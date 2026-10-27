Íme az Év Kutyabarát Helyei 2026-ban: meglepő hazai látnivalók és munkahelyek is szerepelnek a listán

Idén már 13. alkalommal került megrendezésre az Év kutyabarát helye kampány a Kutyabarát.hu szervezésében, ismét hatalmas érdeklődés övezte a kutyabarát szállások, vendéglátóhelyek és munkahelyek megmérettetését.

Az Év kutyabarát helye kampányban való részvételi szándék idén is megmaradt töretlenül, sőt több új kutyabarát szálláshelyet vagy vendéglátóhelyet ismerhettek meg a kutyabarátok az idei kampánynak köszönhetően. Továbbá idén új kategóriaként szerepelt az „Év kutyabarát látnivalója”, mely kategóriába országszerte jelentkeztek várak, múzeumok és egyéb turisztikai látványosságok. A díjátadó est háziasszonya az állatszeretetéről is ismert Barabás Évi, műsorvezető, szerkesztő volt - írták a sajtóközleményben.

13 éves az „Év Kutyabarát Helye” kampány

A Kutyabarát.hu, az első kutyabarát szolgáltatásokat és helyeket népszerűsítő portálként, valamint a kutyabarát turizmus úttörőjeként online felületein már 2012 óta, a nyomtatott formában országszerte elérhető ingyenes Kutyabarát Magazinban pedig 2017 óta népszerűsíti a felelős kutyatartást és a kutyabarát turizmust. Kampányaival, projektjeivel a hazai kutyás társadalom fejlődéséhez igyekszik hozzájárulni – ennek egyik kiemelkedő és meghatározó programja a minden évben megrendezésre kerülő Év kutyabarát helye kampány.

“Hatalmas öröm számunkra, hogy még 13 év után is változatlanul töretlen az érdeklődés és jelentkezés az Év kutyabarát helye kampányra. A kampány elindulásának évében még az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a kutyabarátságra, bevonjuk a kutyabarát szolgáltatásokat annak érdekében, hogy együtt népszerűsítsük a kutyabarát turizmust és vendéglátást. Idén is bebizonyosodott, hogy a kampány népszerűsége töretlen mind a szolgáltatói szektorban, mind a kutyás társadalom körében egyaránt. A kutyabarát turizmus és vendéglátás fejlődésének, a kutyabarát szolgáltatások mennyiségi és minőségi növekedésének köszönhetően egyre többen szeretnék megmutatni, hogy kutyabarátok. A mi küldetésünk ebben pedig az a kezdetektől, hogy folyamatos segítséget, kommunikációs lehetőséget biztosítsunk ezeknek a helyeknek, szereplőknek, hiszen ezzel közösen, hatékonyan járulhatunk hozzá a hazai kutyás társadalom fejlődéséhez is. – mondta el Sziládi-Kovács Tibor, a Kutyabarát.hu egyik alapítója, az Év kutyabarát helye és a Kutyabarát Balaton kampány projektvezetője.

A közönségdíjon kívül Kutyabarát.hu zsűridíj és Kutyabarát Balaton különdíjak is kerültek kiosztásra, valamint a Kutyabarát.hu partnerei is adtak át díjakat. Az Év Kutyabarát Helyei 2026-ban

Látnivalóhely kategória

Közönségdíj – Siklósi Vár

Kutyabarát.hu különdíj – Élményfalu Sarud – a Tisza-tó kutyabarát pihenőfaluja

Kutyabarát Balaton különdíj – Sümegi Vár

Utazz kutyáddal különdíj – Jakabszállás Magyarkert

Elanco Magyarország különdíj – Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Purina Magyarország különdíj – Reptár Szolnoki Repülőmúzeum

Munkahely kategória

Közönségdíj – ROLESZT Kft. – Németadó Tündérei (Baj)

Kutyabarát.hu különdíj – RG-Stúdió Kft. (Pécs)

Kutyabarát közösségért különdíj – Schneider Kinga (Netfone Telecom Kft.)

Cukrászda kategória

Közönségdíj – Damniczki Cukrászda (Székesfehérvár)

Kutyabarát.hu különdíj – VERÁS by Palkonyha (Budapest)

Kutyabarát Balaton különdíj – Márton Cukrászda (Balatonlelle)

Kávézó kategória

Közönségdíj – StarDogs Kávézó (Budapest)

Kutyabarát.hu különdíj – Pierre’s Specialty Coffee (Budapest)

Étterem kategória

Közönségdíj – Hari Kebab (Budapest)

Kutyabarát.hu különdíj – Tapas Fino (Budapest)

Kutyabarát Balaton különdíj – Rock Burger Cirkusz (Balatonszemes)

Street Kitchen különdíj – Stube Étterem (Pilisvörövár)

InfoPont Magazin különdíj – Pavillon de Paris (Budapest)

Panzió/vendégház kategória

Közönségdíj – Margaréta Garden & SPA (Eger)

Kutyabarát.hu különdíj – Bodza Apartman Sarud

Kutyabarát Balaton különdíj – The Nook - Balatonkiliti

Purina Magyarország különdíj – 3 Betyár Vendégház (Balatonszőlős)

Szálloda kategória