További áremelésre kell számítani az építőanyagoknál: már januártól jön a hidegzuhany

A 2021-es évben is igyekeztünk érdekes és tartalmas anyagokkal megörvendeztetni olvasóinkat, több mint 100 interjút készítettünk idén, hogy a lehető leghitelesebb forrásból tudjuk tájékoztatni olvasóinkat. A Pénzcentrum tavasszal megújult oldalán a korábbiaknál sokkal egyszerűbben hozzáférhetünk a legexkluzívabb tartalmakhoz, például külön boxba kerültek az interjúink. Most a legérdekesebb gondolatokat gyűjtöttük egy csokorba.

Ide menekülnek a tehetősebb magyarok gyerekei

Mennyire igaz az, hogy a külföldi továbbtanulás csúcsegyetemeken gazdag szülők gyermekeinek kiváltsága Magyarországon? – többek között erre a kérdésre is választ kaphatunk Lévai Balázs, az Engame Akadémia alapítójával, ügyvezetőjével készült interjúból. Az Akadémia egy ötéves programot nyújt középiskolás diákoknak az iskola utolsó öt évében. Kiegészítjük a közoktatást, délután meg hétvégén járnak hozzánk a diákok. A fő hangsúly három dolgon van. Pályaorientáció, készségfejlesztés és használható angolnyelv-tudás elsajátítása. Úgy látjuk, hogy ezek rendkívül fontosak a továbbtanulás során, illetve a későbbieken a munkaerőpiacon, viszont a közoktatásban ezekre nem nagyon marad idő. A diákok belső motivációjára építünk, szerencsére ezt meg is tehetjük, mert ide nem azért járnak, mert kötelező, hanem mert szeretnének. Ha érdekel az is, mennyi a tandíja egy ilyen iskolának, illetve ki kerülhet be, olvasd el a teljes interjút:

"Láttam embereket összeomlani, elveszni a kételyek, az önbizalom hiányának labirintusában" - fogalmazott a Pénzcentrumnak adott interjújában Hudecz Annamária coach, HR tanácsadó, aki szerint a siker kulcsa az igények megfogalmazására és annak rálátására való nyitottság, egyfajta szembenézés. A szakemberrel a koronavírus-járvány munkaerőpiaci hatásairól, a HR-szakma jövőjéről, illetve arról is beszélgettünk, hogy a 2021-es év egyik legnagyobb kihívása a dolgozói motiváció és elégedettség tudatosabb és egyéni szintű támogatása lesz a cégeknél.

Jobb, ha megtanulod, mi az a hopetism

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) a koronavírus járvány időszaka alatt is folytatta a vérvételek lebonyolítását, lehetőséget biztosított vérplazma adományozásra a koronavírusos betegek gyógyulásához és napi több ezres tesztkapacitással járul hozzá a koronavírus tesztek végzéséhez. A Pénzcentrum kérdéseire az OVSz munkájáról, és a vérplazma donációról Bayerné dr. Matusovits Andrea az OVSz főigazgatója és dr. Nagy Sándor az OVSz szakmai főigazgató-helyettese válaszoltak. Mint elmondták, jelentősen csökkent a véradók száma a járvány hatására, de ez nem veszélyeztette a vérellátás biztonságát, mivel a vérkészítmény-igény jóval kisebb volt, a vírus elleni harc miatt átrendezett egészségügyi ellátó rendszerben.

Flitteres bugyik nélkül is lehet sikeres egy műsor

Máté Krisztina, a Cápák között című üzleti show-műsor producere is válaszolt kérdéseinkre: mint fogalmazott, a műsorban senki nem táncol flitteres bugyiban, mégis szeretik a nézők, nem lesz senki nevetséges. Szurkolunk valakinek, vagy aggódunk érte, tanulunk az esetéből, vagy tőle, a lényeg, hogy érdekes, izgalmas legyen, ami a képernyőre kerül. Mindenki önmagát adja, a vállalkozók is, a Cápák is, nincs ebben nagy titok. Ha érdekes, nézik, ha nézik, érdekes.

Ez egy tévéműsor, melynek a feladata csupán annyi, hogy lehetőséget teremt a "kishalaknak" és a Cápáknak a találkozásra, amit a képernyőn keresztül láthatunk mi nézők is. Ez egy matchmaker szerep, nem több. A munka köztük a stúdióban való szereplés, az egymásra találás után kezdődik, sokszor hónapok alatt derül ki, hogy valójában működik-e.

