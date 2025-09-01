2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
Kommunizmusban épült külvárosi negyed. Poszt-szovjet beton lakás blokkok
Hitel

Itt az első fecske: ezeknél a bankoknál 3% alatt is fel lehet venni az Otthon Startot

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 07:58

A CIB Banknál 3% alatti kamaton elérhető az új támogatott hitel, ráadásul még jóváírást is kaphatnak azok, akik ezt a pénzintézetet választják - közölte a Bankmonitor.

A CIB Banknál is elérhető már szeptember elsejétől az Otthon Start hitel. A kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, míg a futamidő 5-25 év között alakulhat. A kamat a futamidő végéig fix, 2,95%, a THM értéke a hirdetmény alapján az egyösszegben folyósított kölcsönök esetében 3,04%. Az ügyfélminősítés díja alapesetben 30 ezer Ft lenne, de ezt jelenleg elengedi a bank.

A pénzintézet tehát a jogszabályi határ, évi 3 százalékos kamatszintnél kedvezőbb feltételek mellett nyújtja a kérdéses hitelt. Ez azt jelenti, hogy 50 millió Ft kölcsönre 25 éves futamidő mellett a CIB Bank kalkulátora alapján havi 236 871 Ft törlesztőrészletet jelent. Ez durván 300 forint megtakarítást jelent havonta a normál 3 százalékos kamatszinthez képest.

Kapcsolódó cikkeink:

200 ezer Ft jóváírás az igénylőknek

Kapcsolódik még más kedvezmény is a kérdéses kölcsönhöz. A pénzintézet ugyanis 200 ezer Ft jóváírást kínál az igénylőknek abban az esetben, ha a támogatott hitel kérelmét 2025.09.01 és 2025.10.31 között hiánytalanul benyújtják és a kölcsön folyósítására az év végéig sor kerül. (Szakaszos folyósítású kölcsön esetén az első részlet folyósításának kell eddig megtörténnie. Ilyenek jellemzően az építési hitelek.)

A bank elengedi az ügyfélminősítés díját, emellett átvállalja az értékbecslés, a földhivatali ügyintézés (jelzálogjog bejegyzés), valamint a Takarnet lekérdezés díját is. (Ez utóbbi a hitel befogadásához, folyósításához szükséges tulajdoni lap, térképmásolat lekérdezését takarja.)

A bank a jóváírást, illetve ezen elengedett, átvállalt díjakat utólag beszedi, amennyiben a kölcsön felvételét követő 3 éven belül teljes egészében előtörleszti a hitelt az igénylő.

A pénzintézet a 2025.12.31-ig hiánytalanul benyújtott kérelmek esetében a CIB ECO és CIB ECO Plusz bankszámla számlavezetési díját 0 Ft-ban rögzíti a kölcsön fennállásának idejére. Ráadásul az év végéig befogadott hitelek esetében a részbeni, teljes előtörlesztés díja is maximálva lenne 150 ezer Ft-ban - a díj alapesetben az előtörlesztett összeg 1%-a lenne. Vagyis 30 millió Ft előtörlesztése esetén az előtörlesztési díj 150 ezer Ft lenne 300 ezer Ft helyett.

Még el sem indult, máris szavaztak az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült
EZ IS ÉRDEKELHET
Még el sem indult, máris szavaztak az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!

Azok is jól járnak, akik piaci hitelt is igényelnek az Otthon Start kölcsön mellé. A „kamatkedvezmény DUO” akció keretébren egy 10 évig fix kamatozású piaci kölcsön kamata 5,85% lenne. Ennek feltételei az alábbiak:

  • Otthon Start hitelt is igényel az érdeklődő.
  • A piaci kölcsön összege nem haladja meg az azonos célra felvett Otthon Start hitel összegét.
  • Az igénylő vállalja legalább havi 600 ezer Ft jóváírását a kölcsönhöz kapcsolódó banknál vezetett számlára. (Nem megfelelő a készpénz befizetés és az adott banknál vezetett saját számlák közötti átvezetés.)

Ez a kamatszint bizonyos feltételekkel egyébként a CSOK Plusz mellé igényelt piaci hiteleknél is elérhető.

De nem csak a CIB, hanem a Gránit Bank is 3 százalék alatti kamattal csábítja az ügyfeleket. Mint írják, a 2,85 százalékos kamattal és 200 ezer forint összegű jóváírással, továbbá díjelengedésekkel, valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel igényelhető az Otthon Start lakáshitel a Gránit Banknál. 

A Gránit Bank az általa nyújtott összes lakossági hitel – így az Otthon Start esetében is - biztosítja az igénylések online befogadását, csak a szerződéskötéshez kell személyesen megjelenni. A bank várakozásai szerint a következő egy évben szektorszinten a lakáshiteligénylések akár 40-50%-a is Otthon Start konstrukció keretében történhet.

 

Kutatás az Otthon Start hitelről

Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #lakáshitel #bank #kölcsön #cib #otthonteremtés #futamidő #hitelek #támogatott hitelek #otthon start

PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 29. 16:55
Szintet lépett az ukrán hadiipar: Fordulatot hozhat a Flamingo rakéta?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Bankmonitor  |  2025. szeptember 1. 06:42
3% alatti kamattal érkezik a Gránit Bank Otthon Start hitele
Jelentős kamatkedvezmény, komoly jóváírás és díjelengedés jellemzi a Gránit Banknál szeptember elsej...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 31. 16:24
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreen...
Holdblog  |  2025. augusztus 31. 11:15
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta...
iO Charts  |  2025. augusztus 31. 11:01
A Kering részvény elemzése (PPRUY) - Nem fogy a Gucci
A Kering részvény (PPRUY) alapadatai, áttekintés Kering (PPRUY) egy francia luxuscikkeket gyártó és...
