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Íme az Év Kutyabarát Helyei 2026-ban: meglepő hazai látnivalók és munkahelyek is szerepelnek a listán
Idén már 13. alkalommal került megrendezésre az Év kutyabarát helye kampány a Kutyabarát.hu szervezésében, ismét hatalmas érdeklődés övezte a kutyabarát szállások, vendéglátóhelyek és munkahelyek megmérettetését.
Az Év kutyabarát helye kampányban való részvételi szándék idén is megmaradt töretlenül, sőt több új kutyabarát szálláshelyet vagy vendéglátóhelyet ismerhettek meg a kutyabarátok az idei kampánynak köszönhetően. Továbbá idén új kategóriaként szerepelt az „Év kutyabarát látnivalója”, mely kategóriába országszerte jelentkeztek várak, múzeumok és egyéb turisztikai látványosságok. A díjátadó est háziasszonya az állatszeretetéről is ismert Barabás Évi, műsorvezető, szerkesztő volt - írták a sajtóközleményben.
13 éves az „Év Kutyabarát Helye” kampány
A Kutyabarát.hu, az első kutyabarát szolgáltatásokat és helyeket népszerűsítő portálként, valamint a kutyabarát turizmus úttörőjeként online felületein már 2012 óta, a nyomtatott formában országszerte elérhető ingyenes Kutyabarát Magazinban pedig 2017 óta népszerűsíti a felelős kutyatartást és a kutyabarát turizmust. Kampányaival, projektjeivel a hazai kutyás társadalom fejlődéséhez igyekszik hozzájárulni – ennek egyik kiemelkedő és meghatározó programja a minden évben megrendezésre kerülő Év kutyabarát helye kampány.
“Hatalmas öröm számunkra, hogy még 13 év után is változatlanul töretlen az érdeklődés és jelentkezés az Év kutyabarát helye kampányra. A kampány elindulásának évében még az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a kutyabarátságra, bevonjuk a kutyabarát szolgáltatásokat annak érdekében, hogy együtt népszerűsítsük a kutyabarát turizmust és vendéglátást. Idén is bebizonyosodott, hogy a kampány népszerűsége töretlen mind a szolgáltatói szektorban, mind a kutyás társadalom körében egyaránt. A kutyabarát turizmus és vendéglátás fejlődésének, a kutyabarát szolgáltatások mennyiségi és minőségi növekedésének köszönhetően egyre többen szeretnék megmutatni, hogy kutyabarátok. A mi küldetésünk ebben pedig az a kezdetektől, hogy folyamatos segítséget, kommunikációs lehetőséget biztosítsunk ezeknek a helyeknek, szereplőknek, hiszen ezzel közösen, hatékonyan járulhatunk hozzá a hazai kutyás társadalom fejlődéséhez is. – mondta el Sziládi-Kovács Tibor, a Kutyabarát.hu egyik alapítója, az Év kutyabarát helye és a Kutyabarát Balaton kampány projektvezetője.
A közönségdíjon kívül Kutyabarát.hu zsűridíj és Kutyabarát Balaton különdíjak is kerültek kiosztásra, valamint a Kutyabarát.hu partnerei is adtak át díjakat. Az Év Kutyabarát Helyei 2026-ban
Látnivalóhely kategória
- Közönségdíj – Siklósi Vár
- Kutyabarát.hu különdíj – Élményfalu Sarud – a Tisza-tó kutyabarát pihenőfaluja
- Kutyabarát Balaton különdíj – Sümegi Vár
- Utazz kutyáddal különdíj – Jakabszállás Magyarkert
- Elanco Magyarország különdíj – Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
- Purina Magyarország különdíj – Reptár Szolnoki Repülőmúzeum
Munkahely kategória
- Közönségdíj – ROLESZT Kft. – Németadó Tündérei (Baj)
- Kutyabarát.hu különdíj – RG-Stúdió Kft. (Pécs)
- Kutyabarát közösségért különdíj – Schneider Kinga (Netfone Telecom Kft.)
Cukrászda kategória
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- Közönségdíj – Damniczki Cukrászda (Székesfehérvár)
- Kutyabarát.hu különdíj – VERÁS by Palkonyha (Budapest)
- Kutyabarát Balaton különdíj – Márton Cukrászda (Balatonlelle)
Kávézó kategória
- Közönségdíj – StarDogs Kávézó (Budapest)
- Kutyabarát.hu különdíj – Pierre’s Specialty Coffee (Budapest)
Étterem kategória
- Közönségdíj – Hari Kebab (Budapest)
- Kutyabarát.hu különdíj – Tapas Fino (Budapest)
- Kutyabarát Balaton különdíj – Rock Burger Cirkusz (Balatonszemes)
- Street Kitchen különdíj – Stube Étterem (Pilisvörövár)
- InfoPont Magazin különdíj – Pavillon de Paris (Budapest)
Panzió/vendégház kategória
- Közönségdíj – Margaréta Garden & SPA (Eger)
- Kutyabarát.hu különdíj – Bodza Apartman Sarud
- Kutyabarát Balaton különdíj – The Nook - Balatonkiliti
- Purina Magyarország különdíj – 3 Betyár Vendégház (Balatonszőlős)
Szálloda kategória
- Közönségdíj – CE Plaza Hotel (Siófok)
- Kutyabarát.hu különdíj – Spirit Hotel Thermal SPA ***** Sárvár
- Kutyabarát Balaton különdíj – Szépalma Hotel (Porva-Szépalmapuszta)
- Infopont Magazin különdíj – Dráva Hotel Thermal Resort**** (Harkány)
- Utazz kutyáddal különdíj – Gotthard Therme Hotel (Szentgotthárd)
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