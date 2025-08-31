Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a lakásfejlesztők számára nyújt tájékoztatást az elsőlakás-vásárlók igényeit célzó beruházásokkal kapcsolatban.
Befutott a nagy Otthon Start ígéret: lesz Budapesten új lakás 1,5 millió forintos négyzetméteráron!?
Az Otthon Start program, a hétfőtől igényelhető fix 3 százalékos lakáshitel az építőipari beruházásokra, az ágazat foglalkoztatási mutatóira is pozitív hatást gyakorol majd - mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Az Otthon Start program várható hatásaival kapcsolatban elemzők is megosztják majd szakmai véleményüket a szeptember 17-i REA SUMMIT 2025 konferencián - részletek, jelentkezés ITT!
Koji László szerint a program hatására élénkülhet az alacsony lakásépítési hajlandóság, ami miatt gyengélkedik az építőipar. Az ÉVOSZ számításai szerint már az év végéig 10 ezerrel több lakás építését rendelhetik meg, jövőre pedig összesen akár 25 ezer új otthon is épülhet, miközben az idén várhatóan mindössze 12-13 ezer lakást adnak át - emelte ki.
Az új hitel nemcsak 800 milliárd forinttal több megrendelést adhat az építőiparnak, de emelheti az ágazatban tartósan foglalkoztatottak számát - mondta.
Koji László szerint a hitel kifejezetten alkalmas arra, hogy az új lakások, házak építését segítse, ugyanis a magyar építőipar - mutatott rá - ma az ország bármely pontján, így Budapesten is képes új lakóingatlant létrehozni négyzetméterenként 800 ezer forintos áron.
Kitért arra, hogy egy új lakóingatlan árában 60-70 százalékot jelent a kivitelezés költsége, a többi függhet az elhelyezkedéstől is, de például Budapest esetében még a becsülhető 2027-es árakon is ki lehet hozni másfél millió forint alatti végleges négyzetméterárat, vidéken pedig egyértelműen így van ez.
Az új otthonok létrejöttét szerinte segíti, hogy még a mostani nehéz építőipari helyzetben sem emelték áraikat az építőanyaggyártók és a kivitelezők, így "az építőipar összességében az egész építésgazdasági értékláncot tekintve a múlt évi árakon dolgozik".
Koji László beszélt arról is, hogy a magyarországi lakásállomány fenntarthatósága szempontjából is komoly eredménye lehet a támogatott hitelnek, hiszen annak segítségével 2027-re elérhető, hogy egy év során akár 30-35 ezer új otthon épüljön. Ez a szám már elegendő lenne a lakásállomány korösszetételének szinten tartásához, későbbi javításához - mutatott rá.
Mint mondta, a magyar építőiparban megvan az erő a növekvő számú megrendelések teljesítéséhez, hiszen van elegendő cég és munkás is, hiszen már ma is 15 százalékkal nagyobb építőipari teljesítményre képes az ágazat, mint amennyire jelen pillanatban kereslet van.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Felhívta a figyelmet arra, hogy az ingatlanfejlesztői piacon már megjelentek olyan ingatlanfejlesztők, amelyek a támogatási programba bizonyosan beilleszthető lakásokat építenek.
Kitért arra is, hogy mindezekkel együtt is türelem kell az új családi házak építéséhez, s legalább egy negyedévet vesz igénybe a folyamat, amíg elindulhat egy építkezés. Azt javasolta, hogy minél inkább pontosan, alaposan előkészített beruházást indítsanak el az érdeklődők, mert a problémák ott kezdődnek, amikor "megborul" valamilyen oknál fogva a műszaki és pénzügyi ütemezés.
Egy esetlegesen megjelenő új lakásfelújítási program kapcsán Koji László közölte, hogy az ÉVOSZ szerint szükség van egy ilyen intézkedésre, és olyan széles kört kellene vele elérni, mint az Otthon Start programmal.
A konkrétumokról azt mondta, hogy egy húszéves lakóingatlan felújítása 10-15 millió forint lehet optimális esetben, így "15 millió forintot kellene tudni összerakni valamilyen kedvezményes, akár 3 százalékos kamatozással bíró hitelkonstrukció keretében, a lehető legszélesebb kivitelezési felújítási feladatokat alapul véve" - mondta az ÉVOSZ elnöke.
A nyári hőségriadók és a viharok minden évben emlékeztetnek arra, mennyire kiszámíthatatlanná vált az időjárás – és milyen veszélyt rejthet egy öreg fa a kertben.
Otthon Start hitel: ingatlanközvetítők szerint augusztusban még alig nőtt az ár, de szeptembertől nagy változás jöhet! Részletek a legfrissebb felmérésből!
A kedvezményes állami hitelekre, így az Otthon Startra is más szabályok vonatkoznak, alacsonyabb díjat kell fizetni.
Bár a fővárosi lakásbérleti díjak növekedése kitartóan folytatódik, ez nem egyformán érinti a régebbi és az új építésű ingatlanokat.
Az Európai Bizottság által tervezett drasztikus jövedékiadó-emelés a dohánytermékekre komoly veszélybe sodorhatja a magyar dohánytermesztést, amely akár felére is csökkenhet a következő években.
Az építőiparban az elindított kivitelezések értéke csökkent 2025 második negyedévében az első három hónaphoz képest.
Hiába az Otthon Start, csúnya lakáskatasztrófa elé néz Magyarország: ezen a hitel aligha fog segíteni
Hosszabb távon kínálatot erősítő intézkedésekre – például állami lakásépítési programokra, társasházak támogatására és építőipari kapacitásbővítésre – lenne szükség.
Az ország felében brutális hőséget, a másikban viszont kemény zivatarokat jósol a HungaroMet - erről írtak előrejelzésükben.
Országosan a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő használt lakások és házak négyzetméterára csökkent, miközben a teljes kínálatot nézve drágulás látható.
Az új szabályozásnak köszönhetően az érintett telkek művelési ág alól kivett területként kerülhetnek nyilvántartásba - de még engedélyre is szükség van hozzá.
A bankoknak és ingatlanhirdetőknek egységes arculatot és üzenetet kell használniuk a kormány által előírt kézikönyv alapján.
Még mindig nagyon rosszak a népmozgalmi adatok: több ezerrel kevesebb gyermek születik, mint egy éve ugyanekkor.
Nem fog az "áremelkedés elleni fék": brutálisan drágulnak a pesti lakások az Otthon Start bejelentése óta
A legnagyobb hirdetési portál adatai szerint átlagosan 3-3,5 százalékkal drágultak a lakások a bejelentés óta, a külsőbb kerületek és a panelházak esetében ez számottevőbb.
A szaharai por megszűrheti a gomolyfelhőket, csapadék pedig ma egyáltalán nem valószínű a rekkenő hőségben.
Jelenleg Budapest külső kerületeiben és a vidéki vármegyeszékhelyeken találhat új építésű lakást az, aki az Otthon Start programon keresztül venne ingatlant.
Nagyot kaszálhat, aki ilyen lakást vesz az Otthon Start hitelből? Elképesztő, mennyiért lehet kiadni
A budapesti albérletárak tovább emelkednek, de nem mindegy, milyen ingatlanról van szó.
Az egyik hirdetési portál kutatása szerint a lakáskeresők 71 százaléka részben hitelből finanszírozná a lakásvásárlást, szemben a márciusi 52 százalékkal.
Hiába a 3 százalékos fix kamatozás, a magyarok többsége továbbra sem bízik az állami hitelprogramokban.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.