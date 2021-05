Ennél jobb értékteremtő befektetés nincs 2021-ben: kölcsönből is kijön a matek

"Arra számítunk, hogy a járvány lecsengése után jelentősen megnő a hiteligény, és például a személyi kölcsönöknél az április közepéig kihelyezett volumen az év végére jelentősen megemelkedik" - árulta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Szeredi Gábor. A Takarékbank retail üzletág ügyvezető igazgatójával a lakossági hitelpiac aktualitásairól, illetve idei évben várható trendjeiről beszélgettünk.

Pénzcentrum: A MNB adatai alapján 2021 februárjában a lakosság összesen 145,86 milliárd forintnyi hitelt – babaváró (46,83 mrd), személyi hitelt (30,31 mrd), illetve lakáskölcsönt (68,72 mrd) – vett fel a bankoktól. A januári 117,25 milliárdos mélyponthoz képest ez 24,4 százalékos növekedést jelent. Mindhárom hiteltípus növekedést mutatott az év második hónapjában, viszont a legnagyobb kiugrás a személyi kölcsönök terén volt: 32,8 százalék. A friss statisztikák szerint ráadásul a trend márviusban sem tört meg. Mire számítanak az év további részében?

Szeredi Gábor: Márciusban ugrásszerűen megnőtt a hitelfelvétel január-februárhoz képest, ugyanakkor még nem minden szegmensben érte el a világjárvány előtti szintet, így van tér a növekedésre. Több, a hitelfelvétel szempontjából pozitív hatást is érzékelünk, a javuló járványadatok, a bevezetett otthonfelújítási program is kedvez a hitelfelvételi kedvnek, így további növekedést várunk az idei évben. Arra számítunk, hogy a járvány lecsengése után jelentősen megnő a hiteligény, és például a személyi kölcsönöknél az április közepéig kihelyezett volumen az év végére jelentősen megemelkedik.

Hogy alakult az év első négy hónapja a hitelek iránt kereslet szempontjából? Mely hitelek iránt tapasztalnak a vártnál erősebb, és melyek iránt gyengébb keresletet?

A személyi kölcsönöknél a hiteligénylők számában és az átlagos hitelösszegben is növekedés figyelhető meg. A jelzáloghiteleknél is nőtt a kereslet, január-februárhoz képest több mint 50 százalékkal több szerződést kötöttünk. Szintén kedvező hatást gyakorol, hogy a Takarék Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelt már otthonról, kényelmesen, online is igényelhetik az ügyfeleink honlapunkon az MFSZH oldaláról is elérhető VideoBankban, nem kell elmenniük ezért egy bankfiókba.

A 2020 márciusában bevezetett THM-plafon 2021. januártól megszűnt, így pedig már ránézésre sem annyira csábítóak a banki ajánlatok. Mennyire versenyképesek a Takarékbank fogyasztási hitelei a hazai piacon?

A személyi kölcsöneink a piac legjobbjai között vannak a kondíciókat tekintve. Az átlagnál alacsonyabb hitelösszegeket is lehet igényelni, ami kedvező azoknak, akiknek csak kisebb összegre van szükségük kiadásaik finanszírozásához. A kamatkedvezmény nincs hitelösszegsávhoz kötve, így jövedelemátutalás vállalása esetén alacsony hitelösszeg esetén is jár a kedvezmény. A Takarék Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel bevezetésénél kifejezetten figyeltünk arra, hogy széles körnek elérhető legyen a termák, az elvárt jövedelem mértékét, illetve a szükséges minimálisan igényelhető hitelösszeget tekintve a bankok között a legkedvezőbb feltételeket kínáljuk.

Tavaly egyértelműen nyomon követhető volt, hogy a válság miatt jóval körültekintőbbé váltak a bankok. A Takarékbanknál mennyire szigorodtak az elbírálási kritériumok? Mikor térhet vissza a belső szabályozás a válság előtti gyakorlatra?