Fontos átalakulás jön az eMAG-nál

Felpörgött, illetve teljesen átalakult az online kereskedelem 2020-ban: nem csak a vásárlók, de a vállalkozások is teljesen új helyzetben találták magukat. Papp Máté, az eMAG Marketplace üzletágának vezetője a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy egy edukatív időszakon vagyunk túl: egyfelől rengeteg ügyfél először próbálták ki az online vásárlást, másrészt számos vállalkozásnak a nulláról kellett elkezdeni a webes kereskedést.

Összességében a járvány megjelenésével olyan emberek is belevágtak az online vásárlásba, akik addig nem mertek neten rendelni, vagy egyáltalán nem volt bevett szokásuk. Ez a réteg nyitottabbá vált, megtették az első lépéseket, belátták, hogy az akkori, korlátolt lehetőségek közül az online vásárlás volt a legbiztonságosabb - ezért is adott egy plusz löketet az internetes kereskedelemnek a koronavírus.

Hozzám nagy bátorság kell!

Palya Bea nem csak a színpadról képes pozitív változást elérni, de két éve előadó-trénerként is bizonyít: szervezetek működésében segít. Az üzleti világban szokatlan, de egészen hatásos módszereivel tárja fel egy-egy szervezet rejtett problémáit, úgy hogy közben azt csinálja amihez a legjobban ért. A tanítási módszere alapja a koncentrált figyelem, a játékos kreativitás és az elfogadás.

Ha együtt dolgozok valakikkel, bármilyen furcsán is hangzik, de szeretem azt a csapatot: az én szótáramban ez elfogadást és figyelmet jelent. Közelengedést. A kreativitás és a zene nyelvén lettem én magam önazonos, erre épül a lényem, a vállalkozásom, az anyaságom. Ezt raktam struktúrába, ezért ezt tudom tanítani, és tanítás közben én magam is tanulok.

180 ezret is megkeres egy középiskolás

Pataki Zoltánt, az euJobs HR-Group alapító tulajdonosát a diákmunkákról kérdeztük, hiszen az elmúlt évek során egyre gyakoribb jelenség, hogy 16 éves életkorukat betöltő fiatalok dolgozni kezdenek. Ez a trend minden évben erősödött. A fiatalokkal nagyon jó tapasztalataik vannak, kiemelkedően lelkesek és ambíciózusak. A foglalkoztatásukra azonban oda kell figyelni, ugyanis más törvények vonatkoznak rájuk, mint a 18 feletti diákmunkát vállaló fiatalokra. A középiskolák diákok igen izgalmas paletta közül váltogathatnak:

jelenleg például informatikai oktatókat keresünk br. 1750 Ft/óra bérben. Heti 30 órában, iskolaidőhöz igazított beosztás mentén akár nettó 178 500 forintot is kereshet egy középiskolás diák.

Tömegek esnek ki a közoktatásból

Radó Péter oktatáskutató, oktatáspolitikai elemző a Pénzcentrumnak a digitális oktatás tapasztalatairól beszélt egy tavaszi interjúban.

A digitális oktatás bevezetése a koronavírusjárvány miatt kétoldalasra sikerült: a középiskolák, gimnáziumok nagy részében jelentős modernizációs löketet jelent. Azok számára, ahol volt ennek kultúrája, ahol ez a gyakorlat eddig is a mindennapok része volt, felszabadulást jelentett a tantermi kötöttségek alól, mind a diákok, mind a tanárok számára. Viszont rengeteg általános iskolában és a szakképzésben - vagyis a nagy többségben - a 'teljes elsötétítést' jelenti, még ha ez túl drasztikus véleménynek is tűnik

– mondta el a szakember.

Itt nevelkedik a magyar autósport jövője

Amióta gyerekeim vannak, egyre inkább foglalkoztat a gondolat, hogy utánpótlás és tehetséggondozás terén is tevékenykedjek. Korábban is volt már jó pár ilyen kezdeményezés Magyarországon, de úgy éreztem, hogy mindegyik inkább szerencse alapú: nincs bennük rendszer, inkább a körülményekre vagy a szerencsére bízva sikerül épp felkarolni valakit, aztán pedig valameddig eljuttatni.

Éppen ezért immár ötödik éve patronálja a fiatal tehetségeket saját csapatában Michelisz Norbi: a legfiatalabb versenyzőjük 13 éves, de egy e-sportoló is kipróbálhatja magát náluk a valódi versenypályán. A magyar túraautó-világbajnok szerint óriási nyomást helyez a fiatalokra, hogy családjuknak hatalmas anyagi áldozatot kell hoznia azért, hogy ők versenyezhessenek.

