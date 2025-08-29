Nem várt plusz kiadásra készülhetnek az Otthon Start igénylői: elbírja még ezt a pénztárcájuk?

Szeptember 1-jétől jelentősen emelkednek a közjegyzői díjak, beleértve a támogatott hiteleket is, annak ellenére, hogy a korábbi hírek szerint ezek kivételt képeztek volna.

Ahogy arról a Pénzcentrum ma reggel beszámolt, az augusztus 28-i Magyar Közlönyben megjelent rendelet módosítja a közjegyzői díjszabást. Bár a jogszabály indoklása szerint a kormány családpolitikai céljai miatt a támogatott hiteleseket védené, a gyakorlatban ezeknél a hiteleknél is emelkednek a díjak.

A változás lényege, hogy megszűnik a korábbi csomagárazás a támogatott hiteleknél. Eddig egy maximum 27.500 forintos összegben minden költség benne volt, mostantól viszont külön tételekből áll össze a díj: a munkadíjból, a költségátalányból és a készkiadásokból.

A konkrét számok jelentős emelkedést mutatnak: egy 10 millió forintos támogatott hitelnél 16.500 forintról 34.260 forintra, egy 35 millió forintosnál 19.500 forintról 47.385 forintra, míg egy 50 millió forintos hitelnél 27.500 forintról 55.260 forintra nő a közjegyzői díj - számolt utána a Telex.

További bizonytalanságot jelent, hogy a díjszámítás alapja az alacsonyabb kölcsönösszeg vagy a magasabb bejegyzett jelzálogérték lesz-e, ami szintén befolyásolhatja a végösszeget.

A díjat a bankok értékesítési akció keretében átvállalhatják, de ha a magánszemélyek fizetik, akkor ez érzékeny teher lehet, különösen az Otthon Start program szeptember 1-jei indulása miatt várható hiteligénylési dömpingnél. Érdekesség, hogy a megemelt közjegyzői díj így már magasabb lesz, mint a 40.000 forintos költségtérítés, amit a bankok az Otthon Start hiteligénylés adminisztrációjáért kapnak.

