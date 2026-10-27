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Rossz hír a balatoni bringásoknak? Jövőre indulhat a felújítás, de a teljes Bringakörre még várni kell
Jelentős felújítás jön a Balatoni Bringakör északi parti szakaszán: Tihany és Balatonfűzfő között összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a kerékpáros útvonalat. A tervek szerint új hidak és biztonságosabb vasúti átjárók is épülnek, miközben a tó körüli kerékpárút további, rossz állapotú részei is megújulhatnak. Mutatjuk, melyik településeket érinti a beruházás, és mikorra készülhetnek el a munkákkal.
A Balatoni Bringakör mintegy 20 kilométeres szakaszán készítenek elő felújításokat. A nagyobb beruházás az északi partot érinti: Tihany, Balatonfüred, Csopak, Paloznak, Alsóörs, Balatonalmádi és Balatonfűzfő térségében összesen 14,4 kilométeren építik át, illetve szélesítik ki a meglévő kerékpáros útvonalat – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
A tervek szerint az önálló, kétirányú kerékpárutak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek. A fejlesztés részeként hat kerékpáros hídműtárgyat építenek, és két új, fényjelző berendezéssel, valamint félsorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. Több helyszínen új nyomvonalon vezethet majd a kerékpárút, emellett burkolatfelújításokra és forgalomtechnikai korszerűsítésekre is sor kerülhet. A területszerzések már megkezdődtek, a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárásokat a tervek szerint még 2026-ban elindítják. A beruházás megvalósításához európai uniós forrásokat is felhasználnak.
Négy rossz állapotú szakaszt is felújítanak
Nemcsak a hosszabb északi parti fejlesztés részeként dolgoznak majd a Balatoni Bringakörön. A Magyar Közút beruházásában további négy, különösen rossz állapotú szakasz felújítását is tervezik, ezeket hazai költségvetési forrásból finanszírozzák:
- Balatonakali és Zánka között 1625 méteren teljesen újjáépítik a kerékpárutat, és egy új kerékpáros híd is készül.
- Balatonkenese és Balatonfűzfő között az erdőben vezető, 1521 méteres szakaszt korszerűsítik. A jelenlegi, 2,5 méter széles burkolat helyett 3 méter széles felületet alakítanak ki, a régi 71-es főút nyomvonalának felhasználásával.
- Badacsonyörs térségében, az Ábrahámhegy és Badacsonytomaj vasútállomása közötti részen 1696 méteren újítják fel a kerékpárutat. Itt a fák gyökerei által felnyomott burkolat, a repedések és a helyenként jelentősen beszűkült útfelület miatt vált sürgetővé a beavatkozás.
- Badacsonytomajon egy 278 méteres szakaszon marják le a meglévő burkolatot, majd új, 4 centiméter vastag aszfalt-kopóréteget terítenek le.
Mikorra készülhetnek el a felújítások?
A négy rövidebb szakaszt érintő munkáknál már megkezdődtek a közbeszerzési eljárások. A kivitelezés várhatóan 2027 tavaszán indulhat, a cél pedig az, hogy ezek a szakaszok már a 2027-es kerékpáros szezonra elkészüljenek.
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A nagyobb léptékű, hosszabb északi parti beruházások befejezését későbbre, 2029-re tervezik. Ez azt jelenti, hogy a Balaton körüli kerékpáros útvonal több problémás része is megújulhat a következő években, de a teljes fejlesztés nem készül el egyszerre.
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