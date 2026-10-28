Megérkezett a cukiságbomba: így ismerkedik új otthonával a veszprémi állatkert új vízi akrobatája + videó

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Újabb különleges lakóval bővült a Veszprémi Állatkert fókacsapata. A Németországból érkezett Fiete nemcsak új otthont kapott Veszprémben, hanem egyben fontos szerepe is lehet a faj európai állatkerti tenyészprogramjában. A hím borjúfóka megkezdte az ismerkedést új környezetével, a látogatók pedig már találkozhatnak is vele.
Új hím borjúfókával gyarapodott a Veszprémi Állatkert fókacsapata. Fiete a németországi NaturZoo Rheine-ből érkezett, mégpedig az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének (EAZA) fajkoordinátori ajánlására – közölte az állatkert.
A fiatal jövevény érkezése azért is érdekes, mert a veszprémi fókák között nemrég változás történt: Toby a Palicsi Állatkertbe költözött. Így Lili, Imke és Polly mellé most új hím érkezett. Fiete egyelőre ismerkedik új környezetével, de a látogatók már láthatják - írta a Veol.hu.
Nem először érkezik fóka Németországból Veszprémbe
A Veszprémi Állatkertben már több mint egy évtizede találkozhatnak a látogatók borjúfókákkal. Az első példányok 2015-ben érkeztek az intézménybe: akkor három borjúfóka és tizenhat pápaszemes pingvin költözött Veszprémbe. A fókák között akkor Németországból is érkeztek állatok. A veszprémi fókacsapatnak azóta is voltak emlékezetes lakói. 2021-ben például megszületett az állatkert történetének első borjúfókabébije. A kislány június 7-én látta meg a napvilágot, anyja Kati volt.
A most érkezett Fiete tehát egy már jól működő fókacsapatba csöppent, ahol a látogatók nemcsak az állatok úszását figyelhetik meg: az állatkertben rendszeresen tartanak fókaprogramot is.
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Látványetetés és fókaprogram is várja a látogatókat
A borjúfókák a Veszprémi Állatkert egyik népszerű látványosságának számítanak. Az intézmény jelenlegi tájékoztatása szerint minden nap 13 órakor fókaprogram és látványetetés várja a látogatókat.
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