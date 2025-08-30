Hogyan történik a gyümölcsfa ültetés ősszel és mi mindent érdemes tudni az ősszel ültethető fákról? Mikor ültessünk fát, milyen körülmények szükségesek az őszi faültetéshez?
Otthon Start: most közölték, ezen a kormányzati oldalon kell benyújtani a kérelmeket
Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a lakásfejlesztők számára nyújt tájékoztatást az elsőlakás-vásárlók igényeit célzó beruházásokkal kapcsolatban. A fejlesztők ezen keresztül nyújthatják be projektterveiket a programirodának annak érdekében, hogy az esetleges nemzetgazdasági szempontú kiemelésről egyeztetés indulhasson a kormánnyal.
A benyújtott beruházások közül azok részesülhetnek kiemelt státuszban, amelyek legalább 250 lakás megépítését vállalják, és a lakások minimum 70 százaléka megfelel az Otthon Start program feltételeinek. A kiemelés gyorsított engedélyezést tehet lehetővé. Az Otthon Start Programiroda aloldala a kormány hivatalos weboldalán érhető el.
A kormány jelenleg több tucat ilyen projektet vizsgál, amelyek keretében több mint tízezer lakás építése indulhat el 2025-ben. A beadott kérelmek feldolgozása folyamatban van, a következő hetekben újabb beruházások bejelentése várható.
Otthon Start hitel: ingatlanközvetítők szerint augusztusban még alig nőtt az ár, de szeptembertől nagy változás jöhet! Részletek a legfrissebb felmérésből!
A kedvezményes állami hitelekre, így az Otthon Startra is más szabályok vonatkoznak, alacsonyabb díjat kell fizetni.
Bár a fővárosi lakásbérleti díjak növekedése kitartóan folytatódik, ez nem egyformán érinti a régebbi és az új építésű ingatlanokat.
Az Európai Bizottság által tervezett drasztikus jövedékiadó-emelés a dohánytermékekre komoly veszélybe sodorhatja a magyar dohánytermesztést, amely akár felére is csökkenhet a következő években.
Az építőiparban az elindított kivitelezések értéke csökkent 2025 második negyedévében az első három hónaphoz képest.
Hiába az Otthon Start, csúnya lakáskatasztrófa elé néz Magyarország: ezen a hitel aligha fog segíteni
Hosszabb távon kínálatot erősítő intézkedésekre – például állami lakásépítési programokra, társasházak támogatására és építőipari kapacitásbővítésre – lenne szükség.
Országosan a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő használt lakások és házak négyzetméterára csökkent, miközben a teljes kínálatot nézve drágulás látható.
Az új szabályozásnak köszönhetően az érintett telkek művelési ág alól kivett területként kerülhetnek nyilvántartásba - de még engedélyre is szükség van hozzá.
A bankoknak és ingatlanhirdetőknek egységes arculatot és üzenetet kell használniuk a kormány által előírt kézikönyv alapján.
Még mindig nagyon rosszak a népmozgalmi adatok: több ezerrel kevesebb gyermek születik, mint egy éve ugyanekkor.
Nem fog az "áremelkedés elleni fék": brutálisan drágulnak a pesti lakások az Otthon Start bejelentése óta
A legnagyobb hirdetési portál adatai szerint átlagosan 3-3,5 százalékkal drágultak a lakások a bejelentés óta, a külsőbb kerületek és a panelházak esetében ez számottevőbb.
Jelenleg Budapest külső kerületeiben és a vidéki vármegyeszékhelyeken találhat új építésű lakást az, aki az Otthon Start programon keresztül venne ingatlant.
Nagyot kaszálhat, aki ilyen lakást vesz az Otthon Start hitelből? Elképesztő, mennyiért lehet kiadni
A budapesti albérletárak tovább emelkednek, de nem mindegy, milyen ingatlanról van szó.
Az egyik hirdetési portál kutatása szerint a lakáskeresők 71 százaléka részben hitelből finanszírozná a lakásvásárlást, szemben a márciusi 52 százalékkal.
Hiába a 3 százalékos fix kamatozás, a magyarok többsége továbbra sem bízik az állami hitelprogramokban.
Még nem is lehet igényelni a támogatást, de máris néhány nagyon is lényeges ponton módosítják az első lakásszerzők számára elérhető kedvezményt.
