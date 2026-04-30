2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1.Az OTP Bank fiókja a Ferenc körúton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos
Hitel

Jön a banki drágulás: az OTP júliustól emeli a díjakat, de nem mindenki fog rosszul járni

Pénzcentrum
2026. április 30. 15:07

Június 30-án jár le a bankokra vonatkozó díjstop, így az OTP Bank is módosítja az árait. A pénzintézet az inflációnál alacsonyabb, 3,6 százalékos emelést hajt végre a lakossági számlavezetési díjak esetében. Ez a legtöbb ügyfélnek havi száz forintnál is kisebb többletköltséget jelent, amelyet a bank számos új, ingyenes szolgáltatással és célzott kedvezménnyel kompenzál, írta meg a Portfolio.

Bár a jogszabályok lehetővé tennék a teljes inflációkövető díjkorrekciót, az OTP Bank csak szelektíven módosítja a díjait. A lakáshitelek és a személyi kölcsönök költségeit például változatlanul hagyja. A júliusban életbe lépő változások elsősorban a mindennapi bankolást érintik. Az emelés mértékét azonban ellensúlyozzák a kiterjesztett díjmentes szolgáltatások. Ezekkel a pénzintézet a tudatosabb, digitális számlahasználatot igyekszik ösztönözni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A több millió lakossági ügyfelet érintő kedvezmények részeként az OTP Junior számlával rendelkezőknél véglegesítik és automatikussá teszik a havi 100 ezer forintig ingyenes elektronikus átutalást. Az online vásárlások biztonságát segítve a bank teljesen elengedi a webkártyák havi és éves díját. Emellett a virtuális kártyák éves díja is megszűnik.

Kapcsolódó cikkeink:

Jelentős könnyítést kapnak a devizaszámlát használó ügyfelek, mivel megszűnik a devizaszámlák vezetési díja. Ezen felül a hozzájuk tartozó bankkártyák kibocsátási és első éves díját is elengedik. Emellett a legtöbb lakossági számlacsomaghoz elérhetővé válik az Árfolyam+ szolgáltatás. Ez havi 600 ezer forintos határig díjmentes, középárfolyamon történő devizaváltást biztosít az átutalásoknál és a betétikártyával történő vásárlásoknál.

A felnőtt ügyfelek a számlacsomagjuktól függően továbbra is jelentős díjmentes átutalási keretekkel számolhatnak. A Net és Tempó csomagoknál havi 500 ezer, a Standardnál 100 ezer, míg a Prémium Next kategóriában havi egymillió forintig marad díjmentes az elektronikus átutalás.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#hitel #számla #bank #átutalás #infláció #díjemelés #díj #bankok #otp bank #online bankolás #lakossági pénzügyek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árrés
a kereskedelmi áruknál a beszerzési és a fogyasztói ár különbözete.

Több kisokos

