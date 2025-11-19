Az euró 7 órakor 383,86 forinton állt, alig magasabban a kedd esti 383,80 forintnál.
Nem csak a gazdagok luxusa: itt fekteti be most a pénzét rengeteg magyar - tudhatnak valamit?
Az elmúlt öt évben háromszorosára nőtt a magyarok külföldi megtakarításainak állománya, ami már nemcsak a vagyonos ügyfelekre, hanem szélesebb rétegekre is jellemző. A külföldi eszközök aránya egyre jelentősebb a hazai megtakarítási portfóliókban, bár 2023-ban némi lassulás figyelhető meg ebben a folyamatban - tudósított a Portfolio.
A Magyar Nemzeti Bank harmadik negyedéves előzetes pénzügyi számlái szerint a magyarok külföldi megtakarításainak és befektetéseinek állománya 2023 szeptember végén 7416 milliárd forinton állt. Ez pontosan háromszorosa a 2020 végi értéknek, és csak idén 8,6%-os növekedést jelent.
A külföldi megtakarítások aránya a megfelelő eszközkategóriákon belül 2023 első három negyedévében 12,4%-ról 12,8%-ra emelkedett. Ez a növekedés kizárólag a hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak köszönhető, míg a többi kategóriában enyhe csökkenés volt tapasztalható. Ha a közvetett módon tartott vagyonelemeket is figyelembe vesszük, a külföldi eszközök részaránya már közel 17 százalékot tesz ki az MNB idén először megjelent Megtakarítási jelentése szerint.
Érdekes fejlemény, hogy 2023-ban először csökkenhet a külföldi bankszámla- és betéti egyenlegek aránya a háztartások betétein belül. Ez arra utalhat, hogy a külföldi szolgáltatók magyar ügyfelek körében elért, határon átnyúló formában történő növekedése a határaihoz közelít. Ez összefügghet a Revolut azon döntésével is, hogy önálló magyarországi fióktelepet alapít.
A külföldi eszközök iránti kereslet 2022-ben érte el a nominális csúcsát, annak ellenére, hogy a megtakarítási piac egésze éppen abban az évben mutatott komolyabb megingást a vágató infláció és az energiaválság miatt. A jelentősebb külföldi megtakarítás-allokáció azonban már egy évvel korábban, 2021-ben elkezdődött.
2023 elején is volt egy jelentősebb hullám a külföldi megtakarításokban, amit az állampapír-kifizetésekkel magyaráztak a szakértők. A Portfolio januári felmérése szerint a válaszadók nagyjából hasonló arányban (26-27% körül) tervezték a kamatokat devizás pénzügyi eszközbe fektetni, mint állampapírba.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Bár év elején sokan a megtakarítások eurizációjának jelentős előrelépését jósolták 2023-ra, a jegybanki statisztikák szerint a belföldi devizamegtakarításoknál mind a betéteknél, mind a kötvényeknél csak 0,1 százalékpont körüli mértékben nőtt a devizarány, így átütőnek még nem nevezhető a belföldi deviza-megtakarítások előretörése.
A deviza- és forintbetétek mozgása azt mutatja, hogy a lakosság jellemzően akkor vásárol devizát, amikor azt viszonylag olcsónak ítéli meg: erősödés mellett nő, gyengülés esetén csökken a devizabetétek állománya. Kivételt képezhet, amikor a forinttal szembeni averzió pánikszerűvé válik, mint 2022 második felében. A forint azóta bekövetkezett erősödése miatt azonban sokan megbánhatták akkori devizavásárlásaikat, hiszen forintban számítva komolyabb veszteségeket szenvedhettek el.
Az ingatlanvásárlást tervezők 30%-a kifejezetten az Otthon Start miatt döntött úgy, hogy lakást, házat vásárol.
Az előző negyedév enyhe növekedése után ismét csökkenő szakaszba került a fizetőképességi index.
A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt - ezt ők írták friss közleményükben.
Októberben az értékesítési idők szinte minden szegmensben tovább rövidültek, miközben a kereslet az augusztusi rekord után fokozatosan csökkent.
Elképesztő, mi történik az Otthon Start árnyékában: ez a település teljesen felbolydult, ilyen még nem volt
A megnövekedett kereslet nemcsak a 70 millió forint alatti ingatlanokat szívta fel, hanem a már évek óta piacon lévő házakat is.
Az Otthon Start indulása óta egy átlagos hónaphoz viszonyítva mintegy egyharmados növekedést tapasztalt a lakáshitek iránt érdeklődők számában a CIB Bank.
Meglépte Magyarország slágerhitelével a hazai nagybank: indul a roham, rengetegen csaphatnak le az ajánlatra
Egyre nagyobb összegben tudják igényelni hazánk legnépszerűbb ingatlanfedezet nélküli hitelét.
A szeptemberi hitelstatisztikai adattokból egyértelműen látszik, hogy a támogatott hitelek aránya a teljes hitelkihelyezésben jelentősen megugrott.
Hitelrobbanás Magyarországon: rég akartak ennyire eladósodni az emberek, önként sétálnak a csapdába?
Az MNB legfrissebb lakossági megtakarítási felmérése szerint javultak a magyarok anyagi helyzetükre vonatkozó várakozásai.
Ennyi volt, nagy kedvezmény tűnik el a magyar bankokból: sokan jártak jól vele eddig, kérdés, lesz-e folytatás
Október végével megszűnt a bankok vállalása az 5%-os kamatplafonnal kínált zöld lakáshitelekre a 35 év alatti fiatalok számára.
Az MBH Bank novemberben több alkalommal is karbantartást végez informatikai rendszerein, ami átmeneti szolgáltatáskieséseket okozhat a digitális banki platformokon.
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány.
A Magyar Nemzeti Bank jelentős módosításokat hajt végre a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) szabályozásában.
Az OTP Bank új fejlesztésének köszönhetően az OTP SZÉP kártyával már digitálisan is lehet fizetni, ami még kényelmesebbé teszi a mindennapi használatot.
A magyarországi kölcsönök felét pénzintézetektől, másik felét viszont rokonoktól, barátoktól veszik fel az emberek. Ennek az ügyletnek is megvannak azonban a szabályai!
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
Mindenképp érdemes megfogadni a szakértők tanácsait annak kapcsán, mire érdemes figyelnie, aki most Otthon Start-hitel felvételére készül.
Nem vicc, megjelent az ingyenes lakáshitel Magyarországon: mutatjuk a részleteket, sokan járhatnak jól
A Bankmonitor szerint nagyságrendileg 100 ezer ember élhet ezzel az új, jelentős kedvezménnyel.
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
Tíz év telt el a forintosítás óta, amellyel Magyarország kvázi lezárta a devizahitelezés legsötétebb korszakát.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.