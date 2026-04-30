Jön a banki drágulás: az OTP júliustól emeli a díjakat, de nem mindenki fog rosszul járni
Június 30-án jár le a bankokra vonatkozó díjstop, így az OTP Bank is módosítja az árait. A pénzintézet az inflációnál alacsonyabb, 3,6 százalékos emelést hajt végre a lakossági számlavezetési díjak esetében. Ez a legtöbb ügyfélnek havi száz forintnál is kisebb többletköltséget jelent, amelyet a bank számos új, ingyenes szolgáltatással és célzott kedvezménnyel kompenzál, írta meg a Portfolio.
Bár a jogszabályok lehetővé tennék a teljes inflációkövető díjkorrekciót, az OTP Bank csak szelektíven módosítja a díjait. A lakáshitelek és a személyi kölcsönök költségeit például változatlanul hagyja. A júliusban életbe lépő változások elsősorban a mindennapi bankolást érintik. Az emelés mértékét azonban ellensúlyozzák a kiterjesztett díjmentes szolgáltatások. Ezekkel a pénzintézet a tudatosabb, digitális számlahasználatot igyekszik ösztönözni.
A több millió lakossági ügyfelet érintő kedvezmények részeként az OTP Junior számlával rendelkezőknél véglegesítik és automatikussá teszik a havi 100 ezer forintig ingyenes elektronikus átutalást. Az online vásárlások biztonságát segítve a bank teljesen elengedi a webkártyák havi és éves díját. Emellett a virtuális kártyák éves díja is megszűnik.
Jelentős könnyítést kapnak a devizaszámlát használó ügyfelek, mivel megszűnik a devizaszámlák vezetési díja. Ezen felül a hozzájuk tartozó bankkártyák kibocsátási és első éves díját is elengedik. Emellett a legtöbb lakossági számlacsomaghoz elérhetővé válik az Árfolyam+ szolgáltatás. Ez havi 600 ezer forintos határig díjmentes, középárfolyamon történő devizaváltást biztosít az átutalásoknál és a betétikártyával történő vásárlásoknál.
A felnőtt ügyfelek a számlacsomagjuktól függően továbbra is jelentős díjmentes átutalási keretekkel számolhatnak. A Net és Tempó csomagoknál havi 500 ezer, a Standardnál 100 ezer, míg a Prémium Next kategóriában havi egymillió forintig marad díjmentes az elektronikus átutalás.
