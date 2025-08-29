2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
az ingatlanügynök átadja az otthont az ügyfélnek, miután kiválasztotta az otthont és megtárgyalta az adásvételi szerződést az ingatlanügynökkel A megbízható ingatlanügynöktől történő lakásvásárlás koncepciója
Itt a hivatalos lista, ekkor indul az Otthon Start az OTP-ben, a CIB-ben, K&H-ban

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 09:53

A Bankmonitor szakértői megkérdezték a bankokat, hogy mikor terveznek indulni az új 3 százalékos támogatott hitellel. Az összes megkérdezett pénzintézetnél elérhető lesz az új program, az építkezést tervezők azonban egy szűkebb listából választhatnak majd, írja a Bankmonitor.

A jogszabály alapján szeptember elsejétől érhető el az első lakásszerzők számára az új, 3 százalékos kamatozású támogatott lakáshitel. A kölcsön összege legfeljebb 50 millió Ft, a futamidő maximum 25 év.

Egy ilyen program indulása azonban nem jelenti azt automatikusan, hogy a kedvezményt szeptember elsején tényleg az összes banknál ki lehet használni. A Bankmonitor szakértői megkérdezték a bankokat, hogy tervezik-e a támogatás bevezetését, várhatóan mikor lesz elérhető az Otthon Start az adott pénzintézetnél.

Melyik banknál mikor indul ez az Otthon Start Program?

A Bankmonitor 9 bankot – a CIB Bankot, az Erste Bankot, a Gránit Bankot, a K&H Bankot, a MagNet Bankot, az MBH Bankot, az OTP Bankot, a Raiffeisen Bankot és az UniCredit Bankot – kérdezte meg az Otthon Start indulásával kapcsolatban.

Az összes bank gőzerővel készül a programra, már minden bank honlapján látható az új támogatott hitelhez kapcsolódó aloldal. A válaszok alapján szinte mindenhol elérhető lesz a program már szeptember elsejétől. (Azt hozzá kell tenni, hogy potenciálisan lehetnek csúszások, vagyis elképzelhető, hogy egy két bank mégis pár nappal később indul a megadott dátumhoz képest.)

Milyen futamidővel, hitelösszeggel lesz elérhető a támogatott lakáshitel?

Szinte az összes banknál 5-6 év a minimális futamidő, ebből a szempontból a MagNet Bank lóg ki a sorból, ott ugyanis 10 évnél rövidebb futamidőre nem kérhető a kölcsön. (A jogszabály alapján a maximális futamidő 25 év.)

A minimális kölcsönösszeg tekintetében az OTP Banknál látható 500 ezer forintos belépési küszöb lehet érdekes, ami egy meglepően alacsony szint. Arra azonban mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy a programot csak egyszer lehet kihasználni. Éppen ezért igyekeznek az érdeklődők maximálisan kiaknázni a támogatás adta lehetőségeket. A statisztikák alapján a felvenni tervezett kölcsönösszeg meghaladja a piaci hiteleknél látható átlagos hitelösszeget.

Ezek a bankok indulnak az Otthon Start hitellel a bankok válaszai alapján.Ezek a bankok indulnak az Otthon Start hitellel a bankok válaszai alapján.

Milyen hitelcélra lehet felvenni az Otthon Startot a bankoknál?

Az összes megkérdezett bank elindul az új Otthon Start hitellel, de nem mindegyiknél lesz elérhető az összes célra.

A lakásvásárlást tervezők (legyen szó új építésű, vagy használt ingatlanról) bármelyik bankhoz fordulhatnak, mind a 9 megkérdezett pénzintézetnél elérhető lesz ilyen célra a támogatott hitel.

Viszont építési célra a CIB Bank, az Erste Bank, a Gránit Bank, a K&H Bank, az MBH Bank, az OTP Bank fogja kínálni a kérdéses hitelt. Ez is egy igen széles lista, de már nem teljes. Ugyanis a MagNet Banknál, a Raiffeisen Banknál és az UniCredit Banknál várhatóan induláskor építkezés nem finanszírozható a támogatott lakáshitelből.
Címlapkép: Getty Images
