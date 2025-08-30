Otthon Start: most közölték, ezen a kormányzati oldalon kell benyújtani a kérelmeket

Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a lakásfejlesztők számára nyújt tájékoztatást az elsőlakás-vásárlók igényeit célzó beruházásokkal kapcsolatban. A fejlesztők ezen keresztül nyújthatják be projektterveiket a programirodának annak érdekében, hogy az esetleges nemzetgazdasági szempontú kiemelésről egyeztetés indulhasson a kormánnyal.

A benyújtott beruházások közül azok részesülhetnek kiemelt státuszban, amelyek legalább 250 lakás megépítését vállalják, és a lakások minimum 70 százaléka megfelel az Otthon Start program feltételeinek. A kiemelés gyorsított engedélyezést tehet lehetővé. Az Otthon Start Programiroda aloldala a kormány hivatalos weboldalán érhető el.

A kormány jelenleg több tucat ilyen projektet vizsgál, amelyek keretében több mint tízezer lakás építése indulhat el 2025-ben. A beadott kérelmek feldolgozása folyamatban van, a következő hetekben újabb beruházások bejelentése várható.