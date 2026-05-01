Pénzeső hullhat a magyarokra, ha bevezetik az eurót: ez az a befektetés, ami hamarosan aranyat érhet

A lakossági befektetők körében jelenleg egyértelműen a FixMÁP a legnépszerűbb állampapír. Ez a konstrukció öt év alatt biztos, közel 40 százalékos hozamot kínál. A politikai térben megjelent euróbevezetési ígéretek miatt azonban a hosszú lejáratú államkötvényekkel a bátrabb befektetők még ennél is többet nyerhetnek a várható árfolyam-emelkedésen - írja a Forbes.

A hazai megtakarítók hónapok óta kitartanak a FixMÁP mellett, ami a jelenlegi inflációs környezetben racionális döntésnek tűnik. Az évi fix 7 százalékos kamat komoly reálhozamot biztosít. Ha a befektetők a futamidő végéig megtartják a papírt, az kockázat- és adómentesen garantálja a közel 40 százalékos nyereséget. Bár a megújult MÁP Plusz a lépcsőzetesen növekvő kamataival a futamidő végére nagyságrendileg ugyanezt a hozamot termeli ki, a befektetők láthatóan jobban kedvelik a FixMÁP egyszerűbb kiszámíthatóságát.

Ezzel párhuzamosan a korábbi slágertermék, az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) a pénzromlás drasztikus lassulásával elvesztette versenyképességét. A befektetők elfordultak tőle, így az állománya is folyamatosan csökken. Hasonló sorsra jutott a változó kamatozású Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) is, amelynek kockázatait a jelenlegi kínálat mellett kevesen vállalják. A rövid távban gondolkodók körében ugyanakkor továbbra is stabilan tartja magát a postákon kapható, egy- és kétéves futamidejű Kincstári Takarékjegy.

Bár a lakossági állampapírok kényelmes és biztos megoldást jelentenek, a kötvények másodpiacán most komoly lehetőségek adódhatnak azok számára, akik hajlandóak nagyobb kockázatot vállalni. A politikai palettán, különösen a Tisza Párt részéről felerősödött euróbevezetési szándék kifejezetten vonzóbbá teheti a magyar kötvényeket a hazai és a nemzetközi befektetők szemében egyaránt.

Ha a megnövekedett kereslet hatására a hosszú lejáratú állampapírok piaci hozama középtávon a 3,5-4 százalék körüli sávba csökken, az a papírok árfolyamának drasztikus emelkedését vonja maga után. Szakértői becslések szerint a 10, 15 és 25 éves államkötvények esetében ez akár további 15-30 százalékos árfolyam-emelkedési potenciált is jelenthet.

Akik időben lépnek, egy esetleges eladás során nemcsak a kamatokat, hanem ezt a jelentős árfolyamnyereséget is zsebre tehetik. Fontos azonban az óvatosság. A hosszú lejáratú kötvények árfolyama az elmúlt hetekben már jelentősen emelkedett, így a várható hozamokat és kockázatokat ennek tudatában érdemes mérlegelni.