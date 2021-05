Ők lesznek az új világ igazi nyertesei: ez a tudás aranyat ér a járvány után

Hiába van rengeteg tudás itt helyben, hiába erős az egész kontinens az akadémiai világban, ha nem növeljük kell stratégiai önállóságunkat a technológia területén, akkor egészen biztos, hogy a jövőben kizárólag az Egyesült Államokból vagy Kínából importált technológiát fogunk használni. A hagyományosnak tekinthető ágazatok és a kkv-k különösen le vannak maradva a digitális átalakulás terén, pedig Európának fel kell készülnie a digitális termékek és szolgáltatások piacainak növekedésére. "Európának a következő évtizedben magasan képzett szakemberekre van szüksége, akik tudják, hogyan kell használni a technológiát az üzleti életben, és akik erős digitális Európát tudnak építeni" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Roberto Prieto, az EIT Digital oktatási igazgatója,

Pénzcentrum: Európában mely ágazatok és iparágak vannak a legnagyobb lemaradásban digitális átalakulás terén?

Roberto Prieto: Tény, hogy Európának növelnie kell stratégiai önállóságát a technológia területén, ellenkező esetben kizárólag az Egyesült Államokból vagy Kínából importált technológiát fogunk használni. Holott rengeteg tudás van itt helyben is, a kontinens kifejezetten erős az akadémiai világban, ezt a tudást kell felszabadítanunk ahhoz, hogy autonómiát nyerjünk. Az a tapasztalt, hogy a hagyományosnak tekinthető ágazatok és a kkv-k különösen le vannak maradva a digitális átalakulás terén, pedig Európának fel kell készülnie a digitális termékek és szolgáltatások piacainak növekedésére. Ehhez a köz- és a magánszféra részéről folyamatos és összehangolt beruházásokra lesz szükség. Hiszünk abban, hogy erős, igazságos és fenntartható digitális Európát hozhatunk létre és alakíthatunk ki, amely a vállalkozói tehetség és a digitális technológia által táplált európai innováció révén globális hatást gyakorolhat. Az EIT Digital 2020-2022 közötti időszakra szóló stratégiai innovációs menetrendjében öt kulcsterületet határozott meg: a digitális városok, a digitális pénzügyek, a digitális ipar, a digitális technológia és a digitális jólét területeit. Ahhoz, hogy az új innovációk mellett ezeket fellendítsük,

Európának a következő évtizedben magasan képzett szakemberekre van szüksége, akik tudják, hogyan kell használni a technológiát az üzleti életben, és akik erős digitális Európát tudnak építeni.

Milyen típusú ismeretek elsajátítására számíthatnak a jelentkezők?

A három iskolánkba különböző típusú jelentkezőket várunk, de mindegyiknek az a célja, hogy a technológiát az üzleti élet szolgálatába állítsa a társadalom jobbá tétele érdekében. Mivel jelenleg olyan korban élünk, amelyben soha nem látott társadalmi, gazdasági és környezeti kihívások várnak ránk - a felgyorsuló globalizáció és a technológiai fejlődés gyorsuló üteme miatt -, Európának olyan emberekre van szüksége, akik rendelkeznek azzal a fajta gondolkodásmóddal, mely által a technológiát működőképessé tudják tenni. Ez megköveteli, hogy diákjainkat kulcsfontosságú technológiai készségekben képezzük. Az EIT Digitális Mesterképző Iskolába jelentkezők számára több műszaki szakirány is rendelkezésre áll, ám ezeket évről évre felülvizsgáljuk, hogy lépést tudjunk tartani a jövő valóságával.

A következő felvételi szezonban a diákok hét műszaki szak közül választhatnak, ezek a következők: autonóm rendszerek, felhő- és hálózati infrastruktúrák, kiberbiztonság, adattudomány, beágyazott rendszerek, FinTech, ember-számítógép interakció és tervezés. A jelentkezők számíthatnak a partneregyetemek, intézetek és vállalatok által biztosított magas szintű tartalmakra. Hiszünk abban, hogy a technológiai ismereteket innovációs és vállalkozói készségekkel kell ötvözni ahhoz, hogy az eredmény létrejöjjön.

Éppen ezért arra képezzük hallgatóinkat, hogy törekedjenek a technológiát nem csak üzleti célokra, de társadalmi felzárkóztatása elősegítésére is használni. Például két diákunk megtudta, hogy a vaddisznók milyen komoly problémákat képesek okozni a gazdáknak, és egy mesterséges intelligencián alapuló drón ötletével álltak elő, amely elriasztja ezeket az állatokat, megmenti a gazdák földjein lévő termést, és így csökkenti az élelmiszerpazarlást is. Ez az ötlet 30 ezer eurónyi támogatást ért a vállalkozásuk elindításához.

A diákok által megszerezhető technológiai és vállalkozói ismeretek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szociális készségekre is. Kétéves mesterképzésük során a jelentkezők számos valós üzleti eseten dolgozhatnak, melyek akár még is inspirálhatják a hallgatókat, hogy saját startup vállalkozásukon dolgozzanak, ahogyan azt Pálfi Dóra is tette az EIT Digital Master Schoolban töltött ideje alatt.

Megalapította az ImagiLabs nevű céget, hatalmas finanszírozást kapott, és ma már a 30 sikeres fiatal 30 alatti listáján is szerepel (30PER30 – Forbes, 2021.). De említhetnénk Lakatos Pétert és hallgatótársait is, akik olyan startupot hoztak össze, mely beteg emberek életjeleinek távfelügyeletének ötletére alapult. Együtt dolgoznak magyarországi és hollandiai partnerekkel, és Entremo eszközeit jelenleg is alkalmazzák a magyarországi kórházakban és idősotthonokban.

A résztvevők tehát elmélyedhetnek a feltörekvő digitális technológiákban, és megtanulhatják, hogyan lehet azt üzleti vállalkozássá alakítani. Az elméleti keret mellett céglátogatásokon és esetbemutatókon keresztül megláthatják, hogyan zajlik a digitális átalakulás a nyári iskola helyi ökoszisztémájában. Azt is megtanulják, hogyan kell különböző üzleti modelleket kidolgozni és értékelni, majd a tanultakat egy-egy üzleti kihívás keretében kamatoztatják is.

Elsősorban diákok, fiatal szakemberek vagy idősebb vezetők jelentkezését várják?

Az EIT Digitális Vállalkozói Akadémia a pályájuk bármely szakaszában lévő hallgatók és szakemberek számára kínál felsőoktatási lehetőségeket. Hiszünk az élethosszig tartó tanulásban, hiszen az ipar 4.0 forradalma olyan gyorsan fejlődik, hogy a továbbképzés minden európai dolgozó számára alapvető szükséglet. A képzésekre bárki jelentkezhet, aki természettudományos, műszaki, gazdasági és matematikai alapképzésben szerzett diplomát, bár a legtöbb hallgatóink informatikai alapképzésből érkezik - ez azonban nem előfeltétel. Vannak olyan diákjaink is, akik korábban aerodinamikát, pszichológiát vagy ipari formatervezést tanultak, hogy csak néhányat említsek.

A lényeg az, hogy az jelentkezőnek nyitottnak kell lennie, képesnek kell lennie a technológia elsajátítására, és elengedhetetlen a vállalkozói gondolkodásmód kialakítása is. A legtöbb mesterképzős diákunk 23-27 év közötti.

Észrevettük, hogy egyre többen mennek vissza az iskolába, miután már dolgoztak egy ideje, valószínűleg látják, hogy a társadalom gyors ütemben változik, és ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani, ismerniük kell a technológiát és azt, hogy hogyan tudják ezeket használni a munkájuk során. A lényeg, hogy mindenféle szakember számára nyitott a lehetőség, legyen az fiatal, több éve a pályán lévő kutató vagy egyéb vezetők. Ha huzamosabb ideig dolgozol egy vállalat vagy szervezet kötelékében, szükségszerűen átalakul a szemléletmódod: vállalati szemléletűvé válsz.

Ám fiatal friss gondolkodású diákok közt lenni hihetetlenül inspiráló tud lenni, a korlátok helyett a lehetőségeket meglátni nagy előny. Az EIT Digital Professional School a döntési jogkörrel rendelkező szakembereknek szól., hogy minél szélesebb körben elterjedjen az a nézet, miszerint a digitális átalakulás nem csupán egy projekt beültetése a szervezetbe, hanem sokkal inkább olyan stratégiák beágyazása, amelyek a túlélést, de még inkább a vezető pozíció megszerzését szolgálják az új digitális gazdaságban.

Ez üzleti stratégia kérdése. A felsővezetőknek tudniuk kell, hogy a különféle technológiák miképp hathatnak az üzletükre, és hogyan kell a vállalatnak erre reagálnia. A résztvevők ezért megtanulják megérteni az új technológiáknak az üzletükre gyakorolt hatásait, és beágyazni ezeket stratégiájukba.

Mennyibe kerül a képzés, melyek a halasztott fizetés feltételei és szabályai?

Én személy szerint nagyon hiszek a magán és az állami szféra partnerségben - és ez az oktatásra is vonatkozik. Úgy vélem, hogy a közigazgatás feladatai közé tartozik, hogy minden polgár számára magas színvonalú oktatást biztosítson, ezért úgy vélem, hogy az oktatásnak minden esetben állami forrásokkal kell rendelkeznie, szükség van azonban egyéni hozzájárulásra is mind anyagi, mind pedig tudás és tapasztalati oldalról. Ezt az oktatási modellt úgy tervezték, hogy a diákok számára a legjobb oktatási élményt nyújtsák az állami és magánforrások kombinációjának felhasználásával.

Minden évben felülvizsgáljuk az árainkat, igyekszünk azokat a lehető legalacsonyabb szinten tartani, hogy oktatásunk minden európai és Európán kívüli diák számára elérhető legyen, és hogy a tehetségeknek esélyt adjunk arra, hogy a digitális átalakulás következő vezetőjévé váljanak a holnapban.

A közelmúltban az Európai Beruházási Alappal (EIF) olyan megállapodást írtunk alá, amely lehetővé teszi, hogy minél több diák részt tudjon venni a programban. Az EBA olyan garanciát vállalt, amely lehetővé teszi a halasztott fizetéseket: más szóval, most tanulhatnak, és csak később kell fizetniük. Úgy gondolom, hogy ennek a megállapodásnak az aláírása nagyon fontos. Persze különböző típusú ösztöndíjakat is kínálunk, amelyeket a résztvevők igénybe vehetnek így az oktatás mindenki számára elérhető marad.