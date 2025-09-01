Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Itt az első fecske: ezeknél a bankoknál 3% alatt is fel lehet venni az Otthon Startot
A CIB Banknál 3% alatti kamaton elérhető az új támogatott hitel, ráadásul még jóváírást is kaphatnak azok, akik ezt a pénzintézetet választják - közölte a Bankmonitor.
A CIB Banknál is elérhető már szeptember elsejétől az Otthon Start hitel. A kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, míg a futamidő 5-25 év között alakulhat. A kamat a futamidő végéig fix, 2,95%, a THM értéke a hirdetmény alapján az egyösszegben folyósított kölcsönök esetében 3,04%. Az ügyfélminősítés díja alapesetben 30 ezer Ft lenne, de ezt jelenleg elengedi a bank.
A pénzintézet tehát a jogszabályi határ, évi 3 százalékos kamatszintnél kedvezőbb feltételek mellett nyújtja a kérdéses hitelt. Ez azt jelenti, hogy 50 millió Ft kölcsönre 25 éves futamidő mellett a CIB Bank kalkulátora alapján havi 236 871 Ft törlesztőrészletet jelent. Ez durván 300 forint megtakarítást jelent havonta a normál 3 százalékos kamatszinthez képest.
200 ezer Ft jóváírás az igénylőknek
Kapcsolódik még más kedvezmény is a kérdéses kölcsönhöz. A pénzintézet ugyanis 200 ezer Ft jóváírást kínál az igénylőknek abban az esetben, ha a támogatott hitel kérelmét 2025.09.01 és 2025.10.31 között hiánytalanul benyújtják és a kölcsön folyósítására az év végéig sor kerül. (Szakaszos folyósítású kölcsön esetén az első részlet folyósításának kell eddig megtörténnie. Ilyenek jellemzően az építési hitelek.)
A bank elengedi az ügyfélminősítés díját, emellett átvállalja az értékbecslés, a földhivatali ügyintézés (jelzálogjog bejegyzés), valamint a Takarnet lekérdezés díját is. (Ez utóbbi a hitel befogadásához, folyósításához szükséges tulajdoni lap, térképmásolat lekérdezését takarja.)
A bank a jóváírást, illetve ezen elengedett, átvállalt díjakat utólag beszedi, amennyiben a kölcsön felvételét követő 3 éven belül teljes egészében előtörleszti a hitelt az igénylő.
A pénzintézet a 2025.12.31-ig hiánytalanul benyújtott kérelmek esetében a CIB ECO és CIB ECO Plusz bankszámla számlavezetési díját 0 Ft-ban rögzíti a kölcsön fennállásának idejére. Ráadásul az év végéig befogadott hitelek esetében a részbeni, teljes előtörlesztés díja is maximálva lenne 150 ezer Ft-ban - a díj alapesetben az előtörlesztett összeg 1%-a lenne. Vagyis 30 millió Ft előtörlesztése esetén az előtörlesztési díj 150 ezer Ft lenne 300 ezer Ft helyett.
Azok is jól járnak, akik piaci hitelt is igényelnek az Otthon Start kölcsön mellé. A „kamatkedvezmény DUO” akció keretébren egy 10 évig fix kamatozású piaci kölcsön kamata 5,85% lenne. Ennek feltételei az alábbiak:
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- Otthon Start hitelt is igényel az érdeklődő.
- A piaci kölcsön összege nem haladja meg az azonos célra felvett Otthon Start hitel összegét.
- Az igénylő vállalja legalább havi 600 ezer Ft jóváírását a kölcsönhöz kapcsolódó banknál vezetett számlára. (Nem megfelelő a készpénz befizetés és az adott banknál vezetett saját számlák közötti átvezetés.)
Ez a kamatszint bizonyos feltételekkel egyébként a CSOK Plusz mellé igényelt piaci hiteleknél is elérhető.
De nem csak a CIB, hanem a Gránit Bank is 3 százalék alatti kamattal csábítja az ügyfeleket. Mint írják, a 2,85 százalékos kamattal és 200 ezer forint összegű jóváírással, továbbá díjelengedésekkel, valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel igényelhető az Otthon Start lakáshitel a Gránit Banknál.
A Gránit Bank az általa nyújtott összes lakossági hitel – így az Otthon Start esetében is - biztosítja az igénylések online befogadását, csak a szerződéskötéshez kell személyesen megjelenni. A bank várakozásai szerint a következő egy évben szektorszinten a lakáshiteligénylések akár 40-50%-a is Otthon Start konstrukció keretében történhet.
Kutatás az Otthon Start hitelről
Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket.
A bankok várakozásai szerint akár 170-240 milliárd forintra is emelkedhet a korábbi 140-150 milliárdos szintről a havi lakáshitelkihelyezés.
Bár a támogatást csak szeptember elejétől lehet igénybe venni, már most fokozott érdeklődés látszik a vásárlók részéről, ősszel pedig ez csak tovább erősödik.
Számos fiatal iskolakezdéskor kapja kézhez első saját bankkártyáját, és kezdi el önállóan kezelni a pénzét
Az elmúlt hónapokban soha nem látott mértékben robbant be a digitális forradalom a személyi kölcsönök piacára.
Szeptember elsejétől indul az Otthon Start Program, de a végleges rendelet már ma módosította a feltételeket. A témában felmérést indított a Pénzcentrum és a Bankmonitor.
A szocho-csökkentés hatását a minimálbéremelés hatásával együttesen kell vizsgálni.
Nagy a bizonytalanság az Otthon Start program kapcsán: vajon ki és mennyiért vehet majd vele lakást?
A végleges részletszabályok egyelőre nem ismertek, de a döntés mindenképpen élénkítheti az újlakás-piacot.
Soha nem látott ütemben nő a személyi hitelek piaca: nagyobb összegeket vesznek fel, mint valaha.
A DÁP-azonosítás bevezetése a netbanki csatornákon fontos mérföldkő az MBH Bank digitális fejlesztéseinek sorában.
A tervek szerint ősztől indulnak az első turisztikai hitelprogramok, amelyekre a Tourinform irodák hálózatán keresztül lehet majd jelentkezni.
Az Otthon Start Program 3%-os támogatott hitelének bejelentését követően, egyetlen hónap alatt megtízszereződött a lakáshitelek iránti kereslet.
Nesze neked, Otthon Start: brutális áremelkedés elé nézhetünk, így is luxus lehet lakást venni Magyarországon
Alapvető közgazdasági összefüggés, hogy a több pénz ugyanannyi áru mellett csak áremelkedéshez vezet - írja cikkében Kutasi Gábor.
A "vásárolj most, fizess később" típusú konstrukciók egyre nagyobb teret nyernek a világon, sőt a magyar online kereskedelemben is.
Megjelent az Otthon Start program végleges rendelete, amely több ponton is eltér az eredeti tervezettől.
A kormány módosítja a családtámogatási rendeleteket, hogy azok összhangban legyenek a szeptember 1-jén induló Otthon Start Programmal.
Mától tudnak előregisztrálni az ügyfelek az Otthon Start Lakáshitelre az egyik nagybanknál az érdeklődők.
Új kúriai határozat a devizahitelesek ügyében: csak a fogyasztó kérésére tartható érvényben az érvénytelen szerződés.
A 3 százalékos kamatú Otthon Start Programot egyedülálló lehetőségként emlegetik, de számos európai országban hasonló vagy még kedvezőbb feltételekkel érhetők el piaci lakáshitelek.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!