Kaotikus hét várhat a lakásvásárlókra: bezárnak a földhivatalok, miközben indul az Otthon Start

Budapest Főváros Kormányhivatala közölte, hogy szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert (E-ING), ezért az átállás miatt augusztus 29. és szeptember 5. között szünetel a személyes ügyintézés a kormányhivatal földhivatali ügyfélszolgálatain.
Budapest Főváros Kormányhivatala szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert (E-ING), amely mellőzi a papír alapú ügyintézést az ingatlan-nyilvántartási eljárásoknál.
Közölték, hogy az új rendszerre történő átállás miatt augusztus 29. és szeptember 5. között szünetel a személyes ügyintézés a kormányhivatal földhivatali ügyfélszolgálatain (Budapest, XI. kerület, Budafoki út 59. és Budapest, XIV. kerület, Bosnyák tér 5.). A beadványokat postai és elektronikus úton előterjeszthetik az ügyfelek.
Az átállás első napjaiban, augusztus 29-én és szeptember 1-jén a kormányablakok nem tudnak tulajdoni lapot és térképmásolatot szolgáltatni.
A HVG felhívta a figyelmet, hogy az átállásra nem a legideálisabb időszakot választották, hiszen szeptember 1-től indul az Otthon Start hitelprogram, az ügyintézéshez pedig a kinézett ingatlan papírjaira is szükség lesz, melynek beszerzése így problémás lehet a földhivatalban.
A szlovák gazdasági miniszter bejelentése szerint a kőolajszállítás sztenderd üzemmódban zajlik.
A BÉT részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.
Az euró hét órakor 396,73 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 396,86 forintnál.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Augusztusban a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint júliusban.
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
A magyarok 40 százaléka támogatja az euró mielőbbi bevezetését, miközben csak ötödük véli úgy, hogy az ország készen áll erre.
Erősödött a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon.
Szerdán gyengült a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe: a BUX 923,52 pontot, azaz 0,88 százalékot esett, így 104 232,11 ponton zárt.
