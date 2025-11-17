Alaposan felforgatta a piacot az Otthon Start Program: eddig ezt nem is sejthettük róla

Az ingatlanvásárlást tervezők 30%-a kifejezetten az Otthon Start miatt döntött úgy, hogy lakást, házat vásárol és a hitel iránt érdeklődők négyötöde a 18–39 éves korosztályba tartozik. Az új, támogatott hitel átrajzolta az ingatlanvásárlási piacot: olyanok is megjelentek a vevők között, akik korábban nem láttak esélyt a saját otthonra.

A CIB Bank megbízásából végzett friss felmérésből most kiderült, hogy a 2025. szeptember 1-jétől elérhető Otthon Start hitel bevezetése óta új szereplők is megjelentek a lakásvásárlást tervezők között: a közeljövőben lakás vagy ház vásárlását tervezők majdnem egyharmada az Otthon Start miatt döntött úgy, hogy ingatlant vásárol, azaz a lakásvásárlással kapcsolatos lehetőségeket is megváltoztatta az új termék.

Természetesen ezzel párhuzamosan a finanszírozási tervek is módosultak, az ingatlanvásárlás iránt érdeklődők 26%-a, azaz, több, mint minden negyedik megkérdezett, Otthon Start hitelt is szeretne igénybe venni a lakás vagy ház vételárának kiegyenlítéséhez.

A felmérésből további érdekességek is kirajzolódnak. Az adatok szerint az Otthon Start hitellel vásárlók 81%-a a 18–39 éves korosztályba tartozik, miközben az Otthon Start nélkül vásárlóknak csak az egyharmada fiatalabb 40 évesnél, ami arra utalhat, hogy az új hitel a valószínűleg kevesebb önerővel rendelkező fiatalabb korosztályok előtt is megnyitotta a lehetőséget, hogy saját otthonhoz jussanak. Az új, kedvezményes kamatozású hitel a felvenni kívánt összeg nagyságára is hatással van: az Otthon Start lehetőségével élők 28%-a nagyobb összegű hitelt igényel, mint az Otthon Start nélkül tenné.

Egy korábbi felmérés adataival összehasonlítva még inkább látszik, hogy milyen változásokat hozott az új, kedvezményes konstrukció. Míg 2025 márciusában az ingatlanvásárlást tervezők 66%-a válaszolta azt, hogy saját lakásként szeretné használni az ingatlant, addig a szeptemberi felmérésben már 77% állította ezt, azok között pedig, akik az Otthon Start hitelt is igénybe veszik, ez az arány még magasabb: 93%.

Érdekes adat, hogy a vásárlást tervezők körében a tavaszi 8%-ról őszre 11%-ra nőtt azok aránya, akik nyaralónak, hétvégi háznak veszik az ingatlant, és az ilyen célú hasznosítás szintén még nagyobb arányban jellemző az Otthon Start hitellel vásárlók között: közülük minden negyedik válaszolta azt, hogy nyaralót keres.