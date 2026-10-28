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Döbbenet, mit hagynak maguk után a felelőtlen horgászok: nézzétek, mit szedtek ki a debreceni tóból!
Egy mindössze 100 méteres szakaszról is ólomsúlyú horgászfelszerelések, zsinórok és más, vízbe szakadt kellékek kerültek elő a Látóképi-víztározóból. A takarítást végzők szerint a víz alatti élővilág védelme miatt is fontos a rendszeres medertisztítás.
Nem mindegy, mi marad a vízben egy sikertelen horgászat után: a leszakadt zsinórok és a vízben hagyott szerelékek a halakra is veszélyt jelenthetnek. Erre hívta fel ismét a figyelmet a debreceni Látóképi-víztározónál végzett legutóbbi takarítás, amely során meglepően sok horgászfelszerelést gyűjtöttek össze. A munkát október közepén, egy szélcsendes napon végezte Molnár József tógazda és Elek Tibor, a Ponty Centrum Horgász Egyesület tagja. A kíméleti résztől indulva, egy mintegy 100 méteres szakaszon szedték össze a vízben maradt szerelékeket, ólmokat és zsinórokat.
Az egyesület a közösségi oldalán közzétett fotókkal mutatta meg, mennyi nem oda illő hulladék gyűlt össze ezen a viszonylag rövid partszakaszon. A képekhez azt írták: döbbenetes, mennyi szemét halmozódott fel a tóban.
A halak életébe is kerülhet a vízben hagyott szerelék
A mederben maradó horgászfelszerelések nem csupán a következő pecások dolgát nehezítik meg. A zsinórokba, horgokba és különféle szerelékekbe a halak is beleakadhatnak, a magukkal cipelt ólmok és egyéb kellékek pedig komoly veszélyt jelenthetnek számukra.
A Látóképi-víztározónál nem új keletű a probléma: a beszakadt szerelékek összegyűjtése évek óta része a tó életének. Az egyesület idén is folytatni szeretné a munkát, hogy a víz alatti élővilág számára biztonságosabb környezetet teremtsenek.
Tiltott szerelékek is előkerültek
A takarítás során olyan felszereléseket is találtak, amelyek használatát a tó helyi horgászrendje már évek óta tiltja. Az egyesület külön felhívta a horgászok figyelmét a fonott előtétzsinór és a leadcore használatának tilalmára.
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A helyi szabályok betartása nem pusztán formaság: a megfelelően összeállított végszereléknek szakadás esetén is lehetővé kell tennie, hogy a hal megszabaduljon a magával húzott felszereléstől.
A mostani akció ismét megmutatta, hogy a horgászvizek tisztaságáért nem elég csak a parton összeszedni a szemetet. A víz alatt maradó zsinórok és szerelékek eltávolítása is fontos feladat, amelyhez a horgászközösség összefogására és a szabályok következetes betartására egyaránt szükség van.
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