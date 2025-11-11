2025. november 11. kedd Márton
Reading, Egyesült Királyság - 2021. július 5: A brit High Street Bankok leállítják a számlatulajdonosok vásárlását a kriptovalutákkal kapcsolatos tranzakciók használatával vagy feldolgozásával, mivel a hagyományos bankszektor háborút
Hitel

Bankszövetség: a bankadó emelése fékezi az egész magyar gazdaságot, rontja hazánk megítélését

Pénzcentrum
2025. november 11. 15:33

A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt, hiszen a pénzügyi közvetítőrendszer eddigi súlyos túladóztatásának következményei világosan látszanak Magyarország kedvezőtlen gazdasági mutatóin.

A Magyar Bankszövetség az úgynevezett extraprofitadó 2022-es, eredetileg két évre tervezett bevezetésekor is jelezte, hogy az intézkedés nem csak a bankok eredményességét rombolja, de jelentősen rontja a teljes magyar gazdaság helyzetét és kilátásait. Az intézkedés bevezetésekor 18%-os irányadó kamatszint mostanra 6,5%-os szintre csökkent, ezzel az extraadó indokoltsága is megszűnt, ezért azt nem megemelni, hanem kivezetni kellene.

A bankokra kivetett extraprofit-adó megemelésérről ma reggel írtunk, miután Nagy Márton egy háttérbeszélgetésen megerősítette ennek tényét. A cikket ide kattintva olvashatod el újra: 

Keményen üzent a bankoknak Nagy Márton: készülhet a magyar lakosság, nagy változás jön
EZ IS ÉRDEKELHET
Keményen üzent a bankoknak Nagy Márton: készülhet a magyar lakosság, nagy változás jön
Több hazai pénzintézet az Alkotmánybíróságon támadta meg az ATM-törvényt, amely minden településen kötelező bankautomata-telepítést ír elő.

A hazai bankok több alkalommal kifejtették, hogy a többszáz milliárd forintnyi hagyományos adó felett kirótt extra teher mélyen és károsan avatkozik be a pénzügyi közvetítőrendszer piaci folyamataiba, ezáltal nem csak a szektor hatékonyságát és nemzetközi versenyképességét rontja, de aláássa a magyar gazdaságba vetett befektetői bizalmat is.

A bankokra vonatkozó adó- és szabályozórendszer és gyakori változtatásai közvetlen okként magyarázzák az elmúlt évek kedvezőtlen gazdasági tendenciáit, beleértve a beruházások alacsony szintjét, a tartósan magas inflációt és a növekedés elmaradását.

A magyarországi bankok már 2025-ben is a hagyományos adókon kívül 842 milliárd forintot fizetnek az államkasszába különadó, extraprofitadó és tranzakciós illeték formájában a költségvetési előirányzat szerint, és ez az összeg nem tartalmazza a többször meghosszabbított kamatstop, az ATM telepítési kötelezettség és a tervek szerint jelentősen emelkedő ingyenes készpénzfelvételi limit további több tízmilliárdos hatását.

A Magyar Bankszövetség hangsúlyozza, hogy a gazdasági növekedés serkentése egyetemes érdek, ehhez szükséges a hitelállomány növelése, ezért is vesznek részt a hazai bankok az állami támogatott programok lebonyolításában.

A most tervezett intézkedés azonban ellentétes a hazai gazdasági szereplők és a lakosság érdekeivel, rontja az ország megítélését, emellett újabb indokolatlan előnyben részesíti a Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást nyújtókat, ezért a Bankszövetség határozottan ellenzi azt - zárul a közlemény.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #befektetés #tranzakciós illeték #kamat #adó #bankadó #bankszövetség #költségvetés #gazdaság #adóemelés #bankok #nagy márton

