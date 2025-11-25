A Pénzcentrum 2025. november 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Újabb devizahiteles nyert a bank ellen a bíróságon: érvénytelen a szerződés, milliókat kap vissza az ügyfél
Újabb devizahiteles per zárult az adós javára a Budapest Környéki Törvényszéken, ahol az Európai Unió Bíróságának májusi döntésére alapozva ítélték meg, hogy a banknak vissza kell fizetnie a felvett kölcsön forintösszege feletti tételeket.
A Budapest Környéki Törvényszék (BKT) elsőfokú ítélete szerint egy dunakeszi ingatlantulajdonosnak visszajár minden olyan összeg, amelyet a felvett kölcsön forintösszegén felül fizetett meg. A bíróság az Európai Unió Bíróságának (EUB) májusi döntésére támaszkodva hozta meg ítéletét, figyelembe véve a Kúria által is jóváhagyott korábbi határozatot, amely a bank és az adós közötti szerződést érvénytelennek nyilvánította - írja a Népszava.
"A mostani döntés értelmében a Raiffeisen Banknak mintegy 2,6 millió forintot kell majd visszafizetnie az ingatlantulajdonosnak azt követően, hogy ügyfelük 2008-ban 10,35 millió forint hitelt vett fel a lakása megvásárlásához, és végül több mint 13 millió forintot utalt vissza" – nyilatkozta Téglásy Balázs, az adós jogi képviselője.
Az ügyvéd kiemelte, hogy az EUB idén májusban hozott döntése kulcsfontosságú volt az ügyben, amely kimondja, hogy az adósok csak a kapott forintösszeggel tartoznak, így az árfolyamkülönbözet teljes terhét a pénzintézetnek kell viselnie.
A jogi eljárás rendkívül hosszúra nyúlt, hiszen a 2008-as kölcsönfelvétel után 2016-ban indult a per. Az adós már a kezdetektől arra hivatkozott, hogy nem kapott megfelelő tájékoztatást a devizahitel kockázatairól. A bank nem tudta bemutatni a felek által aláírt kockázatfeltáró nyilatkozatot, ami kulcsfontosságú bizonyíték lett volna a megfelelő tájékoztatás igazolására.
Az ügy a Fővárosi Ítélőtáblát és a Kúriát is megjárta, majd idén újraindult. Az ítélethozatalt háromszor is elhalasztották, közben érkezett meg az EUB döntése. A BKT mostani ítélete valójában már csak az elszámolásról szólt, mivel a szerződés érvénytelenségét korábban megállapították.
Téglásy Balázs szerint ügyfele a szerencsésebb esetek közé tartozik, mivel a lakás nem került ki a tulajdonából, jelenleg is ott él, és nem indult ellene végrehajtási eljárás. Az ítélet után azonnal kérelmezték az ingatlanon fennálló jelzálogjog törlését.
Az Európai Unió Bírósága idén tavasszal hozott precedensértékű döntést egy 2007-es magyarországi devizahiteles ügyben, amelyben szintén nem kaptak megfelelő tájékoztatást az árfolyamkockázatról a hitelfelvevők. Az EUB döntése értelmében az adósoknak kizárólag a forintban felvett összeget kell visszafizetniük, kamat és egyéb tételek nélkül, a többletbefizetések pedig visszajárnak.
Július közepén a Kúria jogegységi határozatban rögzítette, hogyan kell alkalmazni az EUB döntését a magyar jogrendszerben. A Kúria egyértelművé tette, hogy csak az elmaradt tájékoztatás miatt lehet megsemmisíteni a szerződéseket, nem nyitott a devizahitelesek szélesebb értelmezésére.
Fontos kiemelni, hogy az EUB ítélete nem jelenti automatikusan a forintösszeg feletti befizetések visszatérítését. Ehhez perre van szükség, ahol a bíróságnak ki kell mondania, hogy nem volt megfelelő a kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás. Téglásy Balázs korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy ilyen perek csak akkor indíthatók, ha a hitelügylet még folyamatban van, vagy öt évnél nem régebben zárult le.