Ennél jobb értékteremtő befektetés nincs 2021-ben

Minden olyan élethelyzetre ajánlják a személyi kölcsönt, ahol gyorsan kisebb vagy közepes összegre van szüksége valakinek, és saját maga nem tudja finanszírozni. Illetve a nagyobb összegű, többmilliós személyi kölcsönt azoknak javasolják, akik nem tudunk vagy nem szeretnénk ingatlanfedezetet biztosítani. Nagyon népszerű cél az otthonfelújítás, az autóvásárlás, illetve más hitelek kiváltása, racionalizálása. Korábban a különböző rendezvények, például esküvő vagy egy nászút finanszírozása is népszerű volt, azonban a járvány hatására ez átmenetileg háttérbe szorult.

Ügyfeleinknek azt javasoljuk, hogy elsősorban értékteremtő, hosszú távon megtérülő befektetésekre fordítsák a személyi kölcsönt, ilyen az otthonfelújítás, a munkához használt autó, vagy akár egy nyelvtanfolyam díja.

- árulta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Szeredi Gábor, a Takarékbank retail üzletág ügyvezető igazgatója.

Ezeken a magyar munkahelyeken történik a legtöbb baleset

A mindennapokban már csak a munkahelyi balesetekkel kapcsolatban kerül szóba a munkavédelem, és egy adott esettel kapcsolatos hirtelen óvintézkedés kerül a reflektorfénybe, de arról, hogy a szerencsétlenség miért történt, vagy éppen hogyan, az már ritkábban.

A szociális munkavédelem a nemzetközi nagyvállalatoknál, multinacionális cégeknél a magasabb biztonsági kultúra jegyében már wellbeing-ként jelenik meg, ez segít mentálisan egészséges, élhető munkahelyet teremteni

- mondta el a Pénzcentrumnak Géczi Rudolf EHS szakember, a Magyar Munkavédelmi Akadémia elnöke, melyet azzal a céllal hoztak létre, hogy ez a szó szerint „életbe vágó” terület ne csupán egy néhány mondatnyi oktatásban és egy aláírt papírban öltsön testet. A célokról és motivációkról beszélt még Révész András alapítótag, munka-, és tűzvédelmi szakember, valamint Csitkó Csaba környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági szakember, az Akadémia két másik alapító tagja.

Így csábítanak el bárkit a sarlatán lélekgyógyászok

A koronavírus-világjárvány nagy rivaldafénybe helyezte a pszichológiát, a pszichoterápiára járók száma növekedett az elmúlt időszakban. A telefonos segélyszolgálatoknál is sokkal nagyobb lett a hívások száma. Ez nagyon jól párhuzamba állítható azokkal a kutatási eredményekkel, amik azt mutatják, hogy az elmúlt egy évben a korábbi évekhez viszonyítva nőtt a különböző pszichés tünetek és zavarok előfordulása - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Kökönyei Gyöngyi. Az ELTE Pszichológiai Intézetének megbízott igazgatója.

A hitelesek szakemberek mellett ugyanakkor ott vannak a kuruzslók, akik óriási tömegeket szólítanak felhígított szlogenjeikkel. Nem könnyű kiszűrni azokat, akik nem rendelkeznek megfelelő végzettséggel és ismeretekkel, hogy ilyen típusú szolgáltatásokat felajánlhassanak másoknak. Itt is fontos az edukáció, hogy aki viszont úgy dönt, hogy segítséget kér, tisztában legyen azzal, hogy egyáltalán ki ajánlhat fel például bizonyos típusú szolgáltatásokat.

Ők lesznek az új világ igazi nyertesei

A hagyományosnak tekinthető ágazatok és a kkv-k különösen le vannak maradva a digitális átalakulás terén, pedig Európának fel kell készülnie a digitális termékek és szolgáltatások piacainak növekedésére.

Európának a következő évtizedben magasan képzett szakemberekre van szüksége, akik tudják, hogyan kell használni a technológiát az üzleti életben, és akik erős digitális Európát tudnak építeni

- mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Roberto Prieto, az EIT Digital oktatási igazgatója.

Hatalmas lépésre készül a MOL

Az év elején fogadták el az EU-s Green Dealt, amely komoly változásokat követel meg a tagországoktól a következő évtizedekben.

