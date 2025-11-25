Riadót fújt az MNB: kiderült, ez most a legnagyobb veszély a hazai bankrendszerben

A szakértő várakozásai szerint az elkövetkező hónapokban jelentősebb változás már nem történik a balatoni ingatlanpiacon.
A Magyar Nemzeti Bank friss Pénzügyi stabilitási jelentése szerint a magyar bankrendszer továbbra is stabil helyzetben van, bár a lakáspiac túlértékeltsége kockázatokat jelent. A bankok jövedelmezősége magas, miközben a hitelpiacon kettősség figyelhető meg: a lakossági hitelezés élénk, a vállalati visszafogott.
A bankrendszert 2025 első felében bőséges likviditás, erős tőkehelyzet és magas jövedelmezőség jellemezte - ismertette Banai Ádám, az MNB monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója. A hitelkockázatok mérsékelt szinten maradtak, a nemteljesítő hitelek aránya historikusan alacsony.
A jegybank stressztesztjei szerint a bankok likviditási és szolvencia szempontból is ellenállóak különböző sokkhatásokkal szemben. A 2008-as válsághoz képest a bankrendszer sokkal kedvezőbb helyzetben van, viszont a lakáspiaci túlértékeltség nagyobb kockázatot jelent.
A lakossági hitelállomány 11,7 százalékkal bővült éves alapon júniusban, míg a lakásárak 17,9 százalékkal emelkedtek. Az Otthon Start hitelprogram jelentősen növeli a lakáspiaci keresletet - október 31-ig 203 milliárd forintnyi hitelszerződést regisztrált az MNB, ami 5900 szerződést jelent 34,4 millió forintos átlagos hitelösszeggel.
A jegybank 2026 végéig mintegy 1900 milliárd forint folyósításra számít a programban, ebből 1045 milliárd lehet addicionális volumen a lakáshitelezésben. A felerősödött kereslet 15 százalékpontos addicionális lakásáremelkedést okozhat 2026 végéig, ha nincs jelentős kínálatbővülés.
A bankok jövedelmezőségében fontos szerepet játszanak az állami kamattámogatások, amelyek összege 2025-ben várhatóan 562 milliárd forint lesz, 24 milliárd forinttal több 2024-hez képest. Érdekesség, hogy a központi kormányzattól kapott nettó kamatbevétel már meghaladja a jegybanktól származó kamatjövedelmet.
A bankrendszer sajáttőkearányos nyeresége 2025 harmadik negyedévében 18% körül alakult. Az MNB várakozása szerint a megemelt extraprofitadó ellenére sem romlik drasztikusan a szektor megtérülése.
A személyi kölcsönök piacán jelentős élénkülés tapasztalható, amelyben kiemelt szerepe van a hitelkiváltásoknak és ráfolyósításoknak. 2025 első felében az új kibocsátás felét ezek tették ki, miközben a teljesen online nyújtott személyi hitelek aránya 45 százalékra emelkedett a korábbi 25 százalékról.
A vállalati hitelállomány növekedési üteme alacsony, de pozitív, az EU átlagát kissé meghaladja, azonban jelentősen elmarad a régiós országok 8,2 százalékos átlagától. A támogatott hitelek aránya 2025 második és harmadik negyedévében emelkedett, és előretekintve tovább nőhet a Széchenyi Kártyaprogram kamatlábának 3 százalékra csökkentése miatt.
Az MNB felmérése szerint a vállalatok termelését leginkább a kereslet hiánya és a magas inflációs időszak elhúzódó hatása akadályozza, a finanszírozási nehézségek csak a hatodik helyen szerepelnek a problémák rangsorában. A jegybank 7-33 ezer olyan vállalkozást azonosított, amely nem aktív a hitelpiacon, de pénzügyi mutatóiban hasonlít a hitellel rendelkező vállalatokhoz.
A külföldi eszközök iránti kereslet 2022-ben érte el a nominális csúcsát.
A szeptemberi hitelstatisztikai adattokból egyértelműen látszik, hogy a támogatott hitelek aránya a teljes hitelkihelyezésben jelentősen megugrott.
Az MNB legfrissebb lakossági megtakarítási felmérése szerint javultak a magyarok anyagi helyzetükre vonatkozó várakozásai.
Október végével megszűnt a bankok vállalása az 5%-os kamatplafonnal kínált zöld lakáshitelekre a 35 év alatti fiatalok számára.
Az MBH Bank novemberben több alkalommal is karbantartást végez informatikai rendszerein, ami átmeneti szolgáltatáskieséseket okozhat a digitális banki platformokon.
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány.
A Magyar Nemzeti Bank jelentős módosításokat hajt végre a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) szabályozásában.
Az OTP Bank új fejlesztésének köszönhetően az OTP SZÉP kártyával már digitálisan is lehet fizetni, ami még kényelmesebbé teszi a mindennapi használatot.
A magyarországi kölcsönök felét pénzintézetektől, másik felét viszont rokonoktól, barátoktól veszik fel az emberek. Ennek az ügyletnek is megvannak azonban a szabályai!
