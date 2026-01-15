Óriási változás zajlik a hazai ATM-eknél: minden banki ügyfelet érint, aki pénzt szeretne felvenni

Életbe lépett az úgynevezett ATM-törvény, amely jogszabályi kényszerrel írja elő a készpénzhez való hozzáférés országos biztosítását. A bankoknak minden kistelepülésen ATM-et kellett telepíteniük, komoly bírságok terhe mellett. A pénzintézetek egy része alkotmányjogi panasszal és szakmai kritikával támadta a szabályozást, vitatva annak gazdasági indokoltságát és hosszú távú hatását a magyar pénzügyi rendszerre. Megkérdeztük a bankokat, hogy állnak az automata-telepítéssel 2026 elején.

2026-ra bevezették az úgynevezett ATM-törvény végrehajtását, amely alapjaiban alakította át a készpénzhez való hozzáférést Magyarországon. A szabályozás értelmében minden magyarországi településen biztosítani kell legalább egy működő bankjegykiadó automata jelenlétét, megszüntetve azokat a fehér foltokat, ahol korábban csak hosszabb utazással lehetett készpénzhez jutni.

A parlament által elfogadott jogszabály szerint a cél az, hogy a készpénzfelvétel ne függjön a lakhelytől. A döntéshozók a készpénzhez való hozzáférést közérdeknek tekintették, különösen a kisebb településeken élők, az idősek és a digitális szolgáltatásokat kevésbé használó ügyfelek védelme érdekében. A törvény a bankokat és pénzforgalmi szolgáltatókat kötelezte arra, hogy országos szinten biztosítsák az ATM-hálózat teljes lefedettségét.

Hogyan zajlik a bevezetés?

A végrehajtás több lépcsőben történik a jogszabály szerint.

2025 végéig az ezer főnél nagyobb településeken kellett az automatákat telepíteni,

2026 végére pedig az 500 és 1000 fő közötti településeken is biztosítani kell a készpénzfelvételt.

A törvény gyakorlati megvalósítása során a bankok közösen is telepíthetnek és működtethetnek ATM-eket. A települési önkormányzatok kötelesek ingyenesen megfelelő helyszínt biztosítani az automaták számára, és együttműködni a feltételek kialakításában. Amennyiben az önkormányzat nem tud megfelelő feltételeket biztosítani, a bankok akkor is kötelesek telepíteni a készülékeket.

Mint kiderült, a Magyar Nemzeti Bank szigorú szankciókat alkalmazhat a kötelezettségüket nem teljesítő pénzintézetekkel szemben. A bírságok összege az első három hónap után 5 millió forinttól indul, majd negyedévente emelkedik, 24 hónap után elérheti a 150 millió forintot. A már meglévő automaták megszüntetése esetén 2 milliótól 200 millió forintig terjedő büntetés szabható ki.

Nem feltétlenül örült a bankszektor

Novemberben az OTP Bank több pénzintézettel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz. Álláspontjuk szerint a jogszabály által előírt kötelezettség gazdaságilag indokolatlan, és aránytalanul korlátozza a pénzintézetek vállalkozáshoz, valamint tulajdonhoz fűződő alapjogait. A bank érvelése alapján a törvény diszkriminatív módon avatkozik be a piaci folyamatokba.

Bankszektor több szereplője szerint is a döntés rossz irányba tereli az ország pénzügyi kultúráját, ráadásul megvalósítása is problémás. Érvelésük szerint a készpénzhasználat társadalmi költsége a GDP mintegy 0,8 százalékát teszi ki, és az ATM-hálózat bővítése nemcsak költséges, de a készpénzhasználat további erősödését is eredményezheti.

A bankárok arra is rámutattak, hogy Magyarországon ma már az elektronikus fizetési lehetőségek széles köre áll rendelkezésre, amelyek biztonságosabbak, átláthatóbbak és költséghatékonyabbak a készpénznél. Ezért úgy vélik, hogy a döntés hátterében elsősorban politikai megfontolások állnak.

Mennyi automatát kell telepíteniük a bankoknak?

A Bankmonitor korábban azt is összeszedte, hogy nagyjából mennyi automatát kell telepítenie a hazai pénzintézeteknek és mekkora költséggel járhat ez.

A CIB Bank 52 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 208 millió forintba fog kerülni.

Az Erste Bank 104 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 416 millió forintba fog kerülni.