Várakozásaink szerint 2030-ig a kelet-közép-európai régióban még stabil marad az üzemanyag-kereslet, a nyugat-európai piacokat viszont egyre inkább a csökkenő tendencia fogja jellemezni. Az biztos, hogy 2050-ig drasztikus keresletcsökkenés várható,

- mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Petrényiné Szabó Krisztina, a MOL Downstream Üzletfejlesztési vezetője. Ennek megfelelően már 2030-ig 30%-kal csökkenteni fogják a tevékenységeikből származó és az általuk megvásárolt energiához kapcsolódó közvetlen kibocsátást, úgy, hogy a Kutatás-Termelés és a Fogyasztói Szolgáltatások üzletágaik karbonsemlegességet érnek el, a Feldolgozás és Kereskedelem üzletáguk pedig 20%-kal kevesebb CO2 kibocsátásért fog felelni 2019-hez képest.

Hasztalan előírások drágítják az új autókat

A Pénzcentrumnak Kovács Pál. A Hyundai Holding Hungary Kft. ügyvezetője beszélt arról, hogy miért drágultak meg az utóbbi években az új autók: bár szerinte van olyan kötelező EU-s előírás, amely hasznos - például a biztonsági berendezések -, de vannak fölöslegesek is - ilyen a digitális vételre alkalmas rádió, ami Magyarországon hasztalan. Ezeket ki kell fejleszteni, be kell szerelni az autókba, ami növeli a költségeket. Azt is megtudtuk, hogy bár az alkatrészhiány később gyűrűzött be a Hyundai-gyárakba, de már náluk is elkezdődtek a komoly csúszások.

Merészet húzott a hazai nagybank

Világszerte egységesítette reklámjait a CIB Bank tulajdonosa, részben annak köszönhetően, hogy az elmúlt másféléves időszak globális traumákat okozott. Ezen apropóból készítettünk interjút Szinai Ádámmal, a CIB Bank PR és marketingkommunikációs vezetőjével, aki az új kommunikációs irányról, a járvány fogyasztókra gyakorolt hatásáról, a banki hirdetések elmúlt 20 éves változásáról és a multik munkavállalókhoz való visszonyáról is beszélt a Pénzcentrumnak:

A neuromarketing miatt ma már sokkal pontosabban látjuk, hogy mikor és hogyan kell a kereskedelmi üzenetet vagy magát a márkát megjeleníteni egy hirdetésben, és mivel ezek a módszerek az utóbbi időben már bevetté váltak a reklámgyártásban, könnyebb dolgunk van. Így a rövid story-időt a lehető legjobban ki tudjuk használni.

Megvan, mikor nyit az új online boltlánc Magyarországon

Úgy gondolom, hogy ez a piac még jelentősen növekedni fog, akár meg is duplázódhat 2022-re. Ha összességében az e-kereskedelmi trendeket nézzük, Magyarországon ez a szektor tradicionálisan évi 25 százalékkal növekedett, a COVID alatt ez elérte a 80-100 százalékot

– mondta el Sabjányi László, aki idén szeptemberben csatlakozott a skandináv Wolt hazai csapatához ügyvezetőként. Mint elmondta, az ételkiszállítás egy késői belépő a piacra, így viszont át tudott ugrani egy csomó olyan gyerekbetegséget, amivel az e-kereskedelem korábban megküzdött. Továbbra is nagyon nagy növekedésre számítanak, mert ez egy win-win szituáció. Azok az éttermek, amelyek velük dolgoznak, nem versenytársként tekintenek rájuk, hanem extra bevételi forrásként. Megvan ugyanis a saját ügyfélkörük, amely látogatja őket fizikailag, és a kiszállítással mi erre adunk egy pluszt.

A COVID lezárások alatt az ételkiszállítás mentett meg egy csomó éttermet, és nagyon hálásak is, hogy létezik ez a platform.

Újabb áremelés jön az építőanyagoknál

Keith Riddle, a VELUX értékesítési és marketing alelnökével és a vállalat kelet-közép-európai magyar alelnökével, Mészáros Krisztiánnal az építőiparban tapasztalható drasztikus drágulásokról, az állami ösztönzők piaci túlfűtéséről; illetve a klímaválság és az építőipar kapcsolatáról is beszélgettünk. Mint kifejtették:

az árak el fognak érni egy olyan szintet, ami fölé már nem kúsznak, legalábbis a várakozások most ezt mutatják. Azt nem mondjuk, hogy ha meglesz ez az árszint, akkor onnan meredek zuhanás lesz, de azt sem, hogy újabb meredek emelkedés következne. Ilyetén az árszínvonal beállására számítunk az emelést követően. Az energiaárak viszont biztosan ütőkártyának fognak számítani 2022-ben, és nem csak a mi üzletmenetünkben, az itt tapasztalható drágulással a piac minden szereplőjének meg kell majd küzdenie, és ez nem lesz egyszerű feladat, hiszen energiára mindenkinek szüksége van.