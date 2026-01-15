2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
Budapest, 2025. május 8.ATM az MBH Bank és a Mol Magyarország együttmûködésének eredményeit és az ATM-telepítési program részleteit bemutató sajtótájékoztatón a XI. kerületi Prielle Kornélia utcai benzinkútnál 2025. május 8-án. A
Megtakarítás

Óriási változás zajlik a hazai ATM-eknél: minden banki ügyfelet érint, aki pénzt szeretne felvenni

Nagy Béla Ádám
2026. január 15. 10:01

Életbe lépett az úgynevezett ATM-törvény, amely jogszabályi kényszerrel írja elő a készpénzhez való hozzáférés országos biztosítását. A bankoknak minden kistelepülésen ATM-et kellett telepíteniük, komoly bírságok terhe mellett. A pénzintézetek egy része alkotmányjogi panasszal és szakmai kritikával támadta a szabályozást, vitatva annak gazdasági indokoltságát és hosszú távú hatását a magyar pénzügyi rendszerre. Megkérdeztük a bankokat, hogy állnak az automata-telepítéssel 2026 elején.

2026-ra bevezették az úgynevezett ATM-törvény végrehajtását, amely alapjaiban alakította át a készpénzhez való hozzáférést Magyarországon. A szabályozás értelmében minden magyarországi településen biztosítani kell legalább egy működő bankjegykiadó automata jelenlétét, megszüntetve azokat a fehér foltokat, ahol korábban csak hosszabb utazással lehetett készpénzhez jutni.

A parlament által elfogadott jogszabály szerint a cél az, hogy a készpénzfelvétel ne függjön a lakhelytől. A döntéshozók a készpénzhez való hozzáférést közérdeknek tekintették, különösen a kisebb településeken élők, az idősek és a digitális szolgáltatásokat kevésbé használó ügyfelek védelme érdekében. A törvény a bankokat és pénzforgalmi szolgáltatókat kötelezte arra, hogy országos szinten biztosítsák az ATM-hálózat teljes lefedettségét.

EZ IS ÉRDEKELHET
Hogyan zajlik a bevezetés?

A végrehajtás több lépcsőben történik a jogszabály szerint.

  • 2025 végéig az ezer főnél nagyobb településeken kellett az automatákat telepíteni,
  • 2026 végére pedig az 500 és 1000 fő közötti településeken is biztosítani kell a készpénzfelvételt.

A törvény gyakorlati megvalósítása során a bankok közösen is telepíthetnek és működtethetnek ATM-eket. A települési önkormányzatok kötelesek ingyenesen megfelelő helyszínt biztosítani az automaták számára, és együttműködni a feltételek kialakításában. Amennyiben az önkormányzat nem tud megfelelő feltételeket biztosítani, a bankok akkor is kötelesek telepíteni a készülékeket.

Mint kiderült, a Magyar Nemzeti Bank szigorú szankciókat alkalmazhat a kötelezettségüket nem teljesítő pénzintézetekkel szemben. A bírságok összege az első három hónap után 5 millió forinttól indul, majd negyedévente emelkedik, 24 hónap után elérheti a 150 millió forintot. A már meglévő automaták megszüntetése esetén 2 milliótól 200 millió forintig terjedő büntetés szabható ki.

Nem feltétlenül örült a bankszektor

Novemberben az OTP Bank több pénzintézettel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz. Álláspontjuk szerint a jogszabály által előírt kötelezettség gazdaságilag indokolatlan, és aránytalanul korlátozza a pénzintézetek vállalkozáshoz, valamint tulajdonhoz fűződő alapjogait. A bank érvelése alapján a törvény diszkriminatív módon avatkozik be a piaci folyamatokba.

Bankszektor több szereplője szerint is a döntés rossz irányba tereli az ország pénzügyi kultúráját, ráadásul megvalósítása is problémás. Érvelésük szerint a készpénzhasználat társadalmi költsége a GDP mintegy 0,8 százalékát teszi ki, és az ATM-hálózat bővítése nemcsak költséges, de a készpénzhasználat további erősödését is eredményezheti.

A bankárok arra is rámutattak, hogy Magyarországon ma már az elektronikus fizetési lehetőségek széles köre áll rendelkezésre, amelyek biztonságosabbak, átláthatóbbak és költséghatékonyabbak a készpénznél. Ezért úgy vélik, hogy a döntés hátterében elsősorban politikai megfontolások állnak.

Mennyi automatát kell telepíteniük a bankoknak?

A Bankmonitor korábban azt is összeszedte, hogy nagyjából mennyi automatát kell telepítenie a hazai pénzintézeteknek és mekkora költséggel járhat ez.

  • A CIB Bank 52 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 208 millió forintba fog kerülni.
  • Az Erste Bank 104 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 416 millió forintba fog kerülni.
  • A Gránit Bank 13 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 52 millió forintba fog kerülni.
  • A K&H Bank 117 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 468 millió forintba fog kerülni.
  • A MagNet Bank 13 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 52 millió forintba fog kerülni.
  • Az MBH Bank 195 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 780 millió forintba fog kerülni.
  • A Raiffeisen Bank 65 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 260 millió forintba fog kerülni.
  • Az UniCredit Bank 52 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 208 millió forintba fog kerülni.
  • Az OTP Bank 428 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 1712 millió forintba fog kerülni.

Ez összesen 1039 bankautomata és darabonként 4 millió forinttal számolva mintegy 4,156 milliárd forint költség. 

Február 1-jétől Magyarországon havi 300 ezer forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel összege. A lakossági ügyfelek legfeljebb két alkalommal vehetnek fel díjmentesen készpénzt bármely magyarországi ATM-ből vagy postán, amennyiben ezt előzetesen bejelentették bankjuknál, és a számlán rendelkezésre áll a megfelelő fedezet. A keret túllépésekor a bank a meghaladó összegre és a további tranzakciókra díjat számíthat fel, kivéve, ha az adott pénzintézet ennél kedvezőbb feltételeket biztosít.

Ki telepítette eddig a legtöbb új automatát?

A Pénzcentrum körbekérdezett a hazai pénzintézeteknél, hogy jelenleg hány bankautomatával rendelkeznek az országban, hogy mennyit telepítettek az elmúlt egy évben (kiderült, ezek közül nem mindet a kistelepüléseken) és, hogy mennyi ATM alkalmas a készpénzbefizetésre. 

A válaszadó bankok közül (nem minden pénzintézet reagált a megkeresésünkre - a szerk.) az OTP Bank messze kiemelkedik a mezőnyből, közel 2000 bankautomatával rendelkezik. Ez jól mutatja a bank országos jelenlétét és lakossági fókuszát. A második legerősebb szereplő az MBH Bank 1200 automatával. A többi megszólaló szereplő ezer alatti darabszámmal rendelkezik: a K&H 639, az Erste 491, az UniCredit 195, a CIB Bank pedig 156 automatát üzemeltet.

A legtöbb készpénzbefizetéssel rendelkező automatával a OTP Bank rendelkezik, összesen 536 darabbal, ami jól illeszkedik a bank országosan domináns ATM-hálózatához. Az K&H Bank szintén erős ezen a területen, 448 készpénzbefizetésre alkalmas automatával, ami arányaiban is magas érték.

Az MBH Bank esetében 252 ATM képes készpénzbefizetésre, ami a 1200 darabos teljes hálózathoz viszonyítva nagyjából ötödös arányt jelent. Az Erste 260 ilyen automatát üzemeltet, ami a középmezőnybe sorolja. A kisebb hálózattal rendelkező bankoknál alacsonyabbak ezek a számok. Az UniCredit 94, míg a CIB Bank 70 készpénzbefizetésre alkalmas ATM-mel rendelkezik.

A bankok közül a K&H emelkedik ki messze a legmagasabb befizetőautomata-aránnyal, míg az OTP és az MBH esetében a nagy ATM-hálózat ellenére a befizetésre alkalmas automaták aránya jóval alacsonyabb. A CIB, az Erste és az UniCredit esetében az ATM-ek kb. fele befizetésre is alkalmas.

Az új ATM-ek telepítésében az MBH Bank járt az élen 316 új automatával, ezt követi az OTP Bank 128, majd a K&H Bank 92 új géppel. A középmezőnybe tartozik az CIB Bank 38, illetve az Erste 36 új automatával, míg az UniCredit összesen 17 darabot helyezett ki.

Az OTP Banknál az új ATM-ek aránya mindössze 6,4 százalék, ami azt jelzi, hogy a bank elsősorban a már meglévő, kiterjedt hálózatára támaszkodott, és inkább finomhangolást végzett. Ezzel szemben az MBH Bank kifejezetten aktív volt: a 2026 elején üzemelő ATM-ek több mint negyede új, ami jelentős hálózatépítésre és az összeolvadás utáni infrastruktúra egységesítésére utal. A CIB Banknál is hasonlóan magas az arány.

A K&H Bank 14,4 százalékos aránnyal célzott bővítést hajtott végre, főként a hiányzó területek lefedésére fókuszálva. Az Erste és az UniCredit esetében az új ATM-ek aránya 7-9 százalék között alakult.

Címlapkép: Soós Lajos, MTI/MTVA