A Gránit Bank 13 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 52 millió forintba fog kerülni.

A K&H Bank 117 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 468 millió forintba fog kerülni.

A MagNet Bank 13 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 52 millió forintba fog kerülni.

Az MBH Bank 195 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 780 millió forintba fog kerülni.

A Raiffeisen Bank 65 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 260 millió forintba fog kerülni.

Az UniCredit Bank 52 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 208 millió forintba fog kerülni.

Az OTP Bank 428 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 1712 millió forintba fog kerülni.

Ez összesen 1039 bankautomata és darabonként 4 millió forinttal számolva mintegy 4,156 milliárd forint költség.

Február 1-jétől Magyarországon havi 300 ezer forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel összege. A lakossági ügyfelek legfeljebb két alkalommal vehetnek fel díjmentesen készpénzt bármely magyarországi ATM-ből vagy postán, amennyiben ezt előzetesen bejelentették bankjuknál, és a számlán rendelkezésre áll a megfelelő fedezet. A keret túllépésekor a bank a meghaladó összegre és a további tranzakciókra díjat számíthat fel, kivéve, ha az adott pénzintézet ennél kedvezőbb feltételeket biztosít.

Ki telepítette eddig a legtöbb új automatát?

A Pénzcentrum körbekérdezett a hazai pénzintézeteknél, hogy jelenleg hány bankautomatával rendelkeznek az országban, hogy mennyit telepítettek az elmúlt egy évben (kiderült, ezek közül nem mindet a kistelepüléseken) és, hogy mennyi ATM alkalmas a készpénzbefizetésre.

A válaszadó bankok közül (nem minden pénzintézet reagált a megkeresésünkre - a szerk.) az OTP Bank messze kiemelkedik a mezőnyből, közel 2000 bankautomatával rendelkezik. Ez jól mutatja a bank országos jelenlétét és lakossági fókuszát. A második legerősebb szereplő az MBH Bank 1200 automatával. A többi megszólaló szereplő ezer alatti darabszámmal rendelkezik: a K&H 639, az Erste 491, az UniCredit 195, a CIB Bank pedig 156 automatát üzemeltet.

A legtöbb készpénzbefizetéssel rendelkező automatával a OTP Bank rendelkezik, összesen 536 darabbal, ami jól illeszkedik a bank országosan domináns ATM-hálózatához. Az K&H Bank szintén erős ezen a területen, 448 készpénzbefizetésre alkalmas automatával, ami arányaiban is magas érték.

Az MBH Bank esetében 252 ATM képes készpénzbefizetésre, ami a 1200 darabos teljes hálózathoz viszonyítva nagyjából ötödös arányt jelent. Az Erste 260 ilyen automatát üzemeltet, ami a középmezőnybe sorolja. A kisebb hálózattal rendelkező bankoknál alacsonyabbak ezek a számok. Az UniCredit 94, míg a CIB Bank 70 készpénzbefizetésre alkalmas ATM-mel rendelkezik.

A bankok közül a K&H emelkedik ki messze a legmagasabb befizetőautomata-aránnyal, míg az OTP és az MBH esetében a nagy ATM-hálózat ellenére a befizetésre alkalmas automaták aránya jóval alacsonyabb. A CIB, az Erste és az UniCredit esetében az ATM-ek kb. fele befizetésre is alkalmas.

Az új ATM-ek telepítésében az MBH Bank járt az élen 316 új automatával, ezt követi az OTP Bank 128, majd a K&H Bank 92 új géppel. A középmezőnybe tartozik az CIB Bank 38, illetve az Erste 36 új automatával, míg az UniCredit összesen 17 darabot helyezett ki.

Az OTP Banknál az új ATM-ek aránya mindössze 6,4 százalék, ami azt jelzi, hogy a bank elsősorban a már meglévő, kiterjedt hálózatára támaszkodott, és inkább finomhangolást végzett. Ezzel szemben az MBH Bank kifejezetten aktív volt: a 2026 elején üzemelő ATM-ek több mint negyede új, ami jelentős hálózatépítésre és az összeolvadás utáni infrastruktúra egységesítésére utal. A CIB Banknál is hasonlóan magas az arány.

A K&H Bank 14,4 százalékos aránnyal célzott bővítést hajtott végre, főként a hiányzó területek lefedésére fókuszálva. Az Erste és az UniCredit esetében az új ATM-ek aránya 7-9 százalék között alakult.