A pandémiás időszak elején meghozott szigorításokat már feloldottuk, ugyanakkor a megváltozott piaci körülményekre tekintettel vagyunk. Például a válságban kevésbé érintett szektorok munkavállalói majdnem azonos hitelösszeget tudnak felvenni, mint korábban, viszont a kockázatokat kezeljük. Ez egyébként ugyanúgy érdeke a hitelfelvevőnek is, hiszen neki és nekünk sem jó, ha később nem tudja törleszteni a kölcsönt.

Milyen élethelyzetben ajánlják a személyi kölcsönt?

Minden olyan élethelyzetre ajánljuk, ahol gyorsan kisebb vagy közepes összegre van szüksége valakinek, és saját maga nem tudja finanszírozni. Illetve a nagyobb összegű, többmilliós személyi kölcsönt azoknak javasoljuk, akik nem tudunk vagy nem szeretnénk ingatlanfedezetet biztosítani. Nagyon népszerű cél az otthonfelújítás, az autóvásárlás, illetve más hitelek kiváltása, racionalizálása. Korábban a különböző rendezvények, például esküvő vagy egy nászút finanszírozása is népszerű volt, azonban a járvány hatására ez átmenetileg háttérbe szorult.

Ügyfeleinknek azt javasoljuk, hogy elsősorban értékteremtő, hosszú távon megtérülő befektetésekre fordítsák a személyi kölcsönt, ilyen az otthonfelújítás, a munkához használt autó, vagy akár egy nyelvtanfolyam díja.

Ha egy háztartásnak nincs más hitele és személyi kölcsön mellett dönt, mit javasol nekik a Takarékbank, mi lehet az a hitelösszeg, amivel „normálisan együtt tudnak élni”?

Ez háztartásonként mást jelent, hiszen mindenkinek rendelkezésre álló jövedelméhez mérten kell törleszteni a kölcsönt. Minden esetben pontosan felmérjük, mi az az összeg, ami kényelmesen belefér a hitelfelvevő pénzügyi kereteibe, és nem okoz nagyobb terhet a törlesztése. Érdemes mérlegelni hitelcélonként is, fűtéskorszerűsítés vagy napelem-telepítés esetén például számolhatunk valamekkora megtakarítással is a családi költségvetés tervezésénél, így kicsivel több férhet bele a megvalósításhoz szükséges összegbe, míg például egy esztétikai felújítás esetén ez nem jelentkezik.

A személyi kölcsönökre mennyire van hatással a lakásfelújítási támogatás megjelenése? Látható, hogy az előfinanszírozás miatt növekedett például a fogyasztási hitelek átlagos nagysága?

Az átlag hitelösszeget nézve növekedés figyelhető meg. Idén év elején 20 százalékkal nőtt az átlagos hitelösszeg a tavalyihoz képest, azonban ez szegmensenként eltérő. A teljes átlag most 1,7 millió forint körül alakul. Ez a tapasztalataink szerint főleg az otthonfelújítási támogatás hatása, amit az is mutat, hogy főleg a magasabb jövedelműek igényelnek magasabb összeget. Míg a 150 ezer forintnál alacsonyabb nettó bérrel rendelkezők átlagosan 900 ezer forintos hitelt vesznek fel, ami 75 ezer forinttal több a korábbinál, addig a legalább 300 ezer forint nettó keresettel rendelkezők átlagosan 2,8 millió forint kölcsönt kérnek, ami 700 ezer forinttal magasabb a tavalyinál. A Takarékbanknál akciót is hirdettünk az előtörlesztésre, vonatkozóan támogatva az otthonfelújítási programot.

Eltörölte a kormány az egyéves határidőt a felújítási hitelt felvevők számára. Mekkora könnyebbség ez a hitelezésben a bank, illetve a hitelfelvevők számára?

A határidő eltörlése mindenképpen jelentős könnyebbség, hiszen látszik, hogy a felújítás iránti jelentős érdeklődés komoly kapacitás szükségletet von maga után a szakemberek, vállalkozók körében. A határidő eltörlése révén nyugodtabban tudják az igénylők megvalósítani a céljaikat a vállalkozókkal közösen együttműködve. A könnyítés miatt valószínűleg újabb családok döntenek a felújításról, így azzal számolunk, hogy tovább nő a hitelfelvételi kedv is.