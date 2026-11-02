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Drámai mentőakció indult a népszerű magyar horgásztónál: szivattyúkkal küzdenek a kiszáradás ellen + Videó
Egy hónapja még a tó élővilágának fennmaradása miatt aggódtak, mostanra viszont megkezdődött a vízpótlás a Baranya vármegyei Majláthpusztai Horgásztónál. A Kisszentmárton közelében található tó vízszintje az elhúzódó aszály miatt drasztikusan lecsökkent, a mentési munkálatok azonban komoly költségekkel járnak. Az üzemeltetők továbbra is várják a támogatásokat, hogy a szivattyúk elegendő ideig működhessenek.
A hosszú ideje tartó vízhiány a Baranya megyei Kisszentmártonban található Majláthpusztai Horgásztavat sem kímélte: a vízszint nyár végére már drasztikusan lecsökkent, a helyzet pedig nem csupán a horgászatot nehezíti meg. A tó élővilágának fennmaradása is veszélybe került, ezért a következő időszakban folyamatos vízpótlással próbálják megmenteni a tavat.
A vízpótlási munkálatok elindulásáról október 30-án számolt be a Bama.hu, amely videót is közzétett a helyszínen zajló szivattyúzásról. Ahogy írták, a beavatkozás fontos lépés a tó megmentésében, de a munka még nem ért véget: a berendezések folyamatos működtetése jelentős mennyiségű üzemanyagot igényel.
A hosszú ideje tartó vízhiány miatt annyira lecsökkent a vízszint, hogy a probléma már nemcsak a horgászatot érintette: a tóban és környezetében élő állatok fennmaradása is veszélybe került. Csordás László, az Ormánsági Dolgozók Horgász Egyesületének elnöke korábban arról beszélt, hogy a tavat több évtizede használják a horgászok, és ugyanilyen régóta ad otthont halaknak, madaraknak és számos más élőlénynek. A környék egyik fontos természeti értékéről van szó, amelyet családok és horgászok is rendszeresen látogatnak.
A vízpótlást korábban minden évben sikerült megoldani, hol a Drávából, hol a Fekete-vízből. Idén azonban ezek a lehetőségek is beszűkültek, mivel a környező vízfolyások vízállása szintén rendkívül alacsony volt. A mostani mentőakcióhoz ezért a vízügy által rendelkezésre bocsátott szivattyúkat vetették be.
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Két hétig, éjjel-nappal működhetnek a szivattyúk
A korábbi tervek szerint a berendezéseknek nagyjából két héten keresztül, napi 24 órában kellene működniük, hogy minél több vizet juttathassanak a tóba. Ehhez azonban komoly mennyiségű üzemanyagra van szükség, ezért az egyesület már a munkálatok megkezdése előtt segítséget kért. A támogatás nemcsak pénzbeli adomány formájában érkezhet: üzemanyag-felajánlásokkal is hozzá lehet járulni a mentéshez.
Bár a szivattyúzás már megkezdődött, egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy sikerül tartósan helyreállítani a tó vízszintjét. Ehhez az is szükséges, hogy a berendezések elegendő ideig működhessenek, és a következő időszakban a vízpótlás mellett a víz megtartására is legyen lehetőség. A mentés tehát elkezdődött, de a Majláthpusztai Horgásztó jövője még korántsem dőlt el.
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