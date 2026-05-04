Váratlan fordulat a hazai lakáspiacon: hiába a lassulás, egyetlen adat elárulja a meglepő igazságot

Áprilisban némileg lassult a hazai lakáspiaci forgalom a kora tavaszi lendülethez képest, a jelzáloghitelezés azonban továbbra is kiemelkedő számokat produkál.

A Duna House legfrissebb adatai alapján a hónap során valamivel kevesebb mint tízezer ingatlan cserélt gazdát. Mindeközben a felvett lakáshitelek összege elérte a 240 milliárd forintot, ami éves szinten 79 százalékos bővülést jelent.

Az ingatlanpiac az év elején még viszonylag csendesen, 7500 körüli tranzakciószámmal indult. Ezt februárban és márciusban gyors fellendülés követte. A március a 11 700 körüli adásvétellel már az előző esztendő csúcsértékeit súrolta. Ehhez képest az április visszafogottabb eredményt hozott.

A becsült 9815 tranzakció mintegy 15 százalékkal marad el a márciusi csúcstól. Emellett enyhe csökkenést mutat a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is. A piac alapvetően stabil, közepes forgalmat jelez. Az év hátralévő részében a korábbi évek tapasztalatai alapján további szezonális ingadozások várhatók.

Ezzel párhuzamosan a hitelezési kedv töretlen maradt. A lakáscélú jelzáloghitelek új szerződéses összege áprilisban 240 milliárd forintot tett ki. Ez az érték hajszálpontosan megegyezik a márciusi volumennel. A hitelpiac valós dinamikáját azonban az éves összevetés mutatja meg igazán. A tavaly áprilisi adatokhoz képest az újonnan kihelyezett hitelek összege több mint 79 százalékkal ugrott meg. Ez rendkívül erős hitelfelvételi aktivitást jelez.