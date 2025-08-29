2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
34 °C Budapest
Budapest, 2022. május 28.
Gazdaság

Kaotikus hét várhat a lakásvásárlókra: bezárnak a földhivatalok, miközben indul az Otthon Start

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 11:52

Budapest Főváros Kormányhivatala közölte, hogy szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert (E-ING), ezért az átállás miatt augusztus 29. és szeptember 5. között szünetel a személyes ügyintézés a kormányhivatal földhivatali ügyfélszolgálatain.

Budapest Főváros Kormányhivatala szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert (E-ING), amely mellőzi a papír alapú ügyintézést az ingatlan-nyilvántartási eljárásoknál.

Közölték, hogy az új rendszerre történő átállás miatt augusztus 29. és szeptember 5. között szünetel a személyes ügyintézés a kormányhivatal földhivatali ügyfélszolgálatain (Budapest, XI. kerület, Budafoki út 59. és Budapest, XIV. kerület, Bosnyák tér 5.). A beadványokat postai és elektronikus úton előterjeszthetik az ügyfelek.

Az átállás első napjaiban, augusztus 29-én és szeptember 1-jén a kormányablakok nem tudnak tulajdoni lapot és térképmásolatot szolgáltatni.

A HVG felhívta a figyelmet, hogy az átállásra nem a legideálisabb időszakot választották, hiszen szeptember 1-től indul az Otthon Start hitelprogram, az ügyintézéshez pedig a kinézett ingatlan papírjaira is szükség lesz, melynek beszerzése így problémás lehet a földhivatalban.

Címlapi kép: Kovács Tamás, MTI/MTVA 
#lakáshitel #Budapest #ügyintézés #főváros #földhivatal #átállás #ingatlanvásárlás #otthon start

