitelállomány megduplázását. A vállalati hitelezés fellendítéséhez azonban általános intézkedések helyett célzott, ágazati programokra van szükség. A globális gazdasági és geopolitikai bizonytalanságok ellenére a pénzügyi szektor erős. A magas hazai költségek miatt megjelenő digitális kihívók pedig egyre nagyobb versenyre és innovációra ösztönzik a pénzintézeteket - számolt be a Portfolio.
A hazai bankok helyzete, stabilitása és jövedelmezősége olyan kedvező, hogy nincs szükség a jegybank közvetlen hitelezési beavatkozására. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján tartott előadásában kiemelte a szektorban rejlő potenciált. Megfelelő gazdaságpolitikai és külső feltételek mellett a bankrendszer akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lenne. Ez a jelenlegi állomány duplázását jelentené.
Ezt a stabilitást ugyanakkor egy rendkívül törékeny világgazdasági környezetben sikerült elérni. A háborús konfliktusok, a magas energia- és nyersanyagárak, valamint a geopolitikai feszültségek jelentős terhet rónak a gazdaságra. Ezt a helyzetet tovább rontja az európai gazdasági növekedés lemaradása az amerikai és kínai piacokhoz képest. Különösen az erőforrásokban szegényebb, nyitott gazdaságú országok – így Magyarország – számára jelentenek komoly inflációs kockázatot az elhúzódó közel-keleti feszültségek és az energiapiaci áringadozások.
Bár az elmúlt évben a kedvező külső környezet hatására megindult a dezinfláció, ezt a folyamatot a nemzetközi konfliktusok lelassították. Az erős forint és a szabályozott hazai üzemanyagárak mérséklik a negatív hatásokat. Az árak jövőbeli alakulását azonban a geopolitikai helyzet mellett a felálló új kormány gazdaságpolitikai lépései is érdemben befolyásolják majd.
A bankrendszer hatékonyságának és a hitelezésnek a növelésére bőven van tér. A hazai magánszektor hitelpenetrációja ugyanis a GDP mindössze 30 százalékát teszi ki, ami jócskán elmarad a régiós és az uniós átlagtól. A lakosság a 2008-as devizahitel-válság emléke miatt továbbra is óvatos. Ennek következtében a háztartási hitelállomány harmadát már a támogatott hitelprogramok adják.
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?
A vállalati szektorban is jól látható kettősség uralkodik. A kedvezményes hitelkonstrukciókat nagyrészt ugyanazok a cégek veszik igénybe, miközben mintegy harmincezer hazai vállalat évek óta nem él a banki finanszírozás lehetőségével. Ezen alulhitelezett vállalati kör bevonásához és a hitelezés beindításához elengedhetetlenek a célzott, ágazati szintű programok.
A hitelfelvételi kedvet és a mindennapi pénzügyi műveleteket egyaránt nehezíti, hogy 2008 óta a hazai banki költségek a háromszorosukra nőttek. Ez elsősorban a tranzakciós illetékeknek és az inflációkövető díjemeléseknek tudható be. A magas pénzforgalmi terhek versenyhátrányt okoznak a magyar fogyasztóknak. Ugyanakkor éppen ez a magas költségszint tette vonzóvá a hazai piacot a nemzetközi fintech szolgáltatók, például a Revolut vagy a Wise számára. Az új szereplők által generált piaci verseny egyértelműen pozitív hatással van a szektorra. Csökkentek a devizakonverziós költségek, és megjelent az olcsóbb vagy teljesen ingyenes számlavezetés lehetősége. Erre válaszul a hazai hitelintézetek is felgyorsították saját mobilalkalmazásaik fejlesztését, valamint az online számlanyitás kiterjesztését.
