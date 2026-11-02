2026. november 2. hétfő Achilles
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Horgászat a tavon. Halak a horgon. Halak, halak.
HelloVidék

Drámai mentőakció indult a népszerű magyar horgásztónál: szivattyúkkal küzdenek a kiszáradás ellen + Videó

HelloVidék
2026. november 2. 18:45 2 perc

Egy hónapja még a tó élővilágának fennmaradása miatt aggódtak, mostanra viszont megkezdődött a vízpótlás a Baranya vármegyei Majláthpusztai Horgásztónál. A Kisszentmárton közelében található tó vízszintje az elhúzódó aszály miatt drasztikusan lecsökkent, a mentési munkálatok azonban komoly költségekkel járnak. Az üzemeltetők továbbra is várják a támogatásokat, hogy a szivattyúk elegendő ideig működhessenek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A hosszú ideje tartó vízhiány a Baranya megyei Kisszentmártonban található Majláthpusztai Horgásztavat sem kímélte: a vízszint nyár végére már drasztikusan lecsökkent, a helyzet pedig nem csupán a horgászatot nehezíti meg. A tó élővilágának fennmaradása is veszélybe került, ezért a következő időszakban folyamatos vízpótlással próbálják megmenteni a tavat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vízpótlási munkálatok elindulásáról október 30-án számolt be a Bama.hu, amely videót is közzétett a helyszínen zajló szivattyúzásról. Ahogy írták, a beavatkozás fontos lépés a tó megmentésében, de a munka még nem ért véget: a berendezések folyamatos működtetése jelentős mennyiségű üzemanyagot igényel.

A hosszú ideje tartó vízhiány miatt annyira lecsökkent a vízszint, hogy a probléma már nemcsak a horgászatot érintette: a tóban és környezetében élő állatok fennmaradása is veszélybe került. Csordás László, az Ormánsági Dolgozók Horgász Egyesületének elnöke korábban arról beszélt, hogy a tavat több évtizede használják a horgászok, és ugyanilyen régóta ad otthont halaknak, madaraknak és számos más élőlénynek. A környék egyik fontos természeti értékéről van szó, amelyet családok és horgászok is rendszeresen látogatnak.

A vízpótlást korábban minden évben sikerült megoldani, hol a Drávából, hol a Fekete-vízből. Idén azonban ezek a lehetőségek is beszűkültek, mivel a környező vízfolyások vízállása szintén rendkívül alacsony volt. A mostani mentőakcióhoz ezért a vízügy által rendelkezésre bocsátott szivattyúkat vetették be.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Két hétig, éjjel-nappal működhetnek a szivattyúk

A korábbi tervek szerint a berendezéseknek nagyjából két héten keresztül, napi 24 órában kellene működniük, hogy minél több vizet juttathassanak a tóba. Ehhez azonban komoly mennyiségű üzemanyagra van szükség, ezért az egyesület már a munkálatok megkezdése előtt segítséget kért. A támogatás nemcsak pénzbeli adomány formájában érkezhet: üzemanyag-felajánlásokkal is hozzá lehet járulni a mentéshez. 

Bár a szivattyúzás már megkezdődött, egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy sikerül tartósan helyreállítani a tó vízszintjét. Ehhez az is szükséges, hogy a berendezések elegendő ideig működhessenek, és a következő időszakban a vízpótlás mellett a víz megtartására is legyen lehetőség. A mentés tehát elkezdődött, de a Majláthpusztai Horgásztó jövője még korántsem dőlt el.
Címlapkép: Getty Images
#vízhiány #horgászat #vízügy #horgász #tó #baranya #mentés #aszály #hellovidék #horgásztó #vízszint

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:16
19:05
18:45
18:29
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 2. 17:34 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: váratlan hír rázta meg a piacokat, szakad az olaj, kilőtt a Telekom
november 2. 10:45 Vége lehet az olcsó utazásnak: kétszámjegyű áremelésre készül a fapados óriás
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
Pénzcentrum
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
Kellemetlen meglepetés a magyar boltok kasszáinál: ezek az árak elszálltak, hiába alacsony az infláció
Durva különbség a magyar munkaerőpiacon: ezért nagyon nem mindegy, hány évesen keresel állást
Drámai drágulás és lakáshiány gyűrűzött be a szomszédba is: kilátástalan helyzetben az életkezdő fiatalok
Rejtélyes ugrás a magyar gazdaságban: 30 százalékkal nőtt a gépimport – egyetlen cég állhat mögötte?
NAPTÁR
Tovább
2026. november 2. hétfő
Achilles
45. hét
November 2.
Halottak napja
November 2.
D-vitamin nap
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz
2
5 napja
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
3
5 napja
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: itt még 2000 Ft-ért télen is szabadtéri medencében élvezheted a forró gyógyvízet
4
1 hete
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
5
1 hete
Így készül a szarvasiak békebeli kedvence: a gazdagon töltött finomság, a kapusznyika és a lekvárnyika
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapír aktuális névleges kamata
Ha az adott papírt a kibocsátás napján vennénk meg, akkor mennyi az előre megígért (névleges) éves kamatláb. Ezt akkor érhetjük el, ha a kibocsátástól lejáratig megtartjuk a papírt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 2. 19:05
Durva különbség a magyar munkaerőpiacon: ezért nagyon nem mindegy, hány évesen keresel állást
Pénzcentrum  |  2026. november 2. 18:29
Új korszak indul a magyar otthonteremtésben: mutatjuk az új kedvezményes hitelek feltételeit
Agrárszektor  |  2026. november 2. 18:33
Megszavazták: ezt tervezik rengeteg magyar településen