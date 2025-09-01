Itt az első fecske: ezeknél a bankoknál 3% alatt is fel lehet venni az Otthon Startot

A CIB Banknál 3% alatti kamaton elérhető az új támogatott hitel, ráadásul még jóváírást is kaphatnak azok, akik ezt a pénzintézetet választják - közölte a Bankmonitor.

A CIB Banknál is elérhető már szeptember elsejétől az Otthon Start hitel. A kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, míg a futamidő 5-25 év között alakulhat. A kamat a futamidő végéig fix, 2,95%, a THM értéke a hirdetmény alapján az egyösszegben folyósított kölcsönök esetében 3,04%. Az ügyfélminősítés díja alapesetben 30 ezer Ft lenne, de ezt jelenleg elengedi a bank.

A pénzintézet tehát a jogszabályi határ, évi 3 százalékos kamatszintnél kedvezőbb feltételek mellett nyújtja a kérdéses hitelt. Ez azt jelenti, hogy 50 millió Ft kölcsönre 25 éves futamidő mellett a CIB Bank kalkulátora alapján havi 236 871 Ft törlesztőrészletet jelent. Ez durván 300 forint megtakarítást jelent havonta a normál 3 százalékos kamatszinthez képest.

200 ezer Ft jóváírás az igénylőknek

Kapcsolódik még más kedvezmény is a kérdéses kölcsönhöz. A pénzintézet ugyanis 200 ezer Ft jóváírást kínál az igénylőknek abban az esetben, ha a támogatott hitel kérelmét 2025.09.01 és 2025.10.31 között hiánytalanul benyújtják és a kölcsön folyósítására az év végéig sor kerül. (Szakaszos folyósítású kölcsön esetén az első részlet folyósításának kell eddig megtörténnie. Ilyenek jellemzően az építési hitelek.)

A bank elengedi az ügyfélminősítés díját, emellett átvállalja az értékbecslés, a földhivatali ügyintézés (jelzálogjog bejegyzés), valamint a Takarnet lekérdezés díját is. (Ez utóbbi a hitel befogadásához, folyósításához szükséges tulajdoni lap, térképmásolat lekérdezését takarja.)

A bank a jóváírást, illetve ezen elengedett, átvállalt díjakat utólag beszedi, amennyiben a kölcsön felvételét követő 3 éven belül teljes egészében előtörleszti a hitelt az igénylő.

A pénzintézet a 2025.12.31-ig hiánytalanul benyújtott kérelmek esetében a CIB ECO és CIB ECO Plusz bankszámla számlavezetési díját 0 Ft-ban rögzíti a kölcsön fennállásának idejére. Ráadásul az év végéig befogadott hitelek esetében a részbeni, teljes előtörlesztés díja is maximálva lenne 150 ezer Ft-ban - a díj alapesetben az előtörlesztett összeg 1%-a lenne. Vagyis 30 millió Ft előtörlesztése esetén az előtörlesztési díj 150 ezer Ft lenne 300 ezer Ft helyett.

Azok is jól járnak, akik piaci hitelt is igényelnek az Otthon Start kölcsön mellé. A „kamatkedvezmény DUO” akció keretébren egy 10 évig fix kamatozású piaci kölcsön kamata 5,85% lenne. Ennek feltételei az alábbiak:

Otthon Start hitelt is igényel az érdeklődő.

A piaci kölcsön összege nem haladja meg az azonos célra felvett Otthon Start hitel összegét.

Az igénylő vállalja legalább havi 600 ezer Ft jóváírását a kölcsönhöz kapcsolódó banknál vezetett számlára. (Nem megfelelő a készpénz befizetés és az adott banknál vezetett saját számlák közötti átvezetés.)

Ez a kamatszint bizonyos feltételekkel egyébként a CSOK Plusz mellé igényelt piaci hiteleknél is elérhető.

De nem csak a CIB, hanem a Gránit Bank is 3 százalék alatti kamattal csábítja az ügyfeleket. Mint írják, a 2,85 százalékos kamattal és 200 ezer forint összegű jóváírással, továbbá díjelengedésekkel, valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel igényelhető az Otthon Start lakáshitel a Gránit Banknál.

A Gránit Bank az általa nyújtott összes lakossági hitel – így az Otthon Start esetében is - biztosítja az igénylések online befogadását, csak a szerződéskötéshez kell személyesen megjelenni. A bank várakozásai szerint a következő egy évben szektorszinten a lakáshiteligénylések akár 40-50%-a is Otthon Start konstrukció keretében történhet.

Kutatás az Otthon Start hitelről

Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket.