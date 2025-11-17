2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
5 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapesti társasházi lakások
Hitel

Alaposan felforgatta a piacot az Otthon Start Program: eddig ezt nem is sejthettük róla

Pénzcentrum
2025. november 17. 20:02

Az ingatlanvásárlást tervezők 30%-a kifejezetten az Otthon Start miatt döntött úgy, hogy lakást, házat vásárol és a hitel iránt érdeklődők négyötöde a 18–39 éves korosztályba tartozik. Az új, támogatott hitel átrajzolta az ingatlanvásárlási piacot: olyanok is megjelentek a vevők között, akik korábban nem láttak esélyt a saját otthonra.

A CIB Bank megbízásából végzett friss felmérésből most kiderült, hogy a 2025. szeptember 1-jétől elérhető Otthon Start hitel bevezetése óta új szereplők is megjelentek a lakásvásárlást tervezők között: a közeljövőben lakás vagy ház vásárlását tervezők majdnem egyharmada az Otthon Start miatt döntött úgy, hogy ingatlant vásárol, azaz a lakásvásárlással kapcsolatos lehetőségeket is megváltoztatta az új termék.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Természetesen ezzel párhuzamosan a finanszírozási tervek is módosultak, az ingatlanvásárlás iránt érdeklődők 26%-a, azaz, több, mint minden negyedik megkérdezett, Otthon Start hitelt is szeretne igénybe venni a lakás vagy ház vételárának kiegyenlítéséhez.

Kapcsolódó cikkeink:

A felmérésből további érdekességek is kirajzolódnak. Az adatok szerint az Otthon Start hitellel vásárlók 81%-a a 18–39 éves korosztályba tartozik, miközben az Otthon Start nélkül vásárlóknak csak az egyharmada fiatalabb 40 évesnél, ami arra utalhat, hogy az új hitel a valószínűleg kevesebb önerővel rendelkező fiatalabb korosztályok előtt is megnyitotta a lehetőséget, hogy saját otthonhoz jussanak. Az új, kedvezményes kamatozású hitel a felvenni kívánt összeg nagyságára is hatással van: az Otthon Start lehetőségével élők 28%-a nagyobb összegű hitelt igényel, mint az Otthon Start nélkül tenné.

Egy korábbi felmérés adataival összehasonlítva még inkább látszik, hogy milyen változásokat hozott az új, kedvezményes konstrukció. Míg 2025 márciusában az ingatlanvásárlást tervezők 66%-a válaszolta azt, hogy saját lakásként szeretné használni az ingatlant, addig a szeptemberi felmérésben már 77% állította ezt, azok között pedig, akik az Otthon Start hitelt is igénybe veszik, ez az arány még magasabb: 93%.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Érdekes adat, hogy a vásárlást tervezők körében a tavaszi 8%-ról őszre 11%-ra nőtt azok aránya, akik nyaralónak, hétvégi háznak veszik az ingatlant, és az ilyen célú hasznosítás szintén még nagyobb arányban jellemző az Otthon Start hitellel vásárlók között: közülük minden negyedik válaszolta azt, hogy nyaralót keres.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #lakáshitel #lakás #ingatlan #támogatás #kamat #önerő #ingatlanpiac #ház #fiatalok #cib bank #ingatlanvásárlás #bankmonitor #támogatott hitelek #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:29
20:15
20:02
19:33
19:12
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2025. november 17. 17:44
Puskás-Dallos Bogi: Ez a leglazább formátum, amiben valaha dolgoztam - Media1-interjú a REnoválók kulisszatitkairól  
Portfolio Checklist
2025. november 17. 17:01
Terézvárosi Airbnb-tiltás: indul az országos lavina?  
MEDIA1  |  2025. november 17. 14:47
Puskás-Dallos Bogi: Ez a leglazább formátum, amiben valaha dolgoztam - interjú a REnoválók kulisszatitkairól
Puskás-Dallos Bogi a Media1-nek adott podcast interjúban elárulta, miért a most induló REnoválók for...
MNB Intézet  |  2025. november 17. 12:49
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az ere...
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 16. 11:59
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az...
Holdblog  |  2025. november 15. 05:16
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Fride...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 17.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
2025. november 17.
Ezekben az országokban már szinte senki sem ül autóba, a magyar adat is meglepő
2025. november 17.
Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 17. hétfő
Hortenzia, Gergő
47. hét
November 17.
Nemzetközi diáknap
November 17.
Budapest napja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Szavaztak az Otthon Start kivezetéséről: a választások után mehet a levesbe a 3%-os hitel?!
2
3 hete
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
3
2 hónapja
Most érkezett! Megduplázták az Otthon Start-jóváírás összegét: ennyit lehet igényelni
4
2 hónapja
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
5
3 hete
Nem vicc, megjelent az ingyenes lakáshitel Magyarországon: mutatjuk a részleteket, sokan járhatnak jól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Daytrade
Azonos értékpapírokra vonatkozóan napon belüli pozíció vételét és eladását jelentő ügylet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 20:15
Megvan a pontos dátum: ekkor ér földközelbe a rejtélyes 3I/ATLAS, végre minden kiderülhet
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 18:57
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
Agrárszektor  |  2025. november 17. 19:28
Ezeknek a gazdáknak vissza kell fizetni a támogatást: téged is érinthet